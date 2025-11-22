ETV Bharat / state

పట్టుపట్టారు ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించారు - ఈ నారీమణులు యువతరానికి ఆదర్శప్రాయులు

సామాన్య కుటుంబాల నుంచి అసామాన్యులుగా ఎదిగిన యువతులు - ఎంతోమంది యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న వైనం

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 10:25 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 10:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Inspirational Story Of young women officers : కృషి, పట్టుదల ఉంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదంటూ నిరూపించారు ఆ యువతులు. మధ్య తరగతి కుటుంబాల్లో పుట్టినప్పటికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా చదివి అనుకున్నది సాధించారు. తొలి పోస్టింగ్‌గా మండలంలో కీలక బాధ్యతల్లో పనిచేస్తూ నేటి యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న యువ మహిళా అధికారులపై ‘ఈటీవీ భారత్’ ప్రత్యేక కథనం.

STORY ON YOUNG WOMEN OFFICERS
కె.సంతోషమ్మ (EENADU)

సంతోషమ్మ ఎంతోమందికి ఆదర్శం : ఏన్కూరులో గణాంకాధికారిగా పనిచేస్తున్న కె.సంతోషమ్మ నేటి యువతకు స్ఫూర్తిదాయకం. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా చర్ల మండలంలోని మారుమూల సత్యనారాయణపురం ఆమె స్వగ్రామం. పదో తరగతి వరకు అక్కడే చదువుకున్నారు. పది చదువుతున్న రోజుల్లోనే తండ్రి మృతిచెందారు. తనతోపాటు చెల్లి సౌభాగ్య, తమ్ముడు అనిల్‌ బాధ్యతలను కూడా తల్లి చూడాల్సి వచ్చింది. ఆ పరిస్థితుల్లో తమ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు కె.పార్థసారథి ఆమె చదువుకు అండగా నిలిచారు. చదువు పూర్తయ్యాక కొన్నాళ్లు సాఫ్ట్‌వేర్‌గా పనిచేసి మండల గణాంకాధికారిగా ఏన్కూరులో ఉద్యోగ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. తల్లికి తోడుగా ఉంటూ చెల్లిని బీఎడ్‌ వరకు చదివించగా ఆమె అన్నపురెడ్డిపల్లిలో జూనియర్‌ లెక్చరర్‌గా, తమ్ముడు వ్యాపార రంగంలో స్థిరపడ్డారు.

STORY ON YOUNG WOMEN OFFICERS
పల్లి భాగ్యశ్రీ (EENADU)

పట్టుదలతో చదివా : ఏన్కూరు ఎంపీడీఓగా(మండల పరిషత్ డెవలప్​మెంట్ ఆఫీసర్) బాధ్యతలు స్వీకరించిన పల్లి భాగ్యశ్రీ వరుసగా మూడు ఉద్యోగాలను సాధించారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా సారపాకకు చెందిన ఆమె ఎనిమిదో తరగతి వరకు తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులంలో, పదో తరగతి సారపాకలో, ఇంటర్మీడియట్ విజయవాడ, బీటెక్‌ కొత్తగూడెం మైనింగ్‌ కాలేజీలో పూర్తి చేశారు. తొలుత గ్రూప్‌-4లో ఉత్తీర్ణత సాధించి సంగారెడ్డి జిల్లాలో వైద్యవిధాన పరిషత్‌లో విధులు నిర్వర్తించారు. అనంతరం సివిల్‌ ఎస్సైగా వరంగల్‌ కమిషనరేట్‌లో ఉద్యోగం సాధించారు. గ్రూప్‌-1 పరీక్షల్లో సత్తాచాటి ఇటీవల ఎంపీడీఓగా ఏన్కూరులో తొలి బాధ్యతలను స్వీకరించారు.

STORY ON YOUNG WOMEN OFFICERS
రామంచి మానస (EENADU)

మామయ్య బాటలో : గ్రామీణ వైద్యుడిగా పనిచేసే మామయ్యను చూసి తను కూడా డాక్టర్​గా ప్రజలకు సేవలందించాలని ఆ వృత్తిలో చేరారు ఏన్కూరు మండల వైద్యాధికారిణి రామంచి మానస. కొత్తగూడెం ఆమె స్వగ్రామం. కిన్నెరసాని లాంటి మారుమూల గ్రామాల్లో మామయ్య నిరుపేద ప్రజలకు వైద్య సేవలందించడం, తల్లి కూడా స్టాఫ్‌నర్సుగా సింగరేణి హాస్పిటల్​లో సేవలు చేయడం చూసి పట్టుదలతో ఎంబీబీఎస్‌ చేశారు. ఏన్కూరులో తొలి పోస్టింగ్‌గా విధుల్లో చేరి ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు.

STORY ON YOUNG WOMEN OFFICERS
నారబోయిన సంధ్య (ETV)

ఆత్మవిశ్వాసమే ఆయుధంగా : ఏన్కూరు ఎస్సై నారబోయిన సంధ్య అనే యువతి వరుస ఉద్యోగాలు సాధించారు. జనగాం జిల్లా జాఫర్‌గడ్‌లో జన్మించిన ఆమె ప్రభుత్వ బడుల్లోనే, దాతల సహకారంతో కష్టపడి చదువుకున్నారు. దినపత్రికలు, లైబ్రరీలో సొంతంగా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమై పలు ఉద్యోగాలు సాధించారు. పదో తరగతి వరకు తమ స్వగ్రామంలో గ్రామంలో చదువుకున్నారు. ప్రతిభ, ఆర్థిక పరిస్థితులు చూసి మరిపెడ బంగ్లాలోని వందేమాతరం ఫౌండేషన్‌ అందించిన సహకారంతో ఇంటర్, డిగ్రీ విద్య వరంగల్‌లో పూర్తి చేశారు. ఆర్‌పీఎఫ్, సీఆర్‌పీఎఫ్‌ ఉద్యోగాలను వదులుకుని పంచాయతీ సెక్రటరీగా పాలకుర్తి మండలం అయ్యంగార్‌పల్లిలో పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ఎస్సై ఉద్యోగాన్ని సాధించి తొలుత మధిరలో, రెండో పోస్టింగ్‌గా ఏన్కూరులో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

నగరం కంటే ముందే మేల్కొంటారు - రోడ్లన్నీ అద్దంలా మారుస్తారు - 'జీహెచ్​ఎంసీ వనితల'పై స్పెషల్​ స్టోరీ

మహిళా సాధికారత కల సాకారమవ్వాలంటే.. వీటిని సాధించాలి!

Last Updated : November 22, 2025 at 10:38 PM IST

TAGGED:

YOUTH SUCCESS STORIES IN TELUGU
STORY ON YOUNG WOMEN OFFICERS
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన యువతులు
STORY ON YOUNG WOMEN OFFICERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.