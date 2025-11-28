'ఐస్' వస్తోంది - ఇక నిరంతర నిఘా - కేసుల దర్యాప్తులో సవాళ్లకు చెక్!
సీసీ కెమెరాల మరమ్మతులు నిర్వహించేందుకు కొత్త వ్యవస్థ - ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరిస్తూ పోలీసింగ్ను బలోపేతం చేసే ఉద్దేశంతో "ఏఎన్ఎస్జీపీ" పేరుతో శాశ్వత వ్యవస్థ - సమస్యల పరిష్కారానికి 'ఐస్' బృందాలు
Published : November 28, 2025 at 2:44 PM IST
Special Tems For Repairing Cctv Cameras In Hyderabad : మన చుట్టూ ఎన్నో దొంగతనాలు, దోపిడీలు, నేరాలు చోటుచేసుకుంటాయి. సాధారణంగా ఇలాంటి ఘటనలు ఇంట్లో ఎవరూ లేని సందర్భాల్లో జరుగతూ ఉంటాయి. అయితే ఇలాంటి కేసుల నేర నిర్ధారణకు, నిందితులను పోలీసులకు అప్పగించేందుకు మన వద్ద సరైన ఆధారాలు ఉండటం ఎంతయినా అవసరం. దీనికోసం సీసీ కెమెరాలు ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి.
అయితే చాలా వరకు ఇళ్లలో కెమెరాలు చిన్న చిన్న సమస్యలతో నిరుపయోగంగా మిగిలిపోతున్నాయి. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో రక్షణ లేకుండా పోతోంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సీపీ సజ్జనార్ సరికొత్త వ్యవస్థను ప్రారంభించారు. సీసీ కెమెరాల మరమ్మతులు నిర్వహించేందుకు ఓ నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
"ఏఎన్ఎస్జీపీ" పేరుతో శాశ్వత వ్యవస్థ : రాజధాని నగరంలో సీసీ కెమెరాల మరమ్మతుల్లో జాప్యంతో కేసుల దర్యాప్తులో సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. అందుకు సీపీ సజ్జనార్ సరికొత్త వ్యవస్థను ప్రారంభించారు. అడ్వాన్స్డ్ సిటీ సర్వైలెన్స్ గ్రిడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొటోకాల్ (ఏఎన్ఎస్జీపీ) పేరుతో శాశ్వత వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టారు. సీసీ కెమెరాల మరమ్మతుకు రోజుల తరబడి ఎదురుచూడకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరిస్తూ పోలీసింగ్ను బలోపేతం చేయటమే ఈ వ్యవస్థ లక్ష్యం.
'ఐస్' ఎంతో కీలకం : ఏఎస్ఎస్జీపీ వ్యవస్థలో 'ఎంపవరింగ్ యువర్ ఎవ్రీ డే సేఫ్టీ' (ఐఎస్) ఎంతో ముఖ్యమైనది. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో 16 వేలకు పైగా కెమెరాలున్నాయి. ఈ కెమెరాలు పని చేయకపోవడం, ఇతర సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మరమ్మతు చేయించడం ఆలస్యమవుతోంది. దీనికి పరిష్కారంగా 'ఐస్' బృందం పని చేస్తుంది. ఏదైనా ప్రాంతంలో సీసీ కెమెరా చెడిపోతే దానిని అమర్చేందుకు ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ వచ్చే వరకూ ఎదురు చూడకుండా ఈ 'ఐస్' బృందం మరమ్మతులు చేస్తుంది. సమస్య పెద్దదైనా పరిష్కరించేలా సాంకేతికంగా శిక్షణ పొందిన 14 మందిని నియమించారు. వాహనాలు, మరమ్మతుల కిట్లు ఇచ్చారు.
టెక్నాలజీ డ్యూ విజిలెన్స్ బృందం : సీసీ కెమెరాల కొనుగోలు, ఏర్పాటు, నిర్వహణకు సంబంధించి ఎలాంటి ప్రమాణాలు పాటించాలి? ఇన్నోవేషన్ హబ్, పలు టెక్ సంస్థలతో కలిసి నూతన పరిష్కారాలు తెలుసుకోవడమే ఈ బృందం చేయాల్సిన పని.
స్టోర్ టీమ్ : స్పేర్ పార్ట్స్ కొనుగోలు చేసి నిల్వ చేస్తుంది. నిర్వహణ బాధ్యతలు చూస్తుంది. మరమ్మతులకు అవసరమైన విడిభాగాలు ఇక్కడ నుంచే వెళతాయి.
రిపేర్ సెంటర్ : సాంకేతిక తనిఖీలు చేసి అవసరమైతే ఇక్కడే మరమ్మతు చేస్తాయి. సీసీ కెమెరాల సంస్థల సర్వీస్ సెంటర్లతో అనుసంధానమై పని చేస్తుంది. డేటా అనలిటిక్స్ బ్రాంచ్ రోజూ ఎన్ని సీసీ కెమెరాలు ఎలా పని చేస్తున్నాయో విశ్లేషిస్తుంది. వీరు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయిన దృశ్యాలను నేర నియంత్రణకు ఏ విధంగా వినియోగించుకోవచ్చు అనే విషయాలపై సూచనలు చేస్తారు.
ఇది సీఎస్ఆర్ డెస్క్ : హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఈ విభాగంతో పని చేస్తుంది.
కెమెరా సపోర్ట్ కాల్ సెంటర్ : క్షేత్రస్థాయిలో ఉండే పోలీసులు, బ్లూకోల్డ్స్, పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది ఎక్కడైనా సీసీ కెమెరా పని చేయకపోతే వీరికి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. దీన్ని డయల్ 100 తరహాలో పని చేసేలా రూపొందించారు. సీసీ కెమెరా పని చేయనప్పుడు వీరికి ఫిర్యాదు అందితే, క్షేత్రస్థాయి బృందం మరమ్మతులు చేసేలా చూస్తుంది. సమస్య పరిష్కారమయ్యేంత వరకూ అనుశీలన చేస్తుంది. ఎవరైనా సీసీ కెమెరా విరాళం ఇవ్వాలనుకున్నా సంప్రదించొచ్చు.
