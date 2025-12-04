కొత్త కానిస్టేబుళ్లు సైబర్ సైనికులు - మారుతున్న నేరాలను ఎదుర్కొనేలా సరికొత్త శిక్షణ
మాడ్యూళ్లు, సిలబస్లో మార్పులు చేసిన పోలీసు శాఖ - డిసెంబరు రెండో వారం నుంచి శిక్షణ - ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు
Special Training for New Constable Employees : కాలంతో పాటే నేరాల తీరుతెన్నులు మారిపోతున్నాయి. ఆధునిక సాంకేతికతను అడ్డుపెట్టుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త నేరవిధానాలతో మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. ఇవే కాదు సామాజిక మాధ్యమాల్లో అనుచిత పోస్టులు, ఆర్థిక నేరాలు, బెట్టింగ్ యాప్లు, మాదకద్రవ్యాల సరఫరా వంటి నేరాలు సమాజానికి సవాలుగా మారుతున్నాయి. వాటిని నియంత్రించాల్సిన, ఛేదించాల్సిన పోలీసు శాఖలో క్షేత్రస్థాయి ఉద్యోగులైన కానిస్టేబుళ్లకు అందిస్తున్న శిక్షణ మాత్రం మారట్లేదు. ఈ సమస్యను డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా గుర్తించారు. కేంద్ర హోం శాఖ పరిధిలోని పోలీసు పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (బీపీఆర్డీ), సర్దార్ వల్లభ్భాయ్ పటేల్ జాతీయ పోలీసు అకాడమీలు సిద్ధం చేసిన సిలబస్, మాడ్యూళ్లను అధ్యయనం చేసి రాష్ట్ర అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మన సిలబస్లో మార్పుచేర్పులు చేశారు. ఆగస్టులో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికై ఈ నెల రెండో వారం నుంచి శిక్షణ పొందనున్న వారికి వీటిని అమలు చేయనున్నట్లు శిక్షణ విభాగం డీఐజీ బి.సత్యఏసుబాబు చెప్పారు.
సైబర్ నేరాలపై సమగ్ర తర్ఫీదు : కానిస్టేబుళ్ల శిక్షణలో సైబర్ నేరాలు, దర్యాప్తు విధానాలపై సమగ్ర తర్ఫీదు ఇవ్వనున్నారు. దీనికోసం సైబర్ నేరాలు, సైబర్ టెర్రరిజం, సైబర్ వార్ఫేర్, అడ్వాన్స్డ్ సైబర్ నేరాలు తదితర అంశాలతో సిలబస్లో ప్రత్యేక సబ్జెక్టు ప్రవేశపెట్టారు. సైబర్ ఫోరెన్సిక్, డిజిటల్ ఎవిడెన్స్, డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్, సీడీఆర్ విశ్లేషణ, టవర్ డంప్ విశ్లేషణ, డేటా సేకరణ, సైబర్ నేరాల ఫుట్ప్రింట్ సేకరణపై శిక్షణ ఇస్తారు. చిన్నారులు, మహిళలపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేధింపులు, వాటి దర్యాప్తుపై అవగాహన కల్పిస్తారు.
కృత్రిమమేధ (ఏఐ)పైన శిక్షణ ఇస్తారు. సైబర్ హైజీన్, సైబర్ నేరాల దర్యాప్తులో ఉపయోగపడే యాప్ల గురించి బోధిస్తారు. సైబర్ నేరాలపై ఫిర్యాదు అందగానే ఎలా స్పందించాలి? టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫిర్యాదు చేసే బాధితులకు ఎలా సహకరించాలి వంటి అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. మాదకద్రవ్యాల కేసులు, ఆర్థిక నేరాల దర్యాప్తు, ప్రథమ చికిత్స, ఇంగ్లీష్ డ్రాఫ్టింగ్తోపాటు వ్యక్తిత్వవికాసం, ఆర్థిక నిర్వహణ, క్రమశిక్షణ, నైతిక విలువలపైనా బోధించనున్నారు.
కర్మయోగి పోర్టల్ : కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు శిక్షణతోపాటు సమాంతరంగా సైబర్ నేరాలు, డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్, ఎన్డీపీఎస్ చట్టం, ఇంగ్లీష్ నైపుణ్యం, ఆర్థిక నేరాల దర్యాప్తు తదితర అంశాలపై సర్టిఫికెట్ కోర్సులు చేయించన్నారు. దీని కోసం జేఎన్టీయూ, శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం సహా మరికొన్ని విద్యా, పరిశోధన సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. 9 నెలల శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగంలో చేరేనాటికి ప్రతి కానిస్టేబుల్ కనీసం నాలుగైదు సర్టిఫికెట్ కోర్సులు పూర్తి చేసి, అందులో కొంత పరిజ్ఞానం సాధించేలా చేయాలన్నది లక్ష్యం. కేంద్ర ప్రభుత్వ కర్మయోగి పోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి, పోలీసుల వృత్తి నైపుణ్యాలపై క్లాసులు చెప్పిస్తారు.
భవిష్యత్తు సవాళ్లు ఎదుర్కునేలా శిక్షణ : కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల సగటు వయసు 22 ఏళ్లు. వీరు మరో 40 ఏళ్లపాటు సర్వీసులో ఉంటారని, ఆ మేరకు భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే సవాళ్లు, అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వారికి శిక్షణ ఉండేలా సిలబస్ సిద్ధం చేసినట్లు డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా డిసెంబరు రెండో వారంలో శిక్షణ కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తామన్నారు. కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైనవారిలో 810 మంది బీటెక్, ఎంటెక్, బీసీఏ వంటి సాంకేతిక కోర్సులు చేసినవారే ఉన్నారన్నారు. మరో 230 మంది పీజీలు, 3 వేల మందికి పైగా డిగ్రీలు పూర్తి చేసినవారని, వీరికి తగిన శిక్షణ ఇస్తే మెరికల్లా తయారవుతారని డీజీపీ తెలిపారు.
