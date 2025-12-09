ETV Bharat / state

సర్పంచిని నిర్ణయించే ఆ ఒక్క ఓటు మీదే! - పల్లెకు పయనమవ్వు మిత్రమా

తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల జోరు - గురువారం మొదటి విడత ఎన్నికలు - స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్క ఓటు జయాపజయాలను నిర్ణయించే అవకాశం - ఆ ఒక్క మీదే కావచ్చు

Special Story On Vote Value
Special Story On Vote Value (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 7:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story On Vote Value : ఎన్నికల్లో ప్రతీ ఓటు విలువైనదే. అందులోనూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్క ఓటు జయాపజయాలను నిర్ణయిస్తుంది. అందుకు గత సర్పంచి ఎన్నికలే సాక్ష్యం. 2019 సంవత్సరంలో జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కేవలం ఒక్క ఓటుతోనే పలువురు అభ్యర్థులు గెలుపోటములను చవిచూశారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో చెమటోడ్చి, చిట్ట చివరికి ఒక్క ఓటుతో సర్పంచి పదవి దక్కించుకున్నవారు ఎందరో.

ఓటు విలువను తెలియజేసే కొన్ని సంఘటనలు :

  • యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బొమ్మలరామారం మండలం రంగాపురంలో రామిడి ప్రభాకర్‌ రెడ్డి ఒక్క ఓటు ఎక్కువ పొంది, సర్పంచి పీఠాన్ని దక్కించుకున్నారు. రామిడి ప్రభాకర్‌ రెడ్డి ప్రత్యర్థి మర్రి ఆగంరెడ్డికి 226 ఓట్లు వస్తే, ఆయన 227 ఓట్లు పొందాడు. కేవలం ఒక్క ఓటుతో గెలిచి సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు.
  • కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా చింతలమానేపల్లి మండలం కోయపల్లి గ్రామంలో సర్పంచి అభ్యర్థి గెడెం ప్రీతి ఒక్క ఓటుతో సర్పంచి పీఠాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఆమె 116 ఓట్లు పొందారు. ప్రత్యర్థి సుహాసినికి 115 ఓట్లు వచ్చాయి.
  • ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలోని హన్వాడ మండలం ఎల్లంబాయ్‌తండాలో పగిలిబాయ్‌ (231) సమీప ప్రత్యర్థి సత్యమ్మ (230)పై, కొల్లాపూర్‌ మండలం బాడుగదిన్నెలో బైరపోగు సువర్ణ (249) సమీప ప్రత్యర్థి చెన్నమ్మ(248)పై ఒక్క ఓటుతో గెలుపొంది ఐదు సంవత్సరాలు సర్పంచిగా కొనసాగారు.
  • ఆదిలాబాద్‌ గ్