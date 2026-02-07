ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - విజయవాడ మీదుగా రెండు ప్రత్యేక రైళ్లు
విజయవాడ మీదుగా వెళ్లే వారి సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక రైళ్లు - 07033/07034 కాకినాడ టౌన్-మైసూర్ ప్రత్యేక రైలు - 07153/07154 బెంగళూరు- నర్సాపూర్
Special Trains to Various Places Via Vijayawada For Convenience of Passengers: విజయవాడ మీదుగా నిత్యం ప్రయాణించే వారికి రైల్వే శాఖ అధికారులు గుడ్న్యూస్ తెలిపారు. పలు అవసరాల రిత్యా చాలామంది తరుచూ ప్రయాణాలు చెస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికులు వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్తారు. అలా విజయవాడ మీదుగా వెళ్లే వారి సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నట్లు విజయవాడ రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో వెల్లిడించారు. ఆ రైళ్ల వివరాలు, అవి ఏయే ఊర్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తాయో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
07033/07034 కాకినాడ టౌన్ - మైసూర్ ప్రత్యేక రైలు: ఈ రైలు రాకపోకలు మార్చి 2వ తేదీ నుంచి మార్చి 31 వరకు సాగిస్తుంది. ఇది సుమారు 20కి పైగా స్టేషన్లలో ఆగుతుందని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. 07033/07034 కాకినాడ టౌన్-మైసూర్ రైలు ఆగే స్టేషన్లు ఏంటంటే
- సామర్లకోట, రాజమహేంద్రవరం, నిడదవోలు, తణుకు, భీమవరం టౌన్, ఆకివీడు, కైకలూరు, గుడివాడ, విజయవాడ, గుంటూరు, సత్తెనపల్లి, పిడుగురాళ్ల, నడికుడి, మిర్యాలగూడ, నల్గొండ, సికింద్రాబాద్, బేగంపేట, లింగంపల్లి, వికారాబాద్, తాండూర్, మంత్రాలయం, ఆదోని, గుంతకల్, అనంతపురం, ధర్మవరం, హిందూపురం, యలహంక, బెంగళూరు, మాండ్య
07153/07154 బెంగళూరు - నర్సాపూర్ ప్రత్యేక రైలు: బెంగళూరు నుంచి నర్సాపూర్ మీదుగా ప్రత్యేక రైలు మార్చి 6వ తేదీ నుంచి మార్చి 28 వరకు రాకపోకలు సాగిస్తుందని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. ఈ రైలు దాదాపు 15కు పైగా స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
07153/07154 బెంగళూరు - నర్సాపూర్ ప్రత్యేక రైలు ఆగే స్టేషన్ల వివరాలు
- పాలకొల్లు, వీరవాసరం, భీమవరం టౌన్, ఆకివీడు, కైకలూరు, గుడివాడ, విజయవాడ, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట, కాట్పాడి, జోలార్పేట, కృష్ణరాజపురం
ఆ రైళ్ల రద్దు: ఒక వైపు ప్రత్యేక రైళ్లు అందుబాటులోకి రావడంతో పాటు మరోవైపు డివిజన్లలో కొన్ని రైళ్లను నిలిపివేసినట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. అయితే రైళ్ల నిర్వహణ పనుల దృష్ట్యా ఈ నెల 7, 8 తేదీల్లో డివిజన్లో నడిచే కొన్నింటిని రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వాటిలో 67767/67768 విజయవాడ-డోర్నకల్ ఉండగా, మరొకటి 67769/67770 విజయవాడ-గుంటూరు రైలు సేవలు రద్దు చేసినట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరించారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యాల దృష్ట్యా రైల్వే శాఖ ఎప్పటికప్పుడు సేవలను పునరుద్ధరిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే రద్దీకి అనుగుణంగా పలు ప్రాంతాలకు సందర్భనుసారం ప్రత్యేక రైలు సదుపాయాలు కల్పిస్తుందని ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
