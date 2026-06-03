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ఆనంద సీమలకు హాయిహాయిగా - చలో చలో సైకిల్ అంటున్న పాతతరం!

నేడు వరల్డ్​ సైకిల్​ డే - దశాబ్దాలుగా సైకిల్ వినియోగిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న పాతతరం!

World Bicycle Day 2026
World Bicycle Day 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 11:45 AM IST

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World Bicycle Day 2026 : పాతకాలంలో సైకిల్ సామాన్యుడి రథంగా వెలుగొందింది. ట్రింగ్​ ట్రింగ్ అంటూ సూర్యోదయానికి ముందే సైకిల్ బెల్ వినిపించేది. చూస్తే పేపర్ బాయ్. కాసేపటికి మరోసారి అదే శబ్దం. ఈసారి పాలు పోసే వ్యక్తి. హ్యాండిల్​కు అటూఇటూ పాల క్యాన్లు కట్టుకుని వచ్చి నవ్వుతూ పలకరించి పాలు పోసి వెళ్లిపోయేవాడు. మళ్లీ అదే ట్రింగ్ ట్రింగ్! ఈసారి మన ఇంట్లోని సైకిలే. స్కూల్​ టైమ్​ అవుతోందని, త్వరగా బడి దగ్గర దించమంటూ పిల్లలు బెల్ మోగించేవారు.

ఇంకాస్త ముందుకెళ్తే ఇంటింటికీ తిరిగి చాయ్​వాలా, ఇడ్లీ అమ్మే కుర్రాడు, కూరగాయల వ్యాపారి, అప్పుడే పెట్రోలింగ్ డ్యూటీ ఎక్కిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఇలా అందరీ చేతుల్లో దర్శనమిచ్చే కామన్​ పాయింట్ సైకిల్! వారిలో ఎవరికీ పెట్రోల్ ఖర్చనేదే లేదు, కాలుష్యం బెడద అంతకన్నా లేదు. మరోవైపు ట్రాఫిక్ జామ్​ అంటూ జంజాటం లేదు! ఇదంతా ఈ తరం చూసి ఉండకపోవచ్చు. కానీ చాలా మందికి స్వీయ అనుభవమే! అప్పట్లో అంతలా ఉండేది సైకిల్​ హవా.

అత్యుత్తమ, చౌకైన వ్యక్తిగత ప్రయాణ సాధనంగా సైకిల్​ నిలిచేది. క్రమక్రమంగా మరెన్ని సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు సమకూరినా దీని​ వాడకం నిత్యనూతనమే. దాని అవసరం, ప్రయోజనం ఇప్పటికీ ఉంది. ఇవాళ జూన్​ 3న ప్రపంచ సైకిల్​ దినోత్సవం. ఈ సందర్భంగా సైకిల్​ను ఎవరూ రూపొందించారు? ఈరోజు ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత? ఇప్పటికీ సైకిల్​ సవారీ చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న కొందరి వ్యక్తుల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

World Bicycle Day Significance : జర్మనీ ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన బేరన్ కార్ల్ వాన్ డ్రెయిస్ తొలి సైకిల్​ను రూపొందించాడు! రెండు చక్రాలు, హ్యాండిల్​తో పెడల్, చైన్ లేకుండా మధ్యలో కూర్చుని కాళ్లతో తోసుకుని వెళ్లేలా 1817లో దాన్ని తయారుచేశాడు. తొలిసారి జూన్ 12న మన్​హైమ్ నగరం నుంచి గంటలో 13 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. తన సైకిల్​కు లౌఫ్​మెషీన్(పరుగెత్తే యంత్రం)గా నామకరణం చేశాడు. 1818లో దీనిపై పేటెంట్ తీసుకున్నాడు. వాణిజ్యపరంగా విజయవంతమైన తొలి రెండు చక్రాల వాహనం అదే. అలా వాన్ డ్రెయిస్​ రూపొందించిన తొలి సైకిల్ ఉత్పత్తి ఫ్రాన్స్​, జర్మనీలో మొదలైంది. ఆ తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు సంతరించుకుంటూ ప్రజలకు చేరువైంది.

