ఊరికో ప్రత్యేక వెబ్సైట్ - మారుమూల గ్రామమైనా ఇక ఉన్నచోటు నుంచే అన్ని డీటెయిల్స్!
21న తొలిదశలో 31 గ్రామాలకు ప్రారంభం - సెప్టెంబరు మాసాంతానికి మొత్తం 12,760 పంచాయతీలకు వెబ్సైట్లు అందుబాటులో - రేపు మంత్రి సీతక్క చేతుల మీదుగా వెబ్సైట్లు ప్రారంభం
Published : August 20, 2026 at 10:32 AM IST|
Updated : August 20, 2026 at 10:40 AM IST
Websites Launched for Gram Panchayats : తెలంగాణ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికలో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రత్యేక వెబ్సైట్లను ప్రారంభించేందుకు సర్కారు సన్నాహాలు చేస్తోంది. అందులో భాగంగా మొదటి దశలో ఈ నెల 21న జిల్లాకొకటి చొప్పున 31 పంచాయతీల వెబ్సైట్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. నెలాఖరుకు శాసనసభ నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున, సెప్టెంబర్ మాసాంతానికి మొత్తం 12,760 పంచాయతీలకు వెబ్సైట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
గ్రామాలన్నింటికీ వెబ్సైట్లు : రైజింగ్ తెలంగాణ-2047 లక్ష్యాల సాధనలో భాగంగా పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికల రూపకల్పనకు పూనుకుంది. గ్రామాలన్నింటికీ వెబ్సైట్లు ప్రారంభించేందుకు ఆ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి దానకిశోర్ అన్ని జిల్లాల అధికారులను ఆదేశించారు. తెలంగాణలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని ఓ గ్రామం లక్ష్మిదేవిపల్లి. ఇప్పటివరకు ఆ పల్లె గురించి ప్రపంచానికి పెద్దగా తెలియదు. ఈ నెల 21 నుంచి లక్ష్మిదేవిపల్లితో పాటు రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని గ్రామాల సమస్త వివరాలు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.
వెబ్సైట్లో ఈ వివరాలు అందుబాటులో : దీని కోసం ఆయా గ్రామాల్లో కంప్యూటర్లు, ఆప్టికల్ ఫైబర్, ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు. ఈ నెల 21న పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల మంత్రి సీతక్క చేతుల మీదుగా వెబ్సైట్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. వెబ్సైట్లో పంచాయతీ కోడ్, వైశాల్యం, జనాభా, కుటుంబాలు, గృహాలు, రేషన్ కార్డులు, అక్షరాస్యులు, నిరక్షరాస్యులు, పెన్షనర్లు, దివ్యాంగులు, పంచాయతీ, మండల, శాసనసభ, పార్లమెంటు నియోజకవర్గస్థాయి ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, సిబ్బంది ఫోన్ నంబర్లు, రహదారులు, నల్లాలు, బోర్లు, వీధిదీపాలు, విద్యుత్ సబ్స్టేషన్లు, మహిళా సంఘాలు ఇలా సమస్త సమాచారం పొందుపరుస్తారు. మూడేళ్ల కాలానికి గ్రామ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికల రూపకల్పన, వార్షిక అంచనా బడ్జెట్, చేపట్టనున్న పనులు ఈ వివరాలన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయని దానకిశోర్ తెలిపారు.
అభివృద్ధి ప్రణాళికపై అవగాహన కార్యక్రమాలు : గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు అవసరమైన ప్రణాళికలు రూపొందించి, ప్రగతి బాటలో నడిపించేందుకు గ్రామ సభలు నిర్వహిస్తున్నారు. గ్రామ పంచాయతీలను అన్నీ రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసి ప్రజలకు మెరుగైన సేవల అందించాలని అధికారులు కోరారు. ఆదర్శ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికపై పలు చోట్ల అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు.
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