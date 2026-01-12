ఏమాత్రం సరిపోని రైళ్లు, బస్సులు - అసంతృప్తిలో ప్రయాణికులు
సంక్రాంతికి సొంతూళ్లకు వెళ్తున్న ప్రజలు - 6,430 ప్రత్యేక బస్సులను నడిపిస్తున్న ఆర్టీసీ - రెట్టింపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ - రద్దీకి తగ్గటుగా బస్సులు లేవని ప్రయాణికుల అసంతృప్తి
Published : January 12, 2026 at 9:12 AM IST
Passengres Problems Of Hyderabad vijayawada : సంక్రాంతి పండుగను ఘనంగా జరుపుకునేందుకు ప్రజలంతా స్వస్థలాల బాట పట్టారు. కుటుంబ సమేతంగా ఊళ్లకు ప్రయాణమవుతున్నారు. ఆర్టీసీ, ప్రైవేట్ బస్సులు, రైళ్లు, సొంత వాహనాల్లో ఊళ్లకు వెళ్తున్నారు. రహదారులు, ప్రయాణ ప్రాంగణాలు రద్దీగా మారుతున్నాయి. ఐతే ఈ రద్దీకి తగ్గటుగా ఆర్టీసీ బస్సులు ఏర్పాటు చేయలేదని ప్రయాణికులు కొంత అసంతృప్తి వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
ప్రత్యేక బస్సులు, రైళ్లు ఏర్పాటు : సంక్రాంతికి ఊళ్లకు వెళ్తున్న ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. ఆర్టీసీ 6,430 ప్రత్యేక బస్సులను, దక్షిణ మధ్య రైల్వే 160 ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపిస్తోంది. హైదారాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు దాదాపు వెయ్యికిపైగా ప్రైవేట్ బస్సులను నడిపిస్తున్నారు. వీటిలో పాటు క్యాబ్లకు కూడా భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. చాలామంది ప్రజలు తమ సొంత వాహనాల్లో సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నారు.
కొన్ని ప్రధాన పాయింట్లలలో రద్దీగా : టోల్ ప్లాజాల వద్ద కిలోమీటర్ల కొద్దీ వాహనాలు గంటల తరబడి నిలిచిపోతున్నాయి. ఆర్టీసీ బస్సులకు టోల్ ప్లాజాల వద్ద ప్రత్యేక లైన్లను కేటాయించడంతో అవి సులభంగా వెళ్తున్నాయి. టోల్ ప్లాజా వద్ద వాహనాలు బారులు తీరినప్పుడు సిబ్బంది వాహనాల వద్దకు వచ్చి ఫాస్టాగ్ను స్కాన్ చేసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రధాన బస్ స్టేషన్లైన ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్తోపాటు ప్రధాన పాయింట్లు ప్రయాణికులతో రద్దీగా మారిపోయాయి. సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, నాంపల్లి, చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి.
ఆర్టీసీ లేక ప్రైవేట్ భారం మోయలేక : ఆర్టీసీ బస్సులు సరిపోకపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందుల పడుతున్నారు. పండుగ సెలవుల్లో విశాఖ, విజయవాడ, రాజమండ్రి, శ్రీకాకుళం, బెంగళూరు, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, గుంటూరు తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇదే అదనుగా సొమ్ము చేసుకోవడానికి ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ యజమానులు టికెట్ ధరలను పెంచేశారు. ప్రజల అవసరాలను ఆసరాగా చేసుకుని అధిక ఛార్జీలను వసూలు చేస్తున్నారని ప్రయాణికులు మండిపడుతున్నారు.
ఇష్టారాజ్యంగా టికెట్ ధరలు : రద్దీకి తగ్గట్లుగా బస్సులు ఆర్టీసీ బస్సులు లేవని దీంతో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ యాజమాన్యాలు ఇష్టారాజ్యం చెలాయిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. మామూలు రోజుల్లో హైదరాబాద్-విజయనగరానికి ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో సీటర్ అయితే రూ.1,400 నుంచి రూ.1,600 ఛార్జీ, స్లీపర్ అయితే రూ.2 వేల వరకు ఛార్జీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సంక్రాంతి సెలవులు ఉండటంతో ఓ ట్రావెల్స్ సంస్థ ఏకంగా 4 రెట్లు ధరలు పెంచేసింది. హైదరాబాద్ నుంచి విజయనగరానికి రూ.6,000 వసూలు చేస్తోంది. మరో సంస్థ సీటర్కు రూ.3,499, స్లీపర్ అయితే రూ.3,999 తీసుకుంటోంది.
కేవలం 4 గంటల్లో 43 వేల వాహనాలు : గత ఏడాది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా 9 లక్షల మంది ప్రజలు సొంతూళ్లకు బయలుదేరి వెళ్ళారు. ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య 12 లక్షలకు చేరుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. సాధారణంగా హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వైపు రోజుకు 10 వేల నుంచి 12 వేల వాహనాలు నిత్యం తిరుగుతుంటాయి. సంక్రాంతి నేపథ్యంలో ఏపీలోని కీసర టోల్ ప్లాజా వద్ద శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకు వరకున 24 గంటలల్లో హైదరాబాద్ నుంచి విజయావాడ వైపు 46 వేల వాహనాలు వచ్చాయని టోల్ సిబ్బంది తెలిపింది.
అధికారుల భద్రతా చర్యలు : ప్రధాన జాతీయ రహదారులు రద్దీగా మారడంతో, ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా పోలీసు సిబ్బంది భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్ విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణం సాఫీగా సాగేలా పోలీసులు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. 24గంటలూ వాహనాల రద్దీని క్రమబద్దీకరిస్తున్నారు.
ప్రతి 30 కిలోమీటర్లకో క్రేన్, పెట్రోలింగ్ వాహనం, అంబులెన్సు
ప్రైవేట్ బస్సుల్లో సీటుకో రేటు - రానూపోనూ రూ.50 వేలు కావాల్సిందే!