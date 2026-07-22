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టీచర్ల ప్రత్యేక టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల - ఉద్యోగం ఉండాలంటే పాస్​ కావాల్సిందే

నేటి నుంచి దరఖాస్తులు తొలిసారి నిర్వహణ - సెప్టెంబరు 711 వరకు ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలు - టీచర్లు తప్పనిసరిగా ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష(టెట్‌) పాస్‌ కావాల్సిందేనని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు

TET NOTIFICATION
TET NOTIFICATION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 11:18 AM IST

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TET Notification Released For Govt Teachers : తెలంగాణలో తొలిసారిగా ప్రభుత్వ టీచర్లకు ప్రత్యేక టెట్‌ను సర్కారు నిర్వహించనుంది. పాఠశాల విద్యాశాఖ మంగళవారం అందుకోసం ప్రత్యేకంగా నోటిఫికేషన్‌ కూడా జారీ చేసింది. ఇన్‌ సర్వీస్‌ టీచర్లు తప్పనిసరిగా ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్‌) పాస్‌ కావాల్సిందేనని గత ఏడాది సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువరించిన సంగతి తెలిసిందే. దాని ప్రకారం టీచర్లు మూడేళ్లలో అంటే 2028 సెప్టెంబరు నాటికి టెట్‌లో ఉత్తీర్ణులు కావడం తప్పనిసరన్నమాట. లేనిపక్షంలో వారు ఉద్యోగంలో కొనసాగడానికి అర్హులు కారు. అందుకే ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా రెండుసార్లు పరీక్షలు నిర్వహించాలని గత నెలలో నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే.

20 వేల మంది వరకు ఉంటారని అంచనా : ఇప్పుడు తొలి ప్రత్యేక టెట్‌ నిర్వహణకు సమాయత్తం అయ్యింది. తెలంగాణలో ఇప్పటివరకు టెట్‌ పాస్‌ కాని ప్రభుత్వ టీచర్లు సుమారు 20 వేల మంది ఉంటారని విద్యాశాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రమోషన్లు పొందాలన్నా, టెట్‌ పాస్‌ కావాల్సి ఉండటంతో బీఈడీ విద్యార్హత ఉండి ఎస్‌జీటీలుగా పనిచేస్తున్నవారు పేపర్‌-2 పరీక్షను రాయాల్సి ఉంది. మోడల్‌ స్కూళ్లలోని టీజీటీలు కొందరు పేపర్‌-2 రాయడానికి అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా పదోన్నతులు కోరుకునే వారు సైతం వేల మంది పరీక్షకు అప్లై చేయనున్నారు.

అర్హత మార్కులు మార్చాలంటున్న టీచర్లు : నిరుద్యోగ అభ్యర్థుల మాదిరిగా తమకు టెట్‌ మార్కులకు 20 శాతం వెయిటేజీ లేనందున అందరికీ ఉమ్మడిగా ఒకే విధమైన అర్హత మార్కులు నిర్ణయించాలని కొందరు టీచర్లు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 150కు 60 మార్కులు, బీసీలకు 75, జనరల్‌ & ఈడబ్ల్యూఎస్‌ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు 90 మార్కులు వస్తేనే అర్హత సాధించినట్లుగా పరిగణలోకే తీసుకుంటారు.

ఇదీ పరీక్షల షెడ్యూల్‌..

  • దరఖాస్తుల తేదీలు : ఈనెల 22 నుంచి 29 వరకు
  • ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షల నిర్వాహణ : సెప్టెంబరు 7 నుంచి 11 వరకు
  • ఫలితాల వెల్లడి : సెప్టెంబరు 28 నుంచి 30 తేదీల మధ్య

సుప్రీం తీర్పు : ఈ పరీక్ష బహుళైచ్ఛిక (మల్టీపుల్‌ ఛాయిస్‌) పద్ధతిలో జరుగుతుంది. ఈ పరీక్ష​ మొత్తం 150 మార్కులకు ఉంటుంది. విద్యాహక్కు చట్టం(ఆర్‌టీఈ) అమల్లోకి వచ్చిన 2009 తర్వాత నియమితులైన టీచర్లు ఇక ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష(టెట్‌) తప్పనిసరిగా ఉత్తీర్ణులు కావాల్సి ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించింది. దాంతో ప్రమోషన్ కావాలనుకునే టీచర్లు తప్పకుండా టెట్‌ పాస్‌ కావాల్సిందేనని కోర్టు తెలిపింది.

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