అధికార పార్టీకి ఇజ్జత్ కా సవాల్గా మారిన పాలమూరు కార్పొరేషన్
1952లో మొదటిసారి మూడో గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడిన పాలమూరు - 2014-2023 వరకూ బీఆర్ఎస్దే మేయర్ పీఠం - ఫిబ్రవరి 2024లో మున్సిపల్ పాలనలో వచ్చిన మార్పు - 2025లో కార్పొరేషన్గా ఏర్పడిన మహబూబ్నగర్
Published : February 3, 2026 at 6:57 PM IST|
Updated : February 3, 2026 at 7:29 PM IST
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026 : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సొంత జిల్లాలోని ఏకైక కార్పొరేషన్ మహబూబ్ నగర్. 1952లో మూడోశ్రేణి మున్సిపాలిటీగా అవతరించి అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి చెందుతూ, 2025లో కార్పొరేషన్గా మారింది. అలాంటి మహబూబ్నగర పాలికకు తొలిసారి ఎన్నికలు జరగుతున్నాయి. తొలి మేయర్ పీఠాన్ని ఎలాగైనా కైవసం చేసుకోవాలని అధికార, విపక్షాలు ఉవ్విళ్లూరుతున్నాయి. రెండేళ్ల ప్రజారంజక పాలనపై హస్తంపార్టీ ధీమాగా ఉండగా పదేళ్ల పాలనలో పరుగులు పెట్టిన ప్రగతి కలిసొస్తుందని బీఆర్ఎస్ భావిస్తోంది. ఇక బీసీ మహిళకు రిజర్వ్ అయిన మేయర్ పదవిసైతం రసవత్తరంగా మారనుంది.
తిరుగులేని శక్తిగా బీఆర్ఎస్ : నిజాం కాలం నుంచి ఉమ్మడి జిల్లాకు కేంద్రంగా ఉన్న పాలమూరు 1952లో మొదటిసారి మూడో గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది. మొదటి ఛైర్మన్గా శంకర్ రావు, రెండో ఛైర్మన్గా శ్రీనివాసరావు పనిచేశారు. 1959లో రెండో గ్రేడ్, 1983 ఒకటో గ్రేడ్, 2004లో స్పెషల్ గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా అభివృద్ధి చెందింది. 2025లో మహబూబ్ నగర్ కార్పొరేషన్గా అవతరించింది. 1952 - 1980లలో కాంగ్రెస్, స్వతంత్ర అభ్యర్ధుల హవా కొనసాగింది. 1983లో తెలుగుదేశం ఆవిర్భావం తర్వాత పట్టణ రాజకీయాల్లో ఆ పార్టీ బలపడింది. 1983, 1990లలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు చైర్మన్లుగా పనిచేశారు. 2014-2023 వరకూ బీఆర్ఎస్ తిరుగులేని శక్తిగా ఎదిగింది. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత రాష్ట్రంలో మారిన రాజకీయ సమీకరణాల దృష్ట్యా, ఫిబ్రవరి 2024లో మున్సిపల్ పాలనలో మార్పు వచ్చింది. బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ లో చేరిన ఆనంద్ గౌడ్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అయ్యారు. 2025లో కార్పొరేషన్గా ఏర్పడింది.
బరిలో నిలిచేందుకూ కాంగ్రెస్ నుంచి అధిక సంఖ్యలో పోటీపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో బీ ఫాం దక్కక నిరాశకు గురైన అసంతృప్తులు ఆయా డివిజన్లలో కాంగ్రెస్కు తలనొప్పిగా మారే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మేయర్ అభ్యర్ధిత్వానికీ హస్తం పార్టీలో తీవ్ర పోటీ ఉంది. మేయర్ పదవి బీసీ మహిళకు రిజర్వ్ కావడంతో జనరల్, బీసీ జనరల్కు కేటాయించిన డివిజన్లలోనూ బీసీ మహిళల్ని రంగంలోకి దింపి మేయర్ పీఠం కోసం పోటీ పడుతున్నారు. 60 డివిజన్లకుగాను 50కి పైగా సీట్లు గెలుస్తామని కాంగ్రెస్ ధీమాగా ఉన్నా అసంతృప్తుల్ని బుజ్జగించి పార్టీని గెలుపు దిశగా తీసుకువెళ్తారా లేదా వేచి చుడాల్సిందే.
