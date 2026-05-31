డిజిటల్​ తెరకు రోజంతా అతుక్కుపోతున్నారా? - సమస్యలు తప్పవంటున్న నిపుణులు

ఎల్లప్పుడూ స్క్రీన్​లకు అతుక్కుపోతే కళ్లు పొడిబారిపోయే ప్రమాదం - కళ్లలో దురద, మంటలతో పాటు శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్నీ దెబ్బతీసే ప్రమాదం - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సేఫ్​ అంటున్న నిపుణులు

Effect Of Excessive Screen Time Telugu (Getty images)
Published : May 31, 2026 at 9:46 PM IST

Effect Of Excessive Screen Time Telugu : నేటి ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో చాలా వరకు పనులన్నీ సెల్​ఫోన్​ సహాయంతోనే జరుగుతున్నాయి. నిద్ర లేచే సమయంలో అలారం మొదలు కొని నిద్రపోయే ముందు జోలపాట వరకూ స్మార్ట్​ఫోన్​ ప్రముఖపాత్ర పోషిస్తోంది. పైగా రోజంతా అనేక పనులకు మొబైల్​ ఫోన్​ తప్పనిసరిగా మారింది. దీంతో రోజంతా మొబైల్​ స్క్రీన్​కు అధిక సమయం వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. వీటితో పాటు సమయం దొరికిన ప్రతిసారీ టీవీ, ట్యాబ్, ల్యాప్‌టాప్​ల​ స్క్రీన్లకే అతుక్కుపోతున్నారు.

ప్రస్తుతం విద్యార్థులకు వేసవి సెలవులు కావడంతో పిల్లలు, పెద్దలు ఎక్కువ సమయం ఇంటిలోనే గడుపుతున్నారు. దీంత వీటి వాడకం మరింతగా పెరిగింది. స్క్రీన్ల ముందు అధిక సమయం గడపడం వల్ల కంటి చూపు దెబ్బతింటుందనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే దీనితో పాటు శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కూడా దెబ్బతీసే ప్రమాదముందని నేత్ర వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందరూ ఈ విషయంలో మేల్కోవాలని పలు జాగ్రత్తలు వహించాలని సూచిస్తున్నారు.

స్క్రీన్​ టైం పెరగడంతో వచ్చే ప్రధాన సమస్యలు :

  • కళ్లు పొడిబారడం (డ్రై ఐ) : ఎల్లప్పుడూ స్క్రీన్లను చూడటం వల్ల వచ్చే ప్రధానమైన సమస్య ‘డ్రై ఐ’. వ్యక్తి కళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఒక నిమిషానికి 20 సార్లు కనురెప్పలు ఆర్పాల్సి ఉంటుంది. స్క్రీన్లు చూసే సమయంలో ఆ రేటు 10 సార్ల కంటే తక్కువకు పడిపోయే ప్రమాదముంది. దీంతో నీటి పొర సరిగ్గా వ్యాపించక కళ్లు పొడిబారిపోతాయి. దీంతో కళ్లలో దురద, మంటలు, దురద వల్ల నలపడం, కళ్లు అలసిపోవటం వంటి అనేక సమస్యలు వస్తాయి.
  • దగ్గరి చూపు : ఎల్లప్పూడూ గదిలోనే కూర్చుని సెల్​ ఫోన్లు, కంప్యూటర్లను దగ్గరి నుంచి చూస్తూ పనులు చేయడం నడు సర్వసాధారణంగా మారింది. ఇలా చేయడం వల్ల ‘మయోపియా (మైనస్‌ గ్లాసెస్‌ రావడం) వేగంగా పెరుగుతుంది.

తీసకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే :

  • 20-20-20 సూత్రం : పని వేళల్లో ల్యాప్​టాప్​లు, కంప్యూటర్లు, సెల్​ఫోన్​లు అధికంగా వినియోగించేవారు 20-20-20 సూత్రం పాటించడంతో అనేక సమస్యలను సులువుగా నియంత్రించవచ్చు. కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. ప్రతి 20 నిమిషాల స్క్రీన్‌ టైం తర్వాత, 20 సెకన్ల పాటు విరామం తీసుకోవలి. తర్వాత 20 అడుగుల దూరంలో ఉండే వస్తువులను చూడాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా కళ్లకు అలసట పోతుంది.
  • బయట ఆడుకోవడం : పిల్లలు పాఠశాల నుంచి ఇంటికి వచ్చాక కనీసం 2 నుంచి 3 గంటల వరకు పార్కులో లేదా గ్రౌండ్‌లో ఆడుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
  • తల్లిదండ్రుల బాధ్యత : పిల్లలు టీవీలు, ఫోన్లు చూసే సందర్భాల్లో వారు తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ ఉండాలి. నిర్దేశిత సమయం వరకు మాత్రమే స్క్రీన్లు చూసేలా షరతులు పెట్టాలి.
  • ఐ డ్రాప్స్‌ : కళ్ల మంటల, డ్రైనెస్ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చుక్కల మందులు వినియోగించాలి.

ఎంత దూరం ఉండాలి? :

  • సెల్‌ఫోన్, ల్యాప్‌టాప్‌ స్క్రీన్లు కంటి నుంచి కనీసం 30 సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉండాలి. దీనికంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉండటం మంచిది.
  • టీవీకి, మనకు మధ్య ఎక్కువ దూరం ఉండాలి. ఇది టీవీ పరిమాణం, గది వైశాల్యాన్ని అనుసరించి మారుతుంది.

సమయ నియంత్రణ ముఖ్యం : మార్కెట్లో లభించే కళ్లద్దాలు లేదా ప్రత్యేకమైన ఆహార పదార్థాలు డిజిటల్‌ స్క్రీన్ల నుంచి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వలేవని సరోజినీదేవి నేత్ర వైద్య ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డా.పీ.మోదిని పంధర్‌పుర్కర్ పేర్కొన్నారు. స్క్రీన్ల వాడకాన్ని తగ్గించడం లేదా నియంత్రించుకోవడం మాత్రమే ఏకైక పరిష్కారమని వెల్లడించారు.

"మార్కెట్లో లభించే కళ్లద్దాలు లేదా ప్రత్యేకమైన ఆహార పదార్థాలు డిజిటల్‌ స్క్రీన్​ల నుంచి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వలేవు. స్క్రీన్​ల వాడకాన్ని తగ్గించడం లేదా నియంత్రించుకోవడం మాత్రమే ఏకైక పరిష్కారం" - డా.పీ.మోదిని పంధర్‌పుర్కర్, సూపరింటెండెంట్, సరోజినీదేవి నేత్ర వైద్య ఆసుపత్రి

అధిక సమయం స్క్రీన్​ చూస్తే అనర్థాలే
