సెల్యూట్ మేడమ్స్ : పోలీస్ శాఖలో దూసుకుపోతున్న 'మహిళా బాస్లు'
రాష్ట్రంలో కీలక పోలీసు విభాగాలకు ‘ఆమే’ బాస్ - నాయకత్వ పటిమ చాటుతున్న మహిళా ఐపీఎస్లు - పోలీసు రంగంలో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న మహిళా అధికారులు
Published : October 23, 2025 at 11:24 AM IST
Telangana Women IPS : పోలీసు ఉద్యోగం అంటేనే సవాళ్లతో సహవాసం. కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన చోట మహిళలు రాణించలేరు. ఇది ఒకప్పటి మాట. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి అనుమానాలను పటాపంచలు చేస్తూ, మహిళా అధికారులు పోలీసు శాఖలో దూసుకుపోతున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో సత్తా చాటుతూ కీలక విభాగాలకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ రంగంలోకి వస్తున్న వారికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం తెలంగాణలో 128 మంది ఐపీఎస్లతో పాటు ఉద్యోగ విరమణ పొంది ఓఎస్డీలుగా కొనసాగుతున్న ముగ్గురు ఐపీఎస్లు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీరిలో 32 మంది మహిళలు ఉన్నారు. ముగ్గురు కేంద్ర సర్వీసుల్లో ఉండగా, మిగిలిన వారు రాష్ట్రంలో ఏఎస్పీల నుంచి మొదలుకొని డీజీపీ హోదా వరకు పని చేస్తున్నారు. ఆరుగురు మహిళా ఐపీఎస్లు కీలక విభాగాలకు సారథ్యం వహిస్తున్నారు.
కీలక విభాగాలకు తొలిసారి మహిళలే బాస్లు : తెలంగాణ హోంశాఖ, సాధారణ పరిపాలన విభాగం పరిధిలో ఆరు కీలక విభాగాలకు తొలిసారి మహిళా ఐపీఎస్లే బాస్లుగా కొనసాగుతున్నారు. ఓ వైపు ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ (ఐపీఎస్)లో చేరుతున్న మహిళల సంఖ్య క్రమక్రమంగా పెరుగుతుండగా, మరోవైపు కీలక విభాగాలకు సారథ్యం వహిస్తూ అతివలు సత్తా చాటుతున్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పోల్చినా కొన్ని విభాగాలకు మహిళల సారథ్యం ఇదే మొదటిసారి కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఏసీబీకి తొలిసారి మహిళా : చిరుసిన్హా 1996 బ్యాచ్ ఐపీఎస్. తెలంగాణ సీఐడీకి తొలి మహిళా చీఫ్గా 2014లో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఐజీ హోదాలోనే అయినా అప్పటి చీఫ్ ఉద్యోగ విరమణ పొందడంతో ఆ బాధ్యతల్ని ఆమె నిర్వర్తించారు. అనంతరం కేంద్ర సర్వీసులకు వెళ్లి సీఆర్పీఎఫ్లో బిహార్, జమ్మూకశ్మీర్, సదరన్ సెక్టార్లకు నాయకత్వం వహించిన తొలి మహిళా ఐపీఎస్గా గుర్తింపు పొందారు.
ఏడేళ్ల తర్వాత ఇటీవల తెలంగాణ కేడర్కు తిరిగి వచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమెకు కీలక విభాగాల బాధ్యతను అప్పగించింది. ప్రస్తుతం సీఐడీ, మహిళా భద్రత విభాగం, షీ టీమ్ల మూడు బాధ్యతలు నెరవేరుస్తూనే అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) డీజీగా కూడా కొనసాగుతున్నారు. కీలకమైన ఏసీబీకి ఆమె తొలి మహిళా డీజీ కావడం విశేషం.
సైబర్ నేరాల నియంత్రణలో సత్తా చాటిన శిఖాగోయల్ : ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన శిఖాగోయల్ 1994 బ్యాచ్ అధికారిణి. మొదట్లో జమ్మూ కశ్మీర్ కేడర్లో పని చేసిన ఆమె తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ కేడర్కు బదిలీ అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఉమ్మడి రాష్ట్ర విభజన అనంతరం తెలంగాణకు ఎంపికయ్యారు. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో నేరవిభాగం అదనపు డీజీపీగానే కాకుండా సీఐడీ చీఫ్గానూ పలు కీలక కేసుల్ని పర్యవేక్షించారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో సారథిగా ఉంటూ అంతర్రాష్ట్ర ఆపరేషన్ల ద్వారా సైబర్ నేర ముఠాల నియంత్రణలో పేరు తెచ్చుకున్నారు. బాధితుల సొమ్ము నేరస్థులకు చేరకుండా అడ్డుకోవడంలో ఆమె సత్తా చాటారు. మహిళా భద్రత విభాగం చీఫ్గానూ తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం టీజీసీఎస్బీ డైరెక్టర్గా ఉంటూనే కీలకమైన విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డీజీ పోస్టులో తొలి మహిళా ఐపీఎస్గా నియమితులై సేవలు అందిస్తున్నారు.
