'అనర్హులను తొలగించడమే లక్ష్యం' - ఏపీలో రేపటి నుంచి ఓటర్ల జాబితాపై ప్రత్యేక డ్రైవ్
సర్ ప్రక్రియలో ఓటర్ల జాబితా నుంచి అనర్హులుగా గుర్తించినవారిని గురువారం నుంచి బీఎల్ఓలు బూత్ స్థాయిలో పరిశీలన చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపడుతున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:36 PM IST
Vivek Yadav on SIR Special Drive in AP : ఏపీలో సర్' ప్రక్రియలో భాగంగా ఓటర్ల జాబితా నుంచి అనర్హులుగా గుర్తించినవారిని రేపు(గురువారం) నుంచి బీఎల్ఓలు బూత్ స్థాయిలో పరిశీలన చేయనున్నారు. ఈ మేరకు రేపటి నుంచి ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపడుతున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన అధికారి వివేక్యాదవ్ వెల్లడించారు. ప్రతి అర్హతగల ఓటర్ను చేర్చి, ఓటర్ల జాబితాలో అనర్హుల నమోదులు ఏవీ మిగిలిపోకుండా చూడాలన్న భారత ఎన్నికల సంఘం లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఈ ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపడుతున్నట్లు వివరించారు.
రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక విస్తృత సవరణ, 2026 కింద జరిగిన గణన దశలో, బీఎల్ఓలు 15 జూన్ నుంచి 24 జూలై, 2026 వరకు ఇంటింటి పర్యటన చేశారు. మరణం, శాశ్వత నివాస మార్పు, బహుళ నమోదులు, ఆచూకీ తెలియకపోవడం, ఇతర కారణాల వల్ల మొత్తం 44.89 లక్షల మంది ఓటర్లు వారు ఇచ్చిన చిరునామాలలో కనబడలేదని నివేదించారు. బీఎల్ఓలు ఇంటింటికీ గణన పూర్తి చేసి తర్వాత 3.71 కోట్ల మంది ఓటర్లతో కూడిన ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలను జూలై 31న రాష్ట్రంలో ప్రచురించారు. ఏ ఒక్క అర్హతగల ఓటరును విస్మరించకూడదనే ఈసీఐ నిబద్ధతలో భాగంగా, నోటీసు దశలో ఏస్డీడీ ఓటర్లు / అనర్హులైన ఓటర్ల పునఃపరిశీలన, కొత్త ఓటర్లు / విస్మరించిన ఓటర్ల నమోదు కోసం ఒక ప్రత్యేక డ్రైవ్ను చేపట్టాలని కమిషన్ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా దీనిని నిర్వహిస్తున్నట్టు సీఈవో వివేక్యాదవ్ చెప్పారు.
46.62 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు : ఈ డ్రైవ్లో భాగంగా, బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓలు) రేపటి నుంచి, తొలగించబడిన 46.62 లక్షల మంది పేర్ల జాబితాలను పోలింగ్ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లి ఆ ఓటర్ల స్థితిని పునఃపరిశీలిస్తారని వివేక్యాదవ్ ప్రకటించారు. ఈ దశలో ఏదైనా ఓటర్ పొరపాటున తొలగింపు జరిగితే వారికి ఫారం-6 నింపడానికి అవకాశం కల్పించి, సరైన పరిశీలన తర్వాత నిరంతర నవీకరణలో భాగంగా వారి పేరును ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చుతామని వెల్లడించారు.
నోటీసుల దశలో ఈనెల 6 నాటికి మరో 1,73,071 మంది ఓటర్లు అర్హులు కారని తేలిందని వివేక్యాదవ్ పేర్కొన్నారు. వీరికి ఈనెల 16న ప్రచురించే తుది ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చేందుకు అర్హులు కారని చెప్పారు. తుది ఓటర్ల జాబితాను ఈనెల 16 న ప్రచురిస్తామన్నారు. జనవరి 1, ఏప్రిల్ 1, జూలై 1 , అక్టోబర్ 1 అనే నాలుగు అర్హత తేదీలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, ప్రతి ఏటా జనవరి ఒకటిని అర్హత తేదీగా పరిగణించి వార్షిక సారాంశ సవరణ జరుగుతుందని తెలిపారు. ఈనెల 16న తుది జాబితాలో పేరు లేని ఏ ఓటరైనా, తర్వాత అర్హత పొందిన ఏ వ్యక్తైనా నిరంతర నవీకరణ సమయంలో నమోదు కోసం ఫారం-6ను సమర్పించవచ్చునని వివేక్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు.
SIR : నోటీసులెందుకు 'సర్'! - ఓటర్లలో అయోమయం, ఆందోళన!
ఎన్నికల సంఘానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు- ఫారం 6లో మార్పులను ఆమోదించలేదని స్పష్టం