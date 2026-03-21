సందర్శకులను మైమరపిస్తున్న పాకాల అందాలు - 'జంగిల్ నైట్ క్యాంపింగ్'తో సరికొత్త అనుభూతి
పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్న పాకాల అందాలు - జంగిల్ నైట్ క్యాంపింగ్ అందుబాటులోకి - పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేందుకు వినూత్న కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న అధికారులు - రాత్రి నైట్ క్యాంపింగ్తో కొత్త అనుభూతి
Published : March 21, 2026 at 10:01 AM IST
Pakhal Lake in Warangal District : వీకెండ్ వస్తుందంటే చాలు చాలా మంది ఏదైనా టూర్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. వారంలో కనీసం ఆ ఒక్కరోజైనా ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉంటూ ఒత్తిడిని దూరం చేసకుని మనసుని ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలని భావిస్తారు. పిల్లాపాపలతో హాయిగా విహరిస్తూ అలా కాసేపు సేదదీరుతారు. అలాంటి పర్యాటక కేంద్రాలు మన రాష్ట్రాల్లో ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి వరంగల్ జిల్లాలోని పాకాల సరస్సు. ఈ పర్యాటక ప్రదేశం ప్రకృతి ప్రేమికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. వేకువజామున పక్షుల కిలకిలారావాలు, పాకాల సరస్సు ఒడ్డున వెచ్చని సూర్యోదయం పలకరింపుతో పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి పొందొచ్చు. మరి ఇక్కడి విశేషాలేంటో తెలుసుకుందామా?
ఉదయం సన్ రైజింగ్, రాత్రి ఫైర్ క్యాంపింగ్ : పాకాలలో జంగిల్ క్యాంపింగ్ (రాత్రి బస)కు ఒక్కొక్కరికి రూ.1500 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. టికెట్ తీసుకున్న సాయత్రం 6 గంటల నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం 10 గంటల వరకు ప్యాకేజీ వర్తిస్తుంది. ఇందులో రాత్రి భోజనం, ఉదయం టిఫిన్, బస చేసేందుకు టెంట్ తదితర సౌకర్యాలు ఉంటాయి. ప్రకృతి సోయగాల పాకాల సరస్సు కట్టపై మత్తడి సమీపంలో బస ఏర్పాటు చేస్తారు. అడవి జంతువులు, కోతులు లాంటివాటితో పర్యాటకులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ప్రదేశం చుట్టూ ఇనుప ఫెన్సింగ్ను ఏర్పాటు చేశారు. రంగురంగుల విద్యుత్తు దీపాలతో ఈ ప్రాంతాన్ని అలంకరించారు. పర్యాటకులు రాత్రి బస చేసేందుకు టెంట్ సౌకర్యం కల్పించారు. ఇద్దరికి సరిపడేవిధంగా 4 టెంట్లు, నలుగురు ఉండేలా 3, ఆరుగురికి సరిపోయేవి 2 టెంట్లను పర్యాటకశాఖ అధికారులు అందుబాటులో ఉంచారు. పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని కల్పించేందుకు రాత్రి ఫైర్ క్యాంపింగ్ను ఏర్పాటు చేస్తారు. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో మరింత సందడి చేసేందుకు సౌండ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. ఈ టూర్ ప్యాకేజ్లో భాగంగా తెల్లవారుజామున సుమారు రెండు గంటల పాటు ట్రెక్కింగ్కు తీసుకెళ్తారు. అడవి జంతువులు, పరిసరాలను, పక్షులను సందర్శకులు వీక్షించేందుకు వీలుగా బైనాక్యులర్లను ఇస్తారు. పాకాల సరస్సులో బోటింగ్కు నైట్ క్యాంపింగ్ ప్యాకేజీతో సంబంధం లేకుండా ఛార్జీలు ఉంటాయి. వాటిని చెల్లించి హాయిగా బోటింగ్ చేయవచ్చు.
వీకెండ్స్, ప్రత్యేక సెలవు దినాల్లో రద్దీ : సందర్శకులకు సరికొత్త అనుభూతిని కల్పించేందుకు గతేడాది సెప్టెంబర్లో క్యాంపింగ్, ట్రెక్కింగ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. సాధారణ రోజుల్లో టూరిస్టులు అంతగా రావడం లేదు. శని, ఆది వారం, ఇతర ప్రత్యేక సెలవు దినాల్లో పర్యాటకుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఇప్పటి వరకు 100 మందికి పైగా పర్యాటకులు నైట్ క్యాంపింగ్ అనుభూతిని పొందారని అధికారులు వెల్లడించారు.
గతేడాది సెప్టెంబర్లో క్యాంపింగ్, ట్రెక్కింగ్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. సాధారణ రోజుల్లో పర్యాటకులు పెద్దగా రావడం లేదు. శని, ఆదివారాల్లో, ఇతర సెలవు రోజుల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువ సంఖ్యలో పర్యాటకులు వస్తే అనుమతించడం లేదు. తాగునీరు, పురుషులకు, మహిళలకు వేర్వేరుగా మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం ఉంది. ఇప్పటి వరకు 100 మందికి పైగా పర్యాటకులు నైట్ క్యాంపింగ్ అనుభూతిని పొందారని అధికారులు వెల్లడించారు.
"పాకాల సరస్సు పర్యాటకాభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. త్వరలోనే జంగిల్ సఫారీని తీసుకురానున్నాం. జంగిల్ నైట్ క్యాంపింగ్, ట్రెక్కింగ్కు వచ్చే టూరిస్టుల కోసం అటవీశాఖ సిబ్బందిని నియమించాం. ప్రస్తుతానికి నేరుగా, లేదా ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా బుకింగ్ చేస్తున్నాం. త్వరలోనే పాకాల పేరుతో వెబ్సైట్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి అన్ని రకాల సేవలను ఆన్లైన్ ద్వారా అందించేవిధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాము"- రవికిరణ్, ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్, నర్సంపేట
పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేందుకు చర్యలు : పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేందుకు, సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు అటవీ అధికారులు పాకాల అడవుల్లో వినూత్న కార్యమ్రాలు చేపడుతున్నారు. వేకువ జామున పచ్చని చెట్లపై పక్షుల కిలకిలారావాలు ఓవైపు, పాకాల సరస్సు ఒడ్డున వెచ్చని సూర్యోదయం పలకరింపుతో పర్యాటకులు సరికొత్త అనుభూతిని పొందే అవకాశాన్ని కల్పించారు. తాజాగా జంగిల్ నైట్ క్యాంపింగ్ను అటవీ అధికారులు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. కొన్నేళ్ల క్రితం ఈ తరహా ప్రయత్నం చేసినా సరైన వసతులు లేకపోవడంతో ఆదరణ కొరవడింది. ఈ సారి పర్యాటకుల కోసం అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు.