గులాబీ జెండా ఎగిరేలా వ్యూహం : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సానుకూల పవనాలతో బీఆర్ఎస్ సైతం మహబూబ్ నగర్ కార్పొరేషన్పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్.. ఈ ఎన్నికల్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. పదేళ్లలో బీఆర్ఎస్ చేసిన అభివృద్ధి, రెండేళ్లలో కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలను గులాబీదళం ప్రచారాస్త్రాలుగా సంధించనుంది. 60 డివిజన్లలో 30కి పైగా సీట్లు గెలుచుకున్నా మేయర్ పీఠాన్ని దక్కించుకోవచ్చు. మ్యాజిక్ ఫిగర్కు కాస్త అటూ, ఇటూగా సీట్లు వచ్చినా కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక పార్టీలు, స్వతంత్రులతో కలిసి గులాబీ జెండా ఎగురవేయచ్చన్న వ్యూహంతో బీఆర్ఎస్ ప్రణాళికలు వేస్తోంది. ఈ పార్టీ నుంచి ఆశావహుల సంఖ్య కూడా ఎక్కువగా ఉంది. బీఫాం దక్కని అసంతృప్తులు పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారే అవకాశముంది. ఇక భాజపా అత్యధిక డివిజన్లలో అభ్యర్ధుల్ని నిలబెట్టింది. నగరానికి కేంద్ర పథకాల ద్వారా చేకూరిన లబ్దిని, కాంగ్రెస్-బీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలను ప్రజల్లో ఎండగట్టేలా ప్రచార వ్యూహాలు సిద్దం చేసుకుంటోంది. ఆ పార్టీకి పట్టున్న 10కి పైగా డివిజన్లలో బీజేపీకు విజయం దక్కే అవకాశాలు లేకపోలేదు. ఇక్కడ మైనారిటీల ఓట్లు కీలకంగా మారనున్నాయి. ముస్లిం ఓటర్లు అధిక సంఖ్యలో ఉన్న డివిజన్లలో మజ్లిస్ సైతం అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటోంది.
నగర పాలిక ఎన్నికల్లో అభ్యర్ధుల గెలుపోటములను అనేక అంశాలు ప్రభావితం చేయనున్నాయి. తాగునీరు, సీసీ రోడ్లు, మౌలిక వసతులు, విలీన గ్రామాల్లో అభివృద్ధి, ట్రాఫిక్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ నగరంలో ప్రధాన సమస్యలుగా ఉన్నాయి. ఎవరు తమ సమస్యలు తీర్చగలరని జనం నమ్ముతారో వారిని విజయం వరించే అవకాశముంది. ఇవేకాకుండా సామాజిక సమీకరణాలు, హామీల అమల్లో వైఫల్యాలు, అభ్యర్ధుల పట్ల జనంలో వ్యతిరేకత, అంగ-అర్ధ బలం, శ్రేణుల పార్టీ ఫిరాయింపులు, స్థానిక పరిణామాలు గెలుపోటములను ప్రభావితం చేయనున్నాయి.
కొత్తగా ఏర్పాటైన మహబూబ్ నగర్ కార్పొరేషన్ లో మొత్తం 60 డివిజన్లు ఉన్నాయి. 1,97,841 మంది ఓటర్లుండగా వారు ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు 277 పోలింగ్ కేంద్రాలను సిద్ధం చేశారు. 2020 మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్కు పట్టం కట్టిన పుర ఓటర్లు శాసనసభ ఎన్నికలకు వచ్చేసరికి కాంగ్రెస్కు అత్యధిక ఓట్లేశారు. ఆ తర్వాత జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీజేపీకు అధిక్యాన్నిచ్చారు. దీంతో ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఓటరు తీర్పు ఎటువైపో వేచి చూడాలి.
