ETV Bharat / state

నోరూరించే హలీం వచ్చేసింది - ఆ ఘుమఘుమల వెనక సీక్రెట్ మీకు తెలుసా?

హైదరాబాద్​ నగరంలో మొదలైన హలీమ్ ఘమఘమలు- రూ.1000 కోట్ల దిశగా వ్యాపారం - ఈ సీజన్​లో 60 లక్షల ప్లేట్లు హలీమ్​ అమ్ముడవుతుందని అంచనా

STORY ON HYDERABAD HALEEM
STORY ON HYDERABAD HALEEM (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on World Famous Hyderabadi Haleem : రంజాన్ పండుగ సమీపిస్తుందంటే చాలు హైదరాబాద్​ నగరంలో హలీమ్ సందడి మొదలవుతుంది. షీర్ ఖుర్మా, షహీ తుక్డా, చికెన్ బిర్యానీ, కద్దూకా ఖీర్, మటన్‌, కీమా సమోసా అలా బోలెడు వంటకాలు నోరూరిస్తాయి. ఈసారి రంజాన్​ పండుగకు 2 వారాల ముందే భాగ్యనగరంలో పెద్దఎత్తున హలీమ్ దుకాణాలు వెలిశాయి. ఘుమఘుమలాడే ఈ​ వంటకంతో భోజన ప్రియులను కట్టిపడేలా చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బిర్యానీలతో పాటు హలీమ్​ను ఇష్టంగా తినేవారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. రుచి, మార్కెటింగ్ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆయా హోటళ్లు ఇప్పటికే సిద్ధమయ్యాయి. గతేడాది రూ.800 కోట్ల టర్నోవర్ ఉండగా, ఈ సీజన్​లో రూ.1000 కోట్లకు పైగా వ్యాపారం సాగే అవకాశాలున్నట్లుగా వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. అసలు హలీమ్​ను ఏయే పదార్థాలతో తయారు చేస్తారు? ఈ ఏడాది ఎన్నికోట్ల వ్యాపారం జరగొచ్చు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Special Story on World Famous Hyderabadi Haleem
హైదరాబాద్ నగరంలో మొదలైన హలీం ఘుమఘుమలు (EENADU)

రంజాన్​ పండగకు ముందు నుంచే : రంజాన్‌ పండుగకు రెండు వారాల ముందే హైదరాబాద్ నగరంలో హలీం ఘుమఘుమలు మొదలయ్యాయి. రుచి, మార్కెటింగ్‌ అవకాశాలు కూడా అధికంగా ఉండటంతో హోటళ్లు ఇప్పటికే సిద్ధమయ్యాయి. గత సంవత్సరం రూ.800 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్‌ ఉంటే ఈ సీజన్‌లో రూ.1000 కోట్లకు పైగా వ్యాపారం జరిగేందుకు అవకాశాలున్నాయని హోటళ్ల సంఘం పేర్కొంది. గత రంజాన్​ సీజన్‌లో 50 లక్షల ప్లేట్ల హలీం విక్రయాలు జరిగాయి.

ఈ సీజన్‌లో 60 లక్షల వరకు అమ్ముడయ్యే వీలుందని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యమైన కేంద్రాల్లో రోజూ 25 వేల కిలోల హలీం తయారు చేస్తుండగా, చిన్న కేంద్రాల్లో 200 కిలోల అమ్మకాలు సాగుతుంటాయని హోటళ్ల సంఘం చెబుతోంది. ఈ విధంగా సగటున రోజుకు ఒక హోటల్‌లో రూ.2 లక్షల వరకు వ్యాపారం జరుగుతుందని అంచనా.

ఎలా తయారు చేస్తారంటే? : హలీం తయారీలో ఇలాచీ, లవంగాలు, సాజీరా, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, జీల కర్ర, గోధుమ రవ్వ, బాస్మతి బియ్యం, నిమ్మకాయలు, పెసరపప్పు, కందిపప్పు, ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి, నెయ్యి, మినుములు, బాదం, వేయించిన ఉల్లిపాయలు, కాజు సహా 21 రకాల వస్తువులను ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో రిఫైండ్‌ నూనె, నెయ్యి, గోధుమలు, పొట్టేలు మాంసాన్ని అధిక మోతాదులో వాడతారు.

సుమారు లక్ష మందికి ఉపాధి : రంజాన్‌ సీజన్​లో సుమారు లక్ష మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభిస్తోంది. రోజువారీ కూలీలు, పాకశాస్త్ర నిపుణులు, డెలివరీ బాయ్‌లుగా ఎంతో మంది యువకులు ఉపాధిని పొందుతారు. వీటిలో పనిచేసే ఒకరికి రోజూ రూ.800-1000 వరకు చెల్లిస్తారు.

హలీం విక్రయ కేంద్రాలు : 6 వేలు

ఎగుమతి : హైదరాబాద్‌ హలీం అమెరికా, యూకే, మధ్య ఆసియా దేశాలకు ఎగుమతి అవుతుంది.

ఉత్పత్తుల అమ్మకాలు : మాంసం, మసాలాలు, గోధుమలు, నెయ్యి సరఫరాదారులు, రవాణా, ఫుడ్‌ డెలివరీ యాప్‌లకు

ధర : హలీం ధర రూ.300 నుంచి రూ.800 వరకు (పరిమాణం ఆధారంగా ధర ఉంటుంది)

నిజాంల కాలం నుంచే ఎంతో ప్రత్యేకం : హైదరాబాద్​ హలీంకు ఘన చరిత్ర ఉంది. 1950ల్లోనే రంజాన్ మాసంలో హలీమ్​ను హరీస్​ పేరుతో విక్రయించేవారని చరిత్ర చెబుతోంది. కాలక్రమేణా ఈ వంటకాన్ని నగరంలోని హోటల్ యాజమాన్యాలు స్థానిక మసాలాలతో తయారు చేయడం ప్రారంభించాయి. దీంతో హైదరాబాద్​ హలీమ్​కు ఓ ప్రత్యేక బ్రాండ్ ఏర్పడింది. దీనిని పలు రాష్ట్రాలకు, విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేస్తుంటారు. దీనికి 2010లో భౌగోళిక గుర్తింపు (జీఐ గుర్తింపు) హోదా లభించింది. దేశంలో మాంసంతో చేసిన ఓ ప్రత్యేక వంటకానికి జీఐ గుర్తింపు లభించడం విశేషం. అన్ని వర్గాల వాళ్లు హలీం రుచిని ఆస్వాదించటంతో ఏటా దుకాణాలే కాదు, ధరలు కూడా పెరుగుతుంటాయి. దీనివల్ల అనేక మందికి ఉపాధి అవకాశాలూ లభిస్తుంటాయి.

రంజాన్‌ స్పెషల్ ఫుడ్ - చికెన్ హరీస్, షీర్ ఖుర్మా, ఖుర్బానీ మిఠాయితో భలే పసందు - Ramadan Special Dishes

Ramadan Special: రంజాన్‌ మాసంలో నోరూరిస్తున్న మసాలా రుచులు

TAGGED:

HYDERABADI HALEEM STORY
STORY ON HYDERABAD HALEEM
హైదరాబాద్ హలీం స్పెషల్ స్టోరీ
HYDERABAD HALEEM IN RAMADAN SEASON
STORY ON HYDERABAD HALEEM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.