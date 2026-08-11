సోషల్ మీడియా వేధింపులపై పోలీసుల ఉక్కుపాదం - రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక బృందాలు
సామాజిక మాధ్యమాల్లో చెలరేగిపోతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు - అభ్యంతరకర పోస్టులు పెట్టేవారిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు - ప్రముఖులే లక్ష్యంగా అసభ్యకర పోస్టులు పెడుతున్న వారిపై చర్యలకు సిద్ధమైన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 9:48 AM IST
Special Teams To Take Action On People Who Post Objectionable Content : సోషల్ మీడియా వేదికగా అసభ్యకర పోస్టులతో హద్దులు మీరుతున్న వారిపై ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. కూటమి నేతలు, ప్రముఖులను లక్ష్యంగా చేసుకుని అసభ్యకర పోస్టులు పెడుతున్న వారి భరతం పట్టేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.
సోషల్ మీడియాలోఅభ్యంతరకరమైన, అసభ్యకరమైన కంటెంట్ను పోస్ట్ చేసే వ్యక్తులపై ప్రభుత్వం, పోలీసు యంత్రాంగం కఠిన చర్యలు ప్రారంభించాయి. కూటమి ప్రభుత్వంలోని కీలక నాయకులు, ప్రముఖ వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసే ఉద్దేశంతో వారిని లక్ష్యంగా చేసుకునే వారిని పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇటువంటి సైబర్ నేరాలను అరికట్టడానికి పోలీసులు ఇప్పటికే సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించారు.
రంగంలోకి దిగని సాంకేతిక బృందాలు : ప్రస్తుతం విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లోనే 20కి పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా, వీటిలో ఎక్కువ భాగం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని చేసిన అసభ్యకరమైన పోస్ట్లకు సంబంధించినవే. దర్యాప్తును వేగవంతం చేయడానికి, పవన్ కల్యాణ్, ఇతర కూటమి నాయకులపై అభ్యంతరకరమైన పోస్ట్లకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులన్నింటినీ పోలీసులు ఒకే ఎఫ్ఐఆర్ (FIR)గా క్రోడీకరించారు. నిందితులను పట్టుకోవడానికి సాంకేతిక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నారు.
వివాదాస్పద పోస్ట్ల URLలు, IP అడ్రస్లను ట్రాక్ చేయడం ద్వారా సైబర్ నిపుణులు ఇప్పటికే పలు ఫిర్యాదులకు సంబంధించిన వ్యక్తులను ఖచ్చితంగా గుర్తించారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకోవడానికి అధికారులు త్వరలోనే క్షేత్రస్థాయిలో చర్యలు చేపట్టనున్నారు. ఈ సోషల్ మీడియా దాడుల వెనుక ఉన్న అసలు సూత్రధారులను గుర్తించేందుకు వివిధ కోణాల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
పోలీసులు కీలక అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు: ఈ అభ్యంతరకరమైన పోస్ట్లను ఎవరు సృష్టిస్తున్నారు? ఇది ఒక వ్యవస్థీకృత నెట్వర్క్ ద్వారా జరుగుతోందా లేక వ్యక్తులు వ్యక్తిగత కక్షలతో ఇలా చేస్తున్నారా? ఈ వ్యవహారంలో YSRCP సోషల్ మీడియా విభాగానికి ఏమైనా పాత్ర ఉందా? పోస్ట్ల తీవ్రతను బట్టి పోలీసులు తమ తదుపరి కార్యాచరణను నిర్ణయిస్తారు. నిందితులను విచారించిన తర్వాత, నేరం స్వల్పమైనదైతే వారికి నోటీసులు ఇచ్చి వదిలిపెట్టాలా, లేక తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణించి అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరచాలా అనే దానిపై అధికారులు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకుని సోషల్ మీడియాలో అసభ్యతను వ్యాప్తి చేసే వారిని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోమని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు హెచ్చరించారు.
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