గంజాయికి బానిసవుతున్న యువత - డీ అడిక్షన్ సెంటర్లో చికిత్స
గంజాయి రవాణాను అరికట్టేలా అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసుల ప్రత్యేక చర్యలు - ఈ ఏడాది జిల్లాలో 15 మంది గంజాయికి బానిసైన వారిని గుర్తించిన పోలీసులు - గంజాయి నిర్మూలనకు నిఘా మరింత పటిష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 3:00 PM IST
Special Treatment For Drug Addicts : గంజాయి మత్తుకు బానిసలై నేటి యువత జీవితాలను చిత్తు చేసుకుంటున్నారు. దాని వాడకాన్ని ఓ అలవాటుగా మార్చుకున్న విద్యార్థులు మత్తులో మునిగి తేలుతున్నారు. అందుకోసం ప్రత్యేక సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. అంటే గంజాయికి ఎంతగా బానిసలవుతున్నారో ఇక్కడే స్పష్టమవుతోంది. మత్తుకు అలవాటు పడి కొందరు, డబ్బు సంపాదన కోసం మరికొందరు అనేక నేరాలకూ పాల్పడుతున్నారు. అటువంటి వాటిని అరికట్టడం కోసం అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసులు చర్యలు చేపడుతున్నారు.
అనకాపల్లి జిల్లాలో గంజాయి రవాణాను అరికట్టేలా పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలను చేపడుతున్నారు. రవాణాదారులను గుర్తించి వారిని కటకటాల వెనక్కి నెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ మత్తు పదార్థం స్థానికంగా ఎవరు వినియోగిస్తున్నారో ప్రత్యేకంగా ఆరా తీస్తున్నారు. దీనికి అలవాటు పడిన వారిలో ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువత ఎక్కువగా ఉండటం గుర్తించారు. వారికి అవసరమైన వైద్యచికిత్సను అందించి ఈ వ్యసనం నుంచి బయటపడేందుకు సహాయం చేస్తున్నారు.
తీరు మార్చుకోకపోతే కేసులు : గంజాయి వాడకంపై గత ప్రభుత్వ హయాంలో అంతగా నిఘా పెట్టలేదు. దీంతో పట్టణాలే కాదు, గ్రామాల్లో కూడా చిన్నచిన్న ప్యాకెట్ల రూపంలో తయారు చేసి అమ్మకాలు చేయడం చాలా ఎక్కువైంది. వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్న యువతను గుర్తించి వారిని మాన్పించేలా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. తీరు మార్చుకోకపోతే కేసులు నమోదు చేస్తామని బెదిరించి వారిని మందలించి అనకాపల్లి ఎన్టీఆర్ ఆసుపత్రిలోని వ్యసన విముక్తి కేంద్రానికి తరలించేలా ఈ ఏడాది చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ప్రయత్నం సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది. ఈ ఏడాది జిల్లాలో 15 మంది గంజాయికి బానిసైన వారిని పోలీసులు గుర్తించారు. వారిని చికిత్సా కేంద్రానికి తీసుకొచ్చారు. స్వచ్ఛందంగా మరో ఎనిమిది మంది బాధితులు కూడా వచ్చారు.
చికిత్సతో ఫలితాలు:
"అనకాపల్లిలోని వ్యసన విముక్తి కేంద్రంలో గంజాయి, మద్యం తాగే అలవాటు ఉన్న వారికి కూడా దీన్ని మాన్పించేలా చికిత్స అందిస్తున్నాం. కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి అవసరమైన వారిని వార్డులో ఉంచి ప్రత్యేక పర్యవేక్షణతో వైద్యం అందిస్తున్నాం. బాధితుల వివరాలను మాత్రం గోప్యంగా ఉంచుతాం" - డాక్టర్ కృష్ణచంద్ర, వ్యసన విముక్తి కేంద్రం, అనకాపల్లి
వైద్యాధికారితో సహా ముగ్గురు కౌన్సెలర్లు : అనకాపల్లి ఆసుపత్రిలోని గంజాయి వ్యసన విముక్తి వార్డులో 15 పడకలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ వైద్యాధికారితో సహా ముగ్గురు కౌన్సెలర్లతో కలిసి 14 మంది సిబ్బంది పని చేస్తున్నారు. దీన్ని ఆధునికీకరించేలా ఆర్హెచ్ఐ సీఎస్ఆర్ (మెగ్నాసిటా ఇండియా కంపెనీ కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత) నిధులను కేటాయించింది. మార్చిలోగా ఈ వార్డుకు ఆధునిక హంగులు అమరనున్నాయి.
నిఘాను మరింత పటిష్టం : ఈసారి జిల్లాలో గంజాయి నిర్మూలనకు నిఘాను మరింత పటిష్టం చేశామని అధికారులు వెల్లడించారు. ఎన్నడూ లేని విధంగా నిర్మూలనకు చేస్తున్న కార్యానికి మంచి ప్రతిఫలం వస్తుందని తెలిపారు. విముక్తి కేెంద్రాల్లో కేవలం గంజాయి బారిన పడిన వారికే కాకుండా మధ్యం అలవాటు ఉన్నావారికి కూడా కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
గంజాయి నిర్మూలనకు గట్టి నిఘా :
"జిల్లాలో గంజాయి నిర్మూలనకు గట్టి నిఘా పెట్టాం. చాలావరకు అరికట్టాం. గంజాయిని అలవాటు చేసుకున్న వారితో మాన్పించేలా చికిత్సను అందిస్తున్నాం. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా చేపడుతున్న చర్యలకు ఫలితం వస్తుంది. యువత గంజాయి బారిన పడి భవిష్యత్ను నిర్వీర్యం చేసుకోవద్దని కూడా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం" - తుహిన్సిన్హా, ఎస్పీ
గంజాయి అంతమే లక్ష్యం - పెంచలయ్య ఆశయ సాధనకు యువత కృషి
నెల్లూరు మేయర్పై అవిశ్వాస తీర్మానం - ప్రలోభాలు, బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్న వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు