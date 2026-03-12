ETV Bharat / state

అధునాతన హంగులతో రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్ - త్వరలోనే ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్న అమృత్ శాటిలైట్ రైల్వేస్టేషన్‌ - సుమారు రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో అధునాతన సౌకర్యాలు - విజయవాడ స్టేషన్‌కు రద్దీ తగ్గించేందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఏర్పాటు

Specialities of Rayanapadu Railway Station of Vijayawada
Specialities of Rayanapadu Railway Station of Vijayawada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 1:44 PM IST

Specialities of Rayanapadu Railway Station of Vijayawada: రోడ్డు వైపు చూస్తే అందమైన ప్రాకారాలు. అద్భుతమైన బొమ్మలతో స్వాగతం పలికినట్లుగా తోరణాలు. లోపలికి వెళ్తే ఇంద్రభవనాన్ని తలపించేలా వసతులు. ఇంత చెబుతుంటే అదేదో భవనం అనుకుంటే పొరపాటే. విజయవాడ సమీపంలోని రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్ అందాల గురించే ఈ వివరణ. ట్రాఫిక్ కష్టాలతో గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా సకాలంలో గమ్యం చేర్చేలా అద్భుతంగా దీన్ని నిర్మించారు. ఆ అందాల అమృత్ శాటిలైట్ రైల్వేస్టేషన్‌పై మనమూ ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

శాటిలైట్ రైల్వే స్టేషన్​: అమితంగా ఆకట్టుకునే ముఖచిత్రం, వాటిపై అబ్బురపరిచే కళా ఖండాలు, స్థానిక కళలు, సాంస్కృతిక, వారసత్వ సంపదను తెలియజేసే పెయింటింగ్‌లు. ఇదీ రైల్వేశాఖ సరికొత్తగా నిర్మిస్తున్న అమృత్ స్టేషన్ల విశేషాలు. దేశవ్యాప్తంగా విమానాశ్రాయాల తరహా వసతులతో రైల్వేశాఖ వీటిని రూపొందిస్తోంది. శాటిలైట్ స్టేషన్లనూ ఇదే తరహాలో నిర్మిస్తూ ప్రయాణికులను అబ్బురపరుస్తోంది. సుమారు 20 కోట్ల వ్యయంతో విజయవాడ సమీపంలోని రాయనపాడులో నిర్మించిన శాటిలైట్ రైల్వే స్టేషన్ ప్రయాణికులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.

అధునాతన హంగులతో రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్-త్వరలోనే ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ (ETV Bharat)

అధునాతన హంగులు: ప్రస్తుతం బెజవాడ స్టేషన్ మీదుగా ప్రయాణించే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అక్కడ 10 ప్లాట్‌ఫాంలు ఉండగా వాటిని పెంచే అవకాశాల్లేవు. విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్‌లో రద్దీ తగ్గించి ప్రయాణికులను వేగంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చేలా రైల్వేశాఖ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. పెరిగిన రాకపోకలకు అనుగుణంగా 3 శాటిలైట్ స్టేషన్లను అభివృద్ధి చేసింది. ఇప్పటికే గుణదల, రామవరప్పాడులో శాటిలైట్ స్టేషన్లు అభివృద్ధి చేయగా అదే తరహాలో రాయనపాడు స్టేషన్‌ను నిర్మించింది. ప్రయాణికుల అంచనాలకు అనుగుణంగా అధునాతన హంగులతో తీర్చిదిద్దింది.

'ప్రయాణికుల కోసం టికెట్ బుకింగ్ కేంద్రాలు, సువిశాలమైన ప్లాట్ ఫాంలు, వేచి ఉండే ప్రాంతాలు, ఏసీ వెయింటింగ్ హాళ్లు, ఎల్​ఈడీ లైటింగ్‌లు, అధునాతన ప్యాసింజర్ సమాచార వ్యవస్థ, ఎస్కలేటర్లు, పార్కింగ్ ఇలా అన్ని హంగులనూ ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖ రూట్‌లో నడిచే పలు రైళ్లను విజయవాడ స్టేషన్‌కు వెళ్లకుండా ఈ స్టేషన్ మీదుగా మళ్లిస్తారు. తద్వారా బెజవాడ స్టేషన్‌లో రద్దీ తగ్గిస్తూనే ట్రాఫిక్ కష్టాల బారిన పడకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.' -ప్రశాంత్ కుమార్​, సీనియర్ డివిజనల్ కమర్షియల్ మేనేజర్

సోలార్ వెలుగులు: స్టేషన్‌ ప్లాట్ ఫాం పైభాగం, భవనాలపై పెద్దఎత్తున సోలార్ ప్యానళ్లు ఏర్పాటు చేసి ఈ స్టేషన్‌కు అవసరమయ్యే 40 కిలోవాట్ల విద్యుత్‌ను అక్కడే తయారు చేస్తూ వినియోగిస్తున్నారు. స్టేషన్ మొత్తంగా సోలార్ వెలుగులను నింపి విద్యుత్ వినియోగం తగ్గించారు. సంప్రదాయ కళలతో వేసిన డిజైన్లు రాత్రి వేళల్లో మరింత ఆకర్షించేలా రంగురంగులతో విద్యుత్ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. మరికొన్ని రోజుల్లోనే ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ఈ స్టేషన్‌ ప్రారంభం కానుంది.

ఆ స్టేషన్​కు అర్ధరాత్రి చేరుకుంటున్న రైళ్లు - ప్రయాణికులకు తప్పని ఇబ్బందులు

అధునాతన హంగులతో రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్​ - ప్రయాణికుల సంఖ్య అంతంతమాత్రమే

