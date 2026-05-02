ఆ స్పెషల్ వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రెగ్యులర్గా మార్పు : ఇకపై కరీంనగర్ టు తిరుపతి ప్రయాణం మరింత సులభం
కరీంనగర్ నుంచి తిరుపతికి పెరిగిన అనుసంధానం - ప్రత్యేక వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ నెల 9 నుంచి రెగ్యులర్ రైలుగా మార్పు - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు
Published : May 2, 2026 at 2:36 PM IST
Special Trains from Karimnagar to Tirupati : కరీంనగర్ జిల్లా వాసులకు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుపతితో అనుసంధానం మరింత పెరిగింది. ప్రస్తుత నాందేడ్-తిరుచానూర్ వీక్లీ స్పెషల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ నెల 9వ తేదీ నుంచి రెగ్యులర్ రైలుగా రానుంది. ఈ మేరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రధాని మోదీ తెలంగాణ పర్యటన నేపథ్యంలో అధికారులు ఉత్తర్వులు వెలువరించారు. దీంతో పాటు నాందేడ్-ధర్మవరం స్పెషల్ ట్రైన్ క్రమబద్ధీకరణ ఉత్తర్వులు కూడా త్వరలో వెలువడనున్నాయి. ఇప్పటికే కరీంనగర్-తిరుపతి బై వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ అందుబాటులో ఉండగా, తాజాగా మరో రెగ్యులర్ రైలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. పెద్దపల్లి, రామగుండం నుంచి తిరుపతి వెళ్లేందుకు కూడా పలు రైళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
గతంలో ప్రహసనమే : గతంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వాసులు తిరుపతికి వెళ్లాలంటే ఒక సాహసం అనే చెప్పాలి. రెండు రైళ్లు మారితే తప్పా అక్కడికి చేరే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. అప్పట్లో కేరళ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా తిరుపతికి వెళ్లేది కాదు. దీంతో ఉమ్మడి జిల్లా వాసులు గూడురు లేదా రేణిగుంట వరకు రైళ్లో వెళ్లి, అక్కడి నుంచి తిరుపతికి వెళ్లేవారు. కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు. పరిస్థితులు మారాయి. రామగుండం నుంచి ప్రతి సోమ, గురు, శనివారాల్లో నడిచే ఏపీ సంపర్క్ క్రాంతి, బుధవారం నడిచే హిమ్సాగర్తో పాటు ప్రతిరోజు నడిచే కేరళ ఎక్స్ప్రెస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. పెద్దపల్లి నుంచి కరీంనగర్-తిరుపతి (ఆదివారం, గురువారం), నాందేడ్-తిరుపతి (శనివారం), నాందేడ్-ధర్మవరం (శుక్రవారం), రక్సల్-తిరుపతి (శుక్ర), లాల్కాన్-కేఎస్సార్ బెంగళూరు (ఆదివారం) నడుస్తున్నాయి.
ఈ 5 స్టేషన్లలో హాల్టింగ్ :
- నాందేడ్-తిరుచానూర్ (17633) ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతి శనివారం సాయంత్రం 4.45 గంటలకు నాందేడ్లో బయలుదేరుతుంది.
- ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు మొదట కోరుట్లలో రాత్రి 6.58 గంటలకు, జగిత్యాలకు రాత్రి 8.23, కరీంనగర్కు 9.28 గంటలకు చేరుతుంది.
- ఒక్కో స్టేషన్లో రెండు నిమిషాల పాటు ఆ రైలుకు హాల్టింగ్ కల్పించారు.
- రాత్రి 10 గంటలకు పెద్దపల్లికి చేరి, ఇక్కడ ఇంజిన్ మార్చుకుంటుంది. తిరిగి 10.25 గంటలకు బయలుదేరి జమ్మికుంటకు 10.53 గంటలకు వెళ్తుంది.
- మరుసటి రోజు ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12.20 గంటలకు తిరుచానూర్ చేరుకుంటుంది.
- మళ్లీ తిరుగు ప్రయాణంలో ఆదివారం రాత్రి 7.45 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతోంది.
- సోమవారం ఉదయం 7.58 గంటలకు జమ్మికుంటకు, 8.50 పెద్దపల్లికి, కరీంనగర్కు 9.48, జగిత్యాల 10.48, కోరుట్ల 11.30 గంటలకు చేరుతోంది.
ప్రత్యేక పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించుకునే అవకాశం : ఈ స్పెషల్ రైలు నాందేడ్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, చర్లపల్లి, నల్గొండ, పిడుగురాళ్ల, నంద్యాల, ఎర్రగుంట్ల మార్గంలో నడవనున్నాయి. ఈ మార్గంలో ప్రయాణికుల ఆదరణ లభించకపోవడంతో నిజామాబాద్-పెద్దపల్లి మార్గంలో నడిపిస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లో ప్రయాణిస్తే బాసరలోని జ్ఞాన సరస్వతి, వరంగల్ భద్రకాళి, విజయవాడ కనకదుర్గ, శ్రీకాళహస్తి, తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రాలతో పాటు కదిరిలో ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి ఆలయాలను దర్శించుకునే అవకాశముంటుంది. గతంలో పెద్దపల్లి దగ్గర్లో కాజీపేట-బల్లార్షా ప్రధాన రైలుమార్గం నుంచి పెద్దపల్లి-నిజామాబాద్ మార్గానికి నేరుగా అనుసంధానం చేసిన బైపాస్ రైలు మార్గం నిర్మాణంలో పలు సాంకేతిక లోపాలు వచ్చినట్లు ఆ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీంతో రైళ్లు రద్దు అవుతున్నాయా అని అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. కానీ ఈ నెల 9వ తేదీ నుంచి మళ్లీ రెగ్యులర్ రైలుగా అందుబాటులోకి రావడంతో భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
