Published : November 30, 2025 at 1:57 PM IST
Spoiled Food Items Found In E-Commerce Warehouses : ఒకప్పుడు నిత్యవసర సరుకులు, దుస్తులు లాంటి వాటి కోసం మార్కెట్కు వెళ్లి కొనుగోలు చేసేవారు. కానీ ఈ-కామర్స్ సైట్లు వచ్చిన తర్వాత గృహోపకరణాలు మొదలు పండ్లు, కాయగూరలు, ఆకుకూరలు ఇలా ప్రతి వస్తువును ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చి ఇంటికే తెప్పించుకుంటున్నారు. కాలు కదపకుండానే నిమిషాల్లో ఇంటి వద్దే డెలివరీ చేస్తున్నారు. ప్రత్యేక రోజుల్లో ఇస్తున్న డిస్కౌంట్లు, ధరల తగ్గింపు వెసులుబాటును వినియోగించుకుంటూ చాలా మంది ఈ-కామర్స్ సైట్లను వినియోగించుకునేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇది నాణేనికి ఒక వైపు మాత్రమే.
ఈ కామర్స్ సైట్ల గోడౌన్లలో కుళ్లిన ఆహార పదార్థాలు : ఇదే క్రమంలో కొన్ని ఈ-కామర్స్ సైట్ల ద్వారా వస్తున్న ఆహార పదార్థాల్లో పాడైన, కుళ్లినవి కూడా ఉంటున్నాయి. తాజాగా 25, 26 తేదీల్లో కొన్ని ఈ-కామర్స్ సంస్థల స్టోరేజీ సెంటర్లు, గోడౌన్లలో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు తనిఖీలు చేయడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. గ్రేటర్ వ్యాప్తంగా 25 యూనిట్లలో తనిఖీలను నిర్వహించి, 44 ఆహార శాంపిల్స్ను సేకరించారు. ఇందులో 3 యూనిట్లు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉండటంతో వాటిని మూసి వేశారు. మొత్తంగా 77 కిలోల ఆహార పదార్థాలు పాడైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. చాలా ఈ-కామర్స్ స్టోర్లకు ప్రధాన నగరంలో సెంటర్ స్టోర్లు ఉంటాయి. ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత ఆయా స్టోర్ల నుంచి ఆహార పదార్థాలను సేకరించి, నిర్ణీత సమయానికి డెలివరీ చేస్తుంటారు.
ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యం :
- ఈ-కామర్స్ సైట్ల నుంచి పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు లాంటివి ఇంటికి సరఫరా చేసేటప్పుడు డెలివరీ బాయ్ సమక్షంలోనే ఒకసారి వాటిని పరిశీలించడం అవసరం. పండ్లు బాగా మెత్త బడి నీరు కారుతున్నా, ఆకు కూరలు, కూరగాయలు ఎండినట్లు కన్పించినా సరే అలాంటి వాటిని తీసుకోరాదు.
- ఐటమ్ తీసుకునేటప్పుడు ప్యాకింగ్ చూడకుండా తీసుకున్నప్పటికీ తర్వాత వాటిని తీసే సమయంలో వీడియో తీసుకోవడం ఉత్తమం. కుళ్లిన పదార్థాలు, పాడైనవి ఉంటే ఆయా ఈ-కామర్స్ సంస్థ కస్టమర్ కేర్ను సంప్రదించి సమాచారాన్ని అందించాలి. మీరు కొన్నవాటి వివరాలు జత చేయాలి.
- ముఖ్యంగా గుడ్లను ఆర్డర్ పెడితే బాక్సు తెరిచే సమయంలో వీడియో తీయడం మంచిది. పాడైనవి ఉన్నట్లయితే ఫిర్యాదు చేయాలి. ఒకటి రెండు గుడ్లే కదా అని సర్దుబాటు ధోరణి మంచిది కాదు. ఫిర్యాదులు చేయకున్నట్లయితే మరోసారి ఆయా సంస్థలు జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశం ఉండదు.
వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం : నిత్యావసర సరకుల్లో కల్తీలు, అధిక ధరలు, నాసిరకమైన వస్తువులు ఇలా వినియోగదారులు ఏదో ఒక రూపంలో మోసపోతూనే ఉన్నారు. మరోవైపు ఈ-కామర్స్ రంగం విస్తరిస్తున్నందున ఆన్లైన్లో కూడా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలా మోసపోయే వినియోగదారులకు అండగా నిలుస్తోంది వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం. దేశంలో వినియోగదారులకు జరుగుతున్న అన్యాయాలను నివారించేందుకు గాను 'వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం- 1986' రూపొందింది. ఈ చట్టానికి 1991, 1993 సంవత్సరాల్లో కొన్ని సవరణలను కూడా చేశారు. ఇక ఈ చట్టాన్ని పూర్తిగా మార్చుతూ 2019లో తీసుకొచ్చిన చట్ట సవరణ బిల్లుకు పార్లమెంటు ఆమోదం తెలిపింది. తద్వారా వినియోగదారుడు పొందిన సేవల్లో, కొనుగోలు చేసిన వస్తువుల్లో నాణ్యత లోపించినా, వాటి వల్ల నష్టం వాటిల్లినా పరిహారం కోరేందుకు ఈ వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం వీలు కల్పిస్తుంది.
