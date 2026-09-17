గణేశుల నిమజ్జనం చేస్తున్నారా? - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి
గణేశులను నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తకుండా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. అప్రమత్తత లేక పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. సంగారెడ్డిలో గణపతిని గంగ ఒడికి చేర్చే క్రమంలో ఆరుగురు యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరం.
Published : September 17, 2026 at 7:31 AM IST
Safety Precautions During Ganpati Immersion : భక్తుల అజాగ్రత్త, అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఏటా కొన్ని కుటుంబాల్లో పూడ్చలేని విషాదాన్ని మిగుల్చుతోంది. పటాన్చెరులో బుధవారం సాయంత్రం చోటు చేసుకున్న దుర్ఘటన దీనికి సరైన ఉదాహరణ. బొజ్జ గణపతిని గంగమ్మ ఒడికి చేర్చే క్రమంలో ఆరుగురు యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నిమజ్జనాల వేళ భక్తులు, అధికారులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే ప్రమాదాలకు ఏ మాత్రం తావుండదు. కరెంట్ షాక్, రోడ్డు ప్రమాదాలు, చెరువుల్లో పడి భక్తులు మృతి చెందుతున్న ఘటనలను నియంత్రించవచ్చు.
గతంలోని ప్రమాదాలు
- 2024 సెప్టెంబరు 18న హైదరాబాద్లోని హిమాయత్నగర్లో గణేశ్ శోభాయాత్ర జరుగుతున్న వాహనం నుంచి కిందపడి ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు.
- 2025 ఆగస్టు 31న గణపతి నిమజ్జనం పూర్తి అయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్తున్న తండ్రీకుమారులు దుండిగల్ చెరువులో పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
- గతేడాది ఆగస్టు 18న అంబర్పేట్లోని వినాయక మండపం వద్ద ఒకరు, 19న బండ్లగూడలో శోభాయాత్రలో ఇద్దరు యువకులు కరెంట్ షాక్తో చనిపోయారు.
అధికారులు తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు
- హైదరాబాద్ నగరంలోని అనేక చెరువులు నిమజ్జనాల వేళ నిండు కుండల్లా ఉన్నాయి. నిమజ్జనాలు జరిగే కాసారాల వద్ద కచ్చితంగా బ్యారికేడ్లను ఏర్పాటు చేయాలి. లోతైన ప్రాంతాల వద్ద భక్తులకు జాగ్రత్తలు తెలిపే సైన్ బోర్డులు ఉండాలి.
- అన్ని చెరువుల వద్ద లైఫ్ జాకెట్లతో గజ ఈతగాళ్లను తప్పనిసరిగా ఉంచాలి. చిన్న చెరువుల వద్ద కనీసం ఇద్దరిని నియమించి పర్యవేక్షించాలి. హుస్సేన్సాగర్, సరూర్నగర్ చెరువు, ఉప్పల్ నల్లచెరువు, ఫాక్స్సాగర్, దుండిగల్ చెరువు, ఐడీఎల్ చెరువు, తదితర కేంద్రాలకు భక్తులు పెద్దయెత్తున తరలివస్తారు. అందువల్ల గజ ఈతగాళ్లతో పాటు బోట్లను, విపత్తు స్పందన, నిర్వాహాణ బృందాలు, పోలీసు, ఫైర్ విభాగం సిబ్బందిని కూడా అందుబాటులో ఉంచాలి.
- కోనేరులు, చెరువుల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి భక్తుల కదలికలను అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి. తప్పును గ్రహించి, భక్తులకు సౌండ్ సిస్టం ద్వారా సూచనలిచ్చే వ్యవస్థ ఉండటం చాలా మంచిది.
- జలాశయాల వద్ద చీకటి లేకుండా పెద్ద లైట్లను ఏర్పాటు చేయాలి. క్రేన్లతోనే విగ్రహాల నిమజ్జన ప్రక్రియ చేయాలి. మద్యం తాగిన భక్తులను చెరువుకు వీలైనంత దూరంగా ఉంచాలి.
భక్తులు ఇలా చేయాలి
రద్దీ ఎక్కువ ఉంటే వృద్ధులు, మహిళలు, చిన్నారులు శోభాయాత్రకు దూరంగా ఉండటమే ఉత్తమం. నిమజ్జన కేంద్రాల వద్ద చిన్నారులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించొద్దు. నీటిలో విగ్రహానికి నిమజ్జనం చేసే ప్రక్రియ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సిబ్బంది ద్వారానే జరగాలి. భక్తులు నేరుగా పాల్గొంటే నీటిలో మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందన్న విషయం గమనించాలి. ముఖ్యంగా ఈత రాని వ్యక్తులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చీకటి పడకముందే నిమజ్జనం ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవడం ముఖ్యం. చీకట్లో చెరువుల వద్దకు వెళ్లకపోవడం ఉత్తమం. అత్యవసరమైతే స్థానిక పోలీసులను సంప్రదించాలి.
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