ఎస్ఐబీ చీఫ్గా అరుదైన అవకాశం : ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో డీఎస్పీగా 2006 బ్యాచ్ ద్వారా ఐపీఎస్గా మారారు బడుగుల సుమతిరెడ్డి. డీఎస్పీగా ఉన్నప్పటి నుంచే ఎక్కడ పని చేసినా తనదైన ముద్ర వేశారు. ప్రస్తుతం స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్ (ఎస్ఐబీ) చీఫ్గా ఆమెకు అరుదైన అవకాశం దక్కింది. తెలంగాణ ఇంటెలిజెన్స్లో ఎస్ఐబీ అంతర్భాగమైనా, దేశవ్యాప్తంగా ఎస్ఐబీకి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉండటం విశేషం. సాధారణంగా దేశంలో మావోయిస్టు కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించే విభాగానికి ఇప్పటివరకు ఏ రాష్ట్రంలోనూ మహిళా ఐపీఎస్ల సారథ్యం లేదు. ఆ పోస్టులో నియమితులైన తొలి మహిళ సుమతి. 2023లో డిసెంబరులో ఐజీ హోదాలో ఈ బాధ్యతలు చేపట్టి మావోయిస్టు కార్యకలాపాల నియంత్రణలో సమర్థంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
మహిళా భద్రత విభాగంలో కీలక ముద్ర : 1995 బ్యాచ్కు చెందిన స్వాతిలక్రా తెలంగాణ మహిళా భద్రత విభాగాన్ని బలోపేతం చేయడంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. రాష్ట్ర ఆవిర్భావం అనంతరం అప్పటి ప్రభుత్వం మహిళా భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ షీ బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. అప్పటి నుంచి సుదీర్ఘకాలం పాటు స్వాతిలక్రా ఆ వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించారు. షీ బృందాలను హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృతం చేయడంతో పాటు మహిళా భద్రత విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసి పలు మాడ్యూళ్లను రూపొందించడంలో కీలకంగా వ్యవహరించారు. దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాలు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ విభాగాన్ని అధ్యయనం చేసే స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. ప్రస్తుతం ఆర్గనైజేషన్స్, హోంగార్డు విభాగాల అదనపు డీజీపీగానే కాకుండా కీలకమైన స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్కు డీజీగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
అకాడమీకి తొలిసారి మహిళా సారథి : ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రానికి చెందిన అభిలాష బిస్త్ 1994 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారిణిగా సర్వీసులో చేరారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర పోలీసుశాఖకు ఎంపికయ్యే కానిస్టేబుల్ నుంచి డీఎస్పీల వరకు అక్కడే శిక్షణ ఇస్తారు. 1986లో ఏర్పాటైన ఈ అకాడమీకి తొలి మహిళా డైరెక్టర్ కావడం విశేషం. 2023 డిసెంబరు నుంచి 2025 ఫిబ్రవరి వరకు అకాడమీ డైరెక్టర్గా ఈమె కొనసాగింది. నాలుగు నెలల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్కు వెళ్లినా క్యాట్ ఉత్తర్వులతో జూన్లో తెలంగాణకు తిరిగి వచ్చారు. అంతకుముందు సుదీర్ఘ కాలం తెలంగాణ స్పెషల్ పోలీస్ (టీజీఎస్పీ) సారథ్య బాధ్యతలనూ పూర్తి చేశారు.
జైళ్ల శాఖలో సంస్కరణలతో ప్రత్యేకత : ఒడిశా నుంచి ఐపీఎస్కు ఎంపికైన తొలి మహిళ డా.సౌమ్యమిశ్రా. 1994 బ్యాచ్కు చెందిన ఆమె ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరీంనగర్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, వరంగల్ జిల్లాల్లో ఏఎస్పీగా, ఎస్పీగా పనిచేశారు. వరంగల్ ఎస్పీగా పనిచేసినప్పుడు లొంగిపోయిన నక్సలైట్లకు పునరావాసం కల్పించే విధానంలో మార్పులు తీసుకురావడం ద్వారా చాలామందిని జనజీవన స్రవంతిలో కలిసేలా చేశారు. 2023 డిసెంబరు నుంచి తెలంగాణ జైళ్లశాఖ డీజీగా కొనసాగుతున్నారు. కొత్త కారాగారాల ఏర్పాటు విడుదలైన ఖైదీలకు సంక్షేమం లాంటి పలు సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టడం ద్వారా తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు.