ప్రపంచ దేశాలను సైకిల్ ఎక్కించిన ఘనత తుర్క్​మెనిస్థాన్​ దేశానికి చెందుతుంది. ఇందుకోసం ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో ఓ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడంతో పాటు సభ్యదేశాలన్నింటినీ ఒప్పించింది. 2018 ఏప్రిల్ 12న ఈ తీర్మానం ఆమోదం పొందింది. అలా జూన్​ 3ను ప్రపంచ సైకిల్​ దినోత్సవంగా ఐరాస ప్రకటించింది. పేదరిక నిర్మూలనకు సైకిల్​ను ఓ సాధనంగా ఉపయోగించుకోవడం, సుస్థిరాభివృద్ధి సాధన, విద్యా వ్యవస్థ బలోపేతం, వ్యాధుల నివారణ, ఆరోగ్యకర జీవనాన్ని ప్రోత్సహించడం, సామాజిక సమ్మిళిత జీవనం, శాంతిని కాపాడడం వంటివి ముఖ్య ఉద్దేశాలు. అలా 2018లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలి సైకిల్​ డే నిర్వహించారు. ఇప్పటికీ పలువురు పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు సైకిల్‌నే ఉపయోగిస్తున్నారు.

సైకిల్ సవారీ అంటే ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం : అలాంటి వారిలో ఈ పెద్దాయన ఒకరు. ఈయనకు రెండు చక్రాలపై సవారీ అంటే ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వస్తుంది. ఒకటా రెండా దాదాపు సైకిల్‌తో 70 సంవత్సరాలుగా ఉన్న అనుబంధం మరి. ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి మండలంలోని వెంకటాపురానికి చెందిన సన్నపురెడ్డి సుబ్బరామిరెడ్డి 1956లో హైస్కూల్‌లో చేరినప్పుడు మొదటిసారి సైకిల్‌ కొనుగోలు చేశారు. నాలుగు కిలోమీటర్లు దానిపైనే వెళ్లి అద్దంకిలో చదువుకుని ఇంటికి వచ్చేవారు.

ఆ తర్వాత సుబ్బరామిరెడ్డి స్థానిక పొగాకు కంపెనీలో చిరుద్యోగిగా చేరారు. రోజూ 20 కిలో మీటర్లు నుంచి 30 కిలోమీటర్లు సైకిల్​పై ప్రయాణిస్తూ విధులు నిర్వర్తించారు. మూడు దశాబ్దాలుగా అద్దంకిలో ఉంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు 82 సంవత్సరాల వయసు. ఇప్పటికీ నిత్యం ఐదు కిలోమీటర్లు సైకిల్‌పైనే రైస్‌మిల్లులో ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నారు. తనకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు దరిచేరలేదని, దానికి సైకిల్‌ తొక్కడమే కారణమని సుబ్బరామిరెడ్డి చెబుతున్నారు.

World Bicycle Day 2026
సన్నపురెడ్డి సుబ్బరామిరెడ్డి (Eenadu)

సైక్లింగ్‌ మంచి వ్యాయామం : వైఎస్సార్ కడప జిల్లా కమలాపురం పట్టణానికి చెందిన పాలకొండ్రాయుడు జిల్లాలోని పలు కోర్టుల్లో పనిచేశారు. విద్యార్థి దశ నుంచి పదవీ విరమణ వరకు సైకిల్​ పైనే రాకపోకలు సాగించేవారు. ప్రస్తుతం 68 సంవత్సరాల వయసులోనూ సైకిల్‌ పైనే ప్రయాణిస్తున్నారు. సైక్లింగ్‌ మంచి వ్యాయామమని అందుకే ఇప్పటి వరకు తాను ఆనారోగ్యానికి గురికాలేదని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాక ఇతరులకూ సైక్లింగ్​పై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

World Bicycle Day 2026
పాలకొండ్రాయుడు (Eenadu)

కమలాపురం పట్టణానికి చెందిన రవికుమార్‌ ఓ ప్రైవేట్‌ కళాశాలలో ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు ఇప్పుడు 63 ఏళ్లు. ప్రతి రోజూ ఇంటి నుంచి కాలేజీకి సైకిల్‌ పైనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. విద్యార్థి దశలోనూ పాఠశాల, కాలేజీకి కూడా సైకిల్‌ పైనే వెళ్లి చదువుకున్నారు. అందుకే ఇప్పటికీ తాను ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని, ఎలాంటి నొప్పులు లేవని రవి కుమార్‌ చెబుతున్నారు.

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రవికుమార్​ (Eenadu)

పోరుమామిళ్ల మండలం రెడ్డికొట్టాలకు చెందిన దాదాపీర్‌ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రతి రోజూ స్కూల్​కి సైకిల్‌పై వెళ్తారు. 1991 నుంచి ఆయన తన ప్రయాణాన్ని ఇలా కొనసాగిస్తున్నారు. రోజూ సైకిల్‌ వాడటం వల్ల ఎటువంటి అనారోగ్యాలు లేవని దాదాపీర్ పేర్కొంటున్నారు.

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దాదాపీర్‌ (eenadu)

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వరల్డ్​ సైకిల్​ డే 2026
WORLD BICYCLE DAY 2026

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