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నాంపల్లి ఆటోమేటిక్​ పార్కింగ్ సూపర్​ సక్సెస్ - నెలవారీ పాసులకు అధిక డిమాండ్​

నాంపల్లి ఆటోమేటిక్​ పార్కింగ్​కు రోజురోజుకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. జర్మన్‌ సాంకేతికతతో 250 కార్లు నిలిపి ఉంచే ఈ కాంప్లెక్స్​లో కస్టమర్ల డిమాండ్ మేరకు నెలవారీ పాసులను ప్రవేశపెట్టారు.

Nampally Multi-level Automated Parking Complex
నాంపల్లి మల్టీలెవెల్​​ పార్కింగ్​ కాంప్లెక్స్​ (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2026 at 3:46 PM IST

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Nampally Multi-level Automated Parking Complex : హైదరాబాద్​ జనాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పటికే పలు చోట్ల పార్కింగ్​కు ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు. అయితే ఎప్పుడు రద్దీగా ఉండే నాంపల్లిలోనూ బహుళ అంతస్తుల అత్యాధునిక ఆటోమేటిక్​ పార్కింగ్​ను నిర్మించారు. సాధారణంగా గంటలవారీగా లేదా రోజువారీగా పార్కింగ్​ కేంద్రాల్లో ఎక్కువ వాహనాలను నిలుపుతుంటారు. మెట్రోరైలు స్టేషన్ల వద్ద ఉన్న పార్కింగ్​ కేంద్రాల్లో కూడా ఇదే విధంగా వాహనాలను నిలుపుతుంటారు. కానీ ఈ సముదాయంలో నెలవారీ పాసులకు ఎక్కువ ఆదరణ ఉంది. ఇక్కడ వాహనదారులు నెల మొత్తానికి చెల్లించి నిలుపుతున్నారు. ఇది సిటీలో మారుతున్న అవసరాలకు అద్దం పడుతోంది.

10 అంతస్తుల్లో 250 కార్లు నిలిపే అవకాశం

ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో నోవమ్​ సంస్థ ఈ పార్కింగ్​ కాంప్లెక్స్​ను నిర్మించింది. ఇది మెట్రోరైలుకు అనుసంధానంగా కూడా ఉంటుంది. దీంట్లో మొత్తం 15 అంతస్థులు ఉండగా వీటిలో 10 అంతస్థులను పూర్తిగా పార్కింగ్​కు కేటాయించారు. మిగిలిన 5 అంతస్తులను వాణిజ్య, మల్టీఫ్లెక్స్​లతో పాటు ఫుడ్​కోర్టులకు కేటాయించారు. ఈ పార్కింగ్​ కాంప్లెక్స్​ను జర్మన్‌ సాంకేతికతతో నిర్మించారు. దీనికి పూర్తిస్థాయి ఆటోమేటెడ్​ పార్కింగ్​ సదుపాయం ఉంది. దీంట్లో మొత్తం 250 కార్లు నిలిపే స్థలం ఉంది.

car parked at Nampally multi-level complex
నాంపల్లి మల్టీలెవెల్​ కాంప్లెక్స్​లో పార్క్​ చేసిన కారు (Eenadu)

ప్రజల నుంచి వచ్చిన డిమాండ్‌

జనవరిలో పార్కింగ్​ కాంప్లెక్స్​ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మొదట్లో గంటల ప్రకారం ఛార్టీ విధానమే ఉండేది. అప్పుడు గంటకు రూ. 30తో పాటు జీఎస్​టీతో వసూలు చేసేవారు. కానీ వాణిజ్య కేంద్రాలు, చుట్టుపక్కల నివాసితుల డిమాండ్​ మేరకు నెలవారీ పాసులను ప్రవేశపెట్టారు. దీంతో నెలకు రూ. 2,700 వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో చుట్టుపక్కల నివసించేవారు 30 పార్కింగ్​ స్లాట్లను తీసుకున్నారు. కేర్​ ఆసుపత్రి 40 పార్కింగ్​ స్లాట్లను తీసుకుంది. నివాసితులైతే రాత్రి పార్కింగ్​ చేసి ఉదయం తీసుకెళ్తున్నారు. అందుబాటులోకి వచ్చిన మల్టీఫ్లెక్స్​లో సినిమా చూసేందుకు వచ్చేవారి కార్ల పార్కింగ్​ సంఖ్య పరిమితంగానే ఉంది.

భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం

పార్కింగ్​కు కేటాయించిన అంతస్తులను మినహాయించి మిగిలిన 5 అంతస్తులలో ప్రస్తుతం మల్టీఫ్లెక్స్​ మాత్రమే ప్రారంభమైంది. ఇక మిగతా వాటిలో వాణిజ్య కేంద్రాలు, ఫుడ్​కోర్టుల పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇవి కూడా అందుబాటులోకి వస్తే రోజువారీ కార్ల పార్కింగ్​ సంఖ్య 100 దాటుతుంది. జనవరి 1 నుంచి నాంపల్లిలో నుమాయిష్​ ప్రారంభం అవుతుంది. అప్పుడు ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో పార్కింగ్​ కాంప్లెక్స్​ నిండుతుంది. ఈ కాంప్లెక్స్​కు ముందుముందు మరింత ఆదరణ పెరుగుతుందని నోవమ్​ నాంపల్లి పార్కింగ్​ లిమిటెడ్​ ఎండీ డాక్టర్​ కె. హరికిషన్​రెడ్డి అన్నారు.

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