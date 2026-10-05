నాంపల్లి ఆటోమేటిక్ పార్కింగ్ సూపర్ సక్సెస్ - నెలవారీ పాసులకు అధిక డిమాండ్
నాంపల్లి ఆటోమేటిక్ పార్కింగ్కు రోజురోజుకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. జర్మన్ సాంకేతికతతో 250 కార్లు నిలిపి ఉంచే ఈ కాంప్లెక్స్లో కస్టమర్ల డిమాండ్ మేరకు నెలవారీ పాసులను ప్రవేశపెట్టారు.
Published : October 5, 2026 at 3:46 PM IST
Nampally Multi-level Automated Parking Complex : హైదరాబాద్ జనాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పటికే పలు చోట్ల పార్కింగ్కు ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు. అయితే ఎప్పుడు రద్దీగా ఉండే నాంపల్లిలోనూ బహుళ అంతస్తుల అత్యాధునిక ఆటోమేటిక్ పార్కింగ్ను నిర్మించారు. సాధారణంగా గంటలవారీగా లేదా రోజువారీగా పార్కింగ్ కేంద్రాల్లో ఎక్కువ వాహనాలను నిలుపుతుంటారు. మెట్రోరైలు స్టేషన్ల వద్ద ఉన్న పార్కింగ్ కేంద్రాల్లో కూడా ఇదే విధంగా వాహనాలను నిలుపుతుంటారు. కానీ ఈ సముదాయంలో నెలవారీ పాసులకు ఎక్కువ ఆదరణ ఉంది. ఇక్కడ వాహనదారులు నెల మొత్తానికి చెల్లించి నిలుపుతున్నారు. ఇది సిటీలో మారుతున్న అవసరాలకు అద్దం పడుతోంది.
10 అంతస్తుల్లో 250 కార్లు నిలిపే అవకాశం
ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో నోవమ్ సంస్థ ఈ పార్కింగ్ కాంప్లెక్స్ను నిర్మించింది. ఇది మెట్రోరైలుకు అనుసంధానంగా కూడా ఉంటుంది. దీంట్లో మొత్తం 15 అంతస్థులు ఉండగా వీటిలో 10 అంతస్థులను పూర్తిగా పార్కింగ్కు కేటాయించారు. మిగిలిన 5 అంతస్తులను వాణిజ్య, మల్టీఫ్లెక్స్లతో పాటు ఫుడ్కోర్టులకు కేటాయించారు. ఈ పార్కింగ్ కాంప్లెక్స్ను జర్మన్ సాంకేతికతతో నిర్మించారు. దీనికి పూర్తిస్థాయి ఆటోమేటెడ్ పార్కింగ్ సదుపాయం ఉంది. దీంట్లో మొత్తం 250 కార్లు నిలిపే స్థలం ఉంది.
ప్రజల నుంచి వచ్చిన డిమాండ్
జనవరిలో పార్కింగ్ కాంప్లెక్స్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మొదట్లో గంటల ప్రకారం ఛార్టీ విధానమే ఉండేది. అప్పుడు గంటకు రూ. 30తో పాటు జీఎస్టీతో వసూలు చేసేవారు. కానీ వాణిజ్య కేంద్రాలు, చుట్టుపక్కల నివాసితుల డిమాండ్ మేరకు నెలవారీ పాసులను ప్రవేశపెట్టారు. దీంతో నెలకు రూ. 2,700 వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో చుట్టుపక్కల నివసించేవారు 30 పార్కింగ్ స్లాట్లను తీసుకున్నారు. కేర్ ఆసుపత్రి 40 పార్కింగ్ స్లాట్లను తీసుకుంది. నివాసితులైతే రాత్రి పార్కింగ్ చేసి ఉదయం తీసుకెళ్తున్నారు. అందుబాటులోకి వచ్చిన మల్టీఫ్లెక్స్లో సినిమా చూసేందుకు వచ్చేవారి కార్ల పార్కింగ్ సంఖ్య పరిమితంగానే ఉంది.
భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం
పార్కింగ్కు కేటాయించిన అంతస్తులను మినహాయించి మిగిలిన 5 అంతస్తులలో ప్రస్తుతం మల్టీఫ్లెక్స్ మాత్రమే ప్రారంభమైంది. ఇక మిగతా వాటిలో వాణిజ్య కేంద్రాలు, ఫుడ్కోర్టుల పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇవి కూడా అందుబాటులోకి వస్తే రోజువారీ కార్ల పార్కింగ్ సంఖ్య 100 దాటుతుంది. జనవరి 1 నుంచి నాంపల్లిలో నుమాయిష్ ప్రారంభం అవుతుంది. అప్పుడు ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో పార్కింగ్ కాంప్లెక్స్ నిండుతుంది. ఈ కాంప్లెక్స్కు ముందుముందు మరింత ఆదరణ పెరుగుతుందని నోవమ్ నాంపల్లి పార్కింగ్ లిమిటెడ్ ఎండీ డాక్టర్ కె. హరికిషన్రెడ్డి అన్నారు.
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