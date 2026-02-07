ETV Bharat / state

ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - విజయవాడ మీదుగా రెండు ప్రత్యేక రైళ్లు

విజయవాడ మీదుగా వెళ్లే వారి సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక రైళ్లు - 07033/07034 కాకినాడ టౌన్‌-మైసూర్‌ ప్రత్యేక రైలు - 07153/07154 బెంగళూరు- నర్సాపూర్‌

Special Trains to Various Places Via Vijayawada For Convenience of Passengers
Special Trains to Various Places Via Vijayawada For Convenience of Passengers (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Trains to Various Places Via Vijayawada For Convenience of Passengers: విజయవాడ మీదుగా నిత్యం ప్రయాణించే వారికి రైల్వే శాఖ అధికారులు గుడ్​న్యూస్ తెలిపారు. పలు అవసరాల రిత్యా చాలామంది తరుచూ ప్రయాణాలు చెస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికులు వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్తారు. అలా విజయవాడ మీదుగా వెళ్లే వారి సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నట్లు విజయవాడ రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో వెల్లిడించారు. ఆ రైళ్ల వివరాలు, అవి ఏయే ఊర్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తాయో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

07033/07034 కాకినాడ టౌన్‌ - మైసూర్‌ ప్రత్యేక రైలు: ఈ రైలు రాకపోకలు మార్చి 2వ తేదీ నుంచి మార్చి 31 వరకు సాగిస్తుంది. ఇది సుమారు 20కి పైగా స్టేషన్లలో ఆగుతుందని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. 07033/07034 కాకినాడ టౌన్‌-మైసూర్‌ రైలు ఆగే స్టేషన్లు ఏంటంటే

  • సామర్లకోట, రాజమహేంద్రవరం, నిడదవోలు, తణుకు, భీమవరం టౌన్, ఆకివీడు, కైకలూరు, గుడివాడ, విజయవాడ, గుంటూరు, సత్తెనపల్లి, పిడుగురాళ్ల, నడికుడి, మిర్యాలగూడ, నల్గొండ, సికింద్రాబాద్, బేగంపేట, లింగంపల్లి, వికారాబాద్, తాండూర్, మంత్రాలయం, ఆదోని, గుంతకల్, అనంతపురం, ధర్మవరం, హిందూపురం, యలహంక, బెంగళూరు, మాండ్య

07153/07154 బెంగళూరు - నర్సాపూర్‌ ప్రత్యేక రైలు: బెంగళూరు నుంచి నర్సాపూర్​ మీదుగా ప్రత్యేక రైలు మార్చి 6వ తేదీ నుంచి మార్చి 28 వరకు రాకపోకలు సాగిస్తుందని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. ఈ రైలు దాదాపు 15కు పైగా స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.

07153/07154 బెంగళూరు - నర్సాపూర్‌ ప్రత్యేక రైలు ఆగే స్టేషన్ల వివరాలు

  • పాలకొల్లు, వీరవాసరం, భీమవరం టౌన్, ఆకివీడు, కైకలూరు, గుడివాడ, విజయవాడ, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట, కాట్పాడి, జోలార్‌పేట, కృష్ణరాజపురం

ఆ రైళ్ల రద్దు: ఒక వైపు ప్రత్యేక రైళ్లు అందుబాటులోకి రావడంతో పాటు మరోవైపు డివిజన్‌లలో కొన్ని రైళ్లను నిలిపివేసినట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. అయితే రైళ్ల నిర్వహణ పనుల దృష్ట్యా ఈ నెల 7, 8 తేదీల్లో డివిజన్‌లో నడిచే కొన్నింటిని రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వాటిలో 67767/67768 విజయవాడ-డోర్నకల్‌ ఉండగా, మరొకటి 67769/67770 విజయవాడ-గుంటూరు రైలు సేవలు రద్దు చేసినట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరించారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యాల దృష్ట్యా రైల్వే శాఖ ఎప్పటికప్పుడు సేవలను పునరుద్ధరిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే రద్దీకి అనుగుణంగా పలు ప్రాంతాలకు సందర్భనుసారం ప్రత్యేక రైలు సదుపాయాలు కల్పిస్తుందని ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పక్కపక్కనే వందేభారత్​ రైళ్లు - తికమకకు గురై ప్రయాణికుడి అవస్థ

నరసాపురం-చెన్నై వందేభారత్ ఎక్స్​ప్రెస్​​ - ప్రారంభించిన కేంద్ర సహాయ మంత్రి శ్రీనివాసవర్మ

TAGGED:

SPECIAL TRAINS VIA VIJAYAWADA
SPECIAL TRAINS AND ROUTES
TWO SPECIAL TRAINS
SPECIAL TRAINS DETAILS
SPECIAL TRAINS TO VARIOUS PLACES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.