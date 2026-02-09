ఏడుకొండలపై 'ట్రెక్కింగ్' - త్వరలో సాహసికులకు సరికొత్త అనుభూతి
చుట్టూ ఎత్తయిన కొండలు, విశాలమైన స్థలం, పచ్చదనంతో నిండిన లోయలు - భోజనం, ఫైర్ క్యాంపింగ్, గైడ్లు - సాహసికులకు సరికొత్త అనుభూతినిచ్చేలా అటవీశాఖ ప్రతిపాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 9:00 PM IST
Special Story On Youth Adventurous Tours and Trekkings in AP : "చెట్టులెక్కగలవా ఓ నరహరి, పుట్టలెక్కగలవా, చెట్టులెక్కి ఆ చిటారుకొమ్మన చిగురు కోయగలవా" ఈ పాట వినని వాళ్లంటూ ఎవరూ ఉండారు. ఈ సాంగ్ క్రేజ్ అలాంటిది మరి. ఇలాంటి మోటివేషనల్ పాటలను వింటూ వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎంతో మంది చెట్లు, పుట్టలే కాదు కొండకోనల్లోనూ తిరిగేస్తున్నారు. ఓ వైపు ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూనే మరోవైపు ట్రెక్కింగ్ చేస్తుంటే వచ్చే కిక్ మాములుగా ఉండదు మరి. అది స్వయంగా అనుభవించిన వారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది.
ప్రస్తుతం ఈ ఉరుకుల పరుగులు జీవితంలో రూ. లక్షల్లో సంపాదన ఉన్నప్పటికీ ప్రజల్లో ఒత్తిడి పెరిగిపోతోంది. తమ జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించలేకపోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన ఎంతో మంది ఈ ఒత్తిడిమయ జీవనం నుంచి దూరంగా వెళ్లేందుకు ఇష్టపడుతున్నాారు. అందుకే పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా కొండలు, అటవీ ప్రాంతాలను వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నారు. దీంతో వారమంతా ఎదుర్కొన్న ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభించడమే కాక, కావాల్సినంత శారీరక శ్రమ సైతం చేకూరుతోంది.
ఎత్తయిన కొండలపై విశాలమైన స్థలం : ఇలాంటి ట్రెక్కింగ్ అనుభూతిని పొందాలంటే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాకు వెళ్లాల్సిందే మరి. ఎత్తయిన కొండలపై విశాలమైన స్థలం, అక్కడి కొండల చుట్టూ పచ్చదనంతో కూడిన భారీ లోయలు అదే పేరెన్నికగన్న పర్యాటక ప్రాంతం 'గుడిసె'. అలాంటి చోటు క్యాంప్ఫైర్ వేసుకొని ఉదయాన్నే సూర్యోదయాన్ని చూస్తే అది మాటల్లో వర్ణించలేని గొప్ప అనుభూతి. అలాంటి ఈ ప్రాంతం ట్రెక్కింగ్ వారిని ఆకట్టుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
తాజాగా చింతూరు అటవీ డివిజన్ లక్కవరం రేంజ్ (మోతుగూడెం) పరిధిలోని సుకుమామిడి నుంచి గుడిసె వరకు అధికారులు ట్రెక్కింగ్ మార్గాన్ని అన్వేషించారు. అంతేగాక సర్వే చేసి, దాని అమలు కోసం అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారులకు ప్రతిపాదించారు. వారి నుంచి అనుమతులు రాగానే చింతూరు మండలం సుకుమామిడి నుంచి మారేడుమిల్లి మండలం గుడిసె వరకు ట్రెక్కింగ్ కోసం 5 మీటర్ల వెడల్పుతో ఓ ప్రత్యేక మార్గం అందుబాటులోకి వస్తుంది.
