ETV Bharat / state

'వీగన్​ డైట్' వైపు మళ్లుతున్న నగరవాసులు - భాగ్యనగరంలో ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండ్

ఇవాళ ప్రపంచ వీగన్​ డే - హైదరాబాద్​లో పెరుగుతున్న వీగన్ సంస్కృతి - సెలబ్రిటీల నుంచి సాధారణ ప్రజల వరకు ఆసక్తి - నగరంలో పలుచోట్ల పెరుగుతున్న వీగన్​ రెస్టారెంట్లు

Story on world vegan day 2025
Story on world vegan day 2025 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 11:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Story on world vegan day 2025 : హైదరాబాద్​ నగరంలో వీగన్​ సంస్కృతి క్రమంగా పెరుగుతోంది. బరువు తగ్గేందుకు, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచేందుకు సెలబ్రిటీల నుంచి సాధారణ ప్రజల వరకు ఈ ఆహారంపై మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందుకు ప్రత్యేకంగా విభిన్న వంటకాలతో రెస్టారెంట్లు, కెఫేలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. పలు రకాల రుచులను భోజన ప్రియులకు పరిచయం చేస్తున్నారు. దీంతో వీకెండ్స్​లో చాలా మంది కెఫేల్లో వాలిపోతున్నారు. ఈ రోజు ‘వరల్డ్‌ వీగన్‌ డే’ సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం మీకోసం.

వీగన్​ డైట్ చేసేవాళ్లు తీసుకునే ఆహారం : పండ్లు, కూరగాయలతో పాటు పప్పు దినుసులు, పచ్చి బఠానీలు, చిక్కుడు జాతికి చెందిన గింజలు, పలు రకాల విత్తనాల లాంటి సహజమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు. సోయా, కొబ్బరి, బాదం పాలను సైతం వీగన్​ డైట్ చేసేవాళ్లు డైట్​లో భాగంగా తీసుకుంటారు. ఇలాంటి ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ప్రస్తుత వయసు కన్నా శారీరక వయసు తగ్గేందుకు అవకాశం ఉంటుందని ఇటీవల స్టాన్‌ఫర్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు నిర్వహించిన పరిశోధనలో తేలింది.

భాగ్యనగరంలో ప్రత్యేక మెనూ అమలు : 2023లో హైదరాబాద్‌ నగరంలో వీగన్‌ రెస్టారెంట్లు 40 ఉంటే, ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 180కి పెరిగిందంటే వీటికి ఆదరణ ఏవిధంగా ఉందో అంచనా వేయొచ్చు. వీగన్స్‌ ఫుడ్‌ని ఆర్డర్‌ చేసుకునే వారు క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్, బంజారాహిల్స్, హైటెక్‌ సిటీ తదితర ప్రాంతాల్లో దాదాపు 70 శాతం రెస్టారెంట్లలో వీగన్స్‌ కోసం స్పెషల్​ మెనూను ఏర్పాటు చేశారు. వాటిలో హైదరాబాద్‌ స్టైల్‌ వీగన్‌ హలీమ్, జాక్‌ఫ్రూట్‌ బిర్యానీ, సోయా హలీమ్, పన్నీర్‌ టిక్కా, ప్లాంట్‌ బేస్డ్‌ పిజ్జా, వీగన్‌ ఇడ్లీ, దోస, షవర్మాలు విభిన్న రుచులతో శాకాహారుల నోరూరించేలా మైమరిపిస్తున్నారు.

శాకాహారంలోనూ ప్రొటీన్లు : ప్రొటీన్‌ కోసం తెలియని మూగజీవాలను హింసించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న వారు ఈ వీగన్​లుగా మారిపోతున్నారు. వీరు పాలతో తయారైన ఉత్పత్తులు తినరు. రాజధానిలో పదుల సంఖ్యలో వీగన్‌ క్లబ్‌లు ఉండగా, వేలాది మంది వీటిలో సభ్యులుగా చేరుతున్నారు.

పెరుగుతున్న వీగన్ రెస్టారెంట్లు : వీగన్‌లు పెరుగుతుండటంతో నగరంలో కెఫేలు, రెస్టారెంట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నాన్‌వెజ్‌ రుచిని మరిపించే విధంగా వంటకాలు దొరుకుతున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, గచ్చిబౌలి, సైనిక్‌పురి, మాదాపూర్ ఏరియాల్లో అనేక రెస్టారెంట్లు, కెఫేలున్నాయి. కొన్ని అంకుర (స్టార్టప్స్) సంస్థలు వీటిని ప్యాకేజ్డ్‌ ఫుడ్‌గా అందిస్తున్నాయి.

ఇంట్లోనూ సిద్ధం చేసుకోవచ్చు : పోషకాలు ఎలాంటి ఆహార పదార్థాల్లో సమృద్ధిగా ఉంటాయో ప్రచారం చేస్తున్నారు. పండ్లలో జామ, ఆపిల్, నారింజ, బొప్పాయి, దానిమ్మ, ఉసిరి, మామిడి కూరగాయల్లో పాలకూర, క్యారెట్, టమాటా, కాలిఫ్లవర్, గింజల్లో బాదం, పిస్తా, వాల్‌నట్, జీడిపప్పు, అవిశెగింజలు, పప్పులు, గోధుమ, తృణధాన్యాలు, బార్లీ, క్వినోవా, కార్న్, టోఫు, సోయా చంక్స్, కాప్సికమ్, రాజ్మాను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కాలీఫ్లవర్, పచ్చిబఠానీ, పుట్టగొడుగులు(మస్రూమ్​), క్యారెట్‌తో వెజ్‌ కీమా, టోఫు బుర్జీ, గుడ్లకు బదులు అరటిపండు, టోఫుతో బేకరీ పదార్థాలు, ప్లాంట్‌ బేస్డ్‌ చికెన్‌ బిర్యానీలు, సోయా, నట్స్, బాదంతో పాలు, పెరుగు, మిల్క్‌షేక్‌లు, సోయాతో చికెన్‌ సలాడ్లు ఏవిధంగా చేసుకోవాలో ఇంటర్నెట్​లో వివరిస్తున్నారు.

ఏమిటీ వీగన్​ డైట్‌ ? : చికెన్​, గుడ్లతో పాటు పాలు, జంతువుల నుంచి ఉత్పత్తయ్యే పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటూ, కేవలం మొక్కల నుంచి లభించే సహజ సిద్ధమైన ఆహార పదార్థాలనే తీసుకోవడమే వీగన్​ డైట్.

వీగన్ డైట్​పై సందేహాలా? నిపుణుల క్లారిటీ ఇదే!

వీగన్​ డైట్​తో నిజంగానే యవ్వనంగా కనిపించొచ్చా? నిపుణుల సమాధానమిదే! - Vegan Diet Benefits

TAGGED:

HEALTH BENEFITS OF VEGAN DIET
WORLD VEGAN DAY 2025
ప్రపంచ వీగన్​ దినోత్సవం 2025
VEGAN RESTAURANT HYDERABAD
STORY ON WORLD VEGAN DAY 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ పిల్లలు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.