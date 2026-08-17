సనత్నగర్ టిమ్స్ ఆసుపత్రి : ప్రత్యేకతలు, సూపర్ 'స్పెషాలిటీ'లు ఇవే
విదేశీ రోగుల కోసం తొలిసారిగా ప్రత్యేక వార్డులు - నేడు ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - మొదటి దశలో 582 పడకలతో సేవలు ప్రారంభం
Published : August 17, 2026 at 11:59 AM IST
Special Wards For Foreign Patients : సనత్నగర్లోని మర్రి చెన్నారెడ్డి టిమ్స్ ఆసుపత్రిలో విదేశీ రోగుల కోసం తొలిసారిగా ప్రత్యేక వార్డులను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. మొదటి దశలో 582 పడకలతో సేవలు ప్రారంభించనున్నారు. సోమవారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులతో పోలిస్తే టిమ్స్ విదేశీ రోగులకు చాలా తక్కువ ధరలకే సేవలను అందించనుంది. ఈ సేవలు రెండో దశలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పేదలకు సేవలు పూర్తిగా ఉచితంగా ఉంటాయి. ఆసుపత్రి నిర్వహణ, మౌలిక సదుపాయాల ఖర్చులను భరించడానికి విదేశీ రోగుల నుంచి వచ్చే ఆదాయంతో పాటు నిమ్స్ తరహాలో 200 పడకలను పేయింగ్ రోగులకు కేటాయించనున్నారు.
ప్రత్యేకతలు ఇవే :
- టిమ్స్ సనత్నగర్ను ప్రధానంగా కీలక వైద్య విభాగాలకు 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్'గా అభివృద్ధి చేశారు. 37 విభాగాలలో సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు అందిస్తుండగా, ఈ ఆసుపత్రి కొన్ని ప్రధాన వైద్య సమస్యలకు సంబంధించిన చికిత్స, పరిశోధనలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తుంది.
- తీవ్రమైన గుండె సంబంధిత సమస్యలకు చికిత్స, శస్త్ర చికిత్సల కోసం కార్డియాక్, థొరాసిక్ సైన్సెస్ విభాగాలను ఏర్పాటు చేశారు.
- మూత్రపిండాలు, కాలేయం, గుండె మార్పిడి సహా అవయవ మార్పిడి కోసం ఒక ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేశారు.
- మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన సమస్యలు, చికిత్సలు, పరిశోధనల కోసం నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ విభాగంలో ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
- క్లిష్టమైన 'గోల్డెన్ అవర్' సమయంలో రోగులకు సకాలంలో సహాయం అందించడానికి 24 గంటల ట్రామా కేర్ సేవలు అందించనున్నారు.
అత్యాధునిక విభాగాలు :
- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కూడా సంక్లిష్టమైన చికిత్సలు అందించడానికి 300కు పైగా ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ICU) పడకలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- అన్ని రకాల క్లిష్టమైన శస్త్ర చికిత్సల కోసం అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఎంఆర్ఐ, సిటీ స్కాన్ సౌకర్యాలు, రోబోటిక్ సర్జరీ సామర్థ్యాలతో కూడిన 16 అధునాతన ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఏర్పాటు చేశారు.
- అవయవ మార్పిడి సౌకర్యాలలో అత్యాధునిక మాడ్యులర్ థియేటర్లు, ప్రయోగ శాలలు, ఇన్ఫెక్షన్ రహిత ఐసీయూలు, ప్రత్యేక వార్డులు ఉన్నాయి.
- తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న రోగులను ఐసీయూ, ఆపరేషన్ థియేటర్లకు వేగంగా తరలించడానికి ప్రత్యేక రవాణా మార్గాలు, లిఫ్టులు ఏర్పాటు చేశారు. వీటితో పాటు విభాగాల మధ్య వైద్య నమూనాలను బదిలీ చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక సాంకేతిక వ్యవస్థ కూడా ఉంది.
నిర్మాణ వ్యయం : రూ.1,070 కోట్లు
- విస్తీర్ణం: 22.6 ఎకరాలు
- బ్లాక్లు: 3
- అంతస్తులు: 5
- మొత్తం పడకలు: 1,082
రోజుకు 4 వేల మందికి వైద్య సేవలు : 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉండేలా అంబులెన్సు సేవలు, డయాగ్నోస్టిక్స్, రోగులు ఎక్కువ సేపు క్యూలో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా అడ్వాన్స్డ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్, నర్స్ కాలింగ్ వ్యవస్థలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ ఏడాది మే నుంచే ఓపీ ట్రయల్ రన్ను నిర్వహిస్తుండగా, రోజుకు దాదాపు 300 మందికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆసుపత్రి ప్రారంభం అయితే రోజుకు సుమారు 4 వేల మందికి వైద్య సేవలు అందే అవకాశం ఉన్నట్టు అంచనా.
అందుబాటులోకి తొలి టిమ్స్ ఆసుపత్రి - పేదలకు 37 రకాల 'సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు'
సనత్నగర్ టిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఓపీ సేవలు - నెల రోజుల పాటు ట్రయల్స్ రన్