గుడిసెకు ట్రెక్కింగ్ మార్గంపై సర్వే : తాజాగా లక్కవరం అటవీ రేంజ్ అటవీ క్షేత్రాధికారి గవిరెడ్డి వెంకటనానాజీతో కూడిన ఏడుగురు సభ్యుల బృందం 3 నెలల కిందట ఈ ట్రెక్కింగ్ మార్గాన్ని సర్వే చేశారు. మోతుగూడెం సమీపంలోని సుకుమామిడి పెద్దగుంపు నుంచి గుడిసెకు మార్గాన్ని సర్వే చేశారు. ఈ బృందం ఏడు కొండలను 10 కి.మీ. మేర 60 డిగ్రీలు, అదేవిధంగా 2 కి.మీ. మేర 90 డిగ్రీల కోణంలో పైకి ఎక్కారు. ఇందుకు మొత్తం ఏడు గంటల సమయం పట్టింది. ఇక్కడి కొండలు సముద్ర మట్టానికి 1,200 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటాయి. అందుకే ఇంత సమయం తీసుకుంది.
ట్రెక్కింగ్ మరింత ఉత్సాహంగా : ఇలాంటి ఎత్తయిన కొండ పరిస్థితులు ట్రెక్కింగ్ చేసే వారిని మరింతగా ఉత్సాహపరుస్తాయని వెంకటనానాజీ తెలిపారు. ప్రస్తుతం మోతుగూడెం నుంచి గుడిసెకు బస్సు, కార్లు, ఆటోలపై చేరాలంటే 100 కి.మీ. ప్రయాణించాల్సి ఉంది. అలా కాకుండా ట్రెక్కింగ్కు అనుమతులు వస్తే పర్యాటకులు తూర్పు కనుమలను సరికొత్తగా చూడొచ్చు. అందుకే ఈ ప్రయత్నం చేశామని వెంకటనానాజీ వెల్లడించారు. అంతేగాకుండా ట్రెక్కింగ్ చేసే పర్యాటకులనుంచి కొంత రుసుము తీసుకొని ఫైర్ క్యాంపింగ్, గైడ్తో పాటు భోజనం సదుపాయం వంటివి సైతం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రతిపాదనలు చేశామన్నారు.
ట్రెక్కింగ్కు వెళ్తున్నారా ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :
- పర్యాటక, అటవీ విభాగాలు నిర్దేశించిన మార్గంలోనే ట్రెక్కింగ్ చేయండి. ధార్మిక యాత్రల్లోనూ ఈ సూచనను పాటించాలి. అవగాహన లేని మార్గాల్లో వెళ్లకపోవడమే మంచిది.
- గైడ్ సహాయం తీసుకోండి. వారి సూచనల ప్రకారం ప్లాన్ రెడీ చేసుకోండి.
- మీ వివరాలను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించండి. మీకు సంబంధించిన సరైన సమాచారాన్నే ఇవ్వండి. దీనివల్ల టూరిస్టు గల్లంతైనా వెంటనే సెర్చ్ ఆపరేషన్ మొదలుపెడతారు. పర్యాటకుడి సంబంధీకులను అలర్ట్ చేస్తారు.
- ట్రెక్కింగ్, అడ్వెంచర్స్కు వెళ్లే వాళ్లు తమ పర్యటన వివరాలను హోటల్ సిబ్బందికి తెలియజేయండి.
- అత్యవసర కిట్ను సిద్ధంగా ఉంచుకోండి. అందులో మందులు, టార్చ్, గొడుగు, ప్రథమ చికిత్స సామగ్రి, నీరు, సన్ స్క్రీన్ లోషన్ ఉండాలి.
- వర్షాలు కురుస్తున్నప్పుడు నదీ తీరాలకు, హిమపాతం ఉన్నప్పుడు మంచు పర్వతాలపైకి వెళ్లకండి. వాతావరణం సరిగ్గా లేనప్పుడు పర్వతాలు, అడవుల్లోకి వెళ్లొద్దు.
- పర్వతాలపై ఉన్నా సకాలంలో భోజనం చేయండి. వాతావరణ మార్పు ప్రభావం ఆరోగ్యంపై పడొచ్చు.
- అత్యవసరాల్లో కాల్ చేయడానికి అన్ని రకాల ఎమర్జెన్సీ నంబర్లు, అధికార వర్గాల నంబర్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోండి.
