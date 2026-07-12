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షాబాద్​ హత్యోదంతం మినిట్​ టు మినిట్​ జరిగిందిలా - నిందితుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా?

షాబాద్‌లో కిరాతకం - మానవ మృగంలా మారి రెండు కుటుంబాల గొంతులు కోసిన నిందితుడు రాజ్​కుమార్​ - అరగంటలో ఆరు ప్రాణాలు తీసిన రాజ్​కుమార్​

Six Brutally Murdered Case Update
Six Brutally Murdered Case Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 9:17 AM IST

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Six Brutally Murdered Case Update : రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్‌లో శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన ఆరుగురి హత్య ఘటన భయాందోళన రేపింది. షాబాద్‌ పరిధి దైవాలగూడకు చెందిన పార్వతి రాజ్‌కుమార్‌ మానవ మృగంలా మారి రెండు కుటుంబాల గొంతులు కోశాడు. శుక్రవారం రాత్రి 11 గంటల తర్వాత రాజ్‌కుమార్‌ కత్తితో కిరాతకాన్ని మొదలుపెట్టి, అరగంటలో ఆరు ప్రాణాలు తీశాడు. ఈ హత్యోదంతం సాగిందిలా.

  • 11.05 : షాబాద్‌ పీఆర్‌ఆర్‌ స్టేడియం సమీపంలోని బాలిక ఇంట్లోకి నిందితుడు రాజ్‌కుమార్‌ ప్రవేశించాడు.
  • 11.15 : ఇంట్లో బాలిక తల్లి, నానమ్మను చంపి బాలికను బెదిరించి తనతో పాటు తీసుకెళ్లి కారులో ఎక్కించాడు.
  • 11.25 : కారులో దైవాలగూడ గ్రామ సమీపంలోని చెరువు వద్దకు బాలికను తీసుకెళ్లి గొంతు కోసి చంపాడు.
  • 11.40: గ్రామంలోని తన ఇంటికి వెళ్లిన రాజ్‌కుమార్‌ భార్య, ఇద్దరు చిన్నారులను హతమార్చాడు.
  • 11.45: తండ్రికి ఫోన్‌ చేసి ఆరుగురిని చంపిన విషయం చెప్పాడు.
  • 11.50 : ఫోన్‌ స్విచ్‌ ఆఫ్‌ చేసి పరారయ్యాడు.

ప్రశ్నార్థకంగా మారిన రాజ్​కుమార్​ ఆచూకీ : నిందితుడు రాజ్‌కుమార్‌ ఆచూకీ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. నిందితుడి ఆచూకీ కోసం పోలీసులు 10 ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నారు. సీసీ కెమెరాలు, ఇతర సమాచారం ఆధారంగా తిమ్మాపూర్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ సమీపంలో నిందితుడు వదిలి వెళ్లిన కారును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. షాద్‌నగర్‌లో కారును అద్దెకు తీసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. రాజ్‌కుమార్‌ తల్లి ఊరిలో సన్నిహితులు, సమీప బంధువులు, కాల్‌డేటాలోని వ్యక్తులు ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా? : నిందితుడు ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండొచ్చా? అనే కోణంలోనూ పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. శుక్రవారం రాత్రి వరుస హత్యల తర్వాత తన తండ్రికి ఫోన్‌ చేసి ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని చెప్పినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గతేడాది అక్టోబరులో సైతం ఒకసారి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసినట్లు స్థానికులు చెప్పారు. దీన్ని చూస్తే అతడు ఆత్మహత్యకు యత్నించే అవకాశముందనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రైలులో ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లి ఉండొచ్చనే అంచనాతోనూ వేట కొనసాగిస్తున్నారు.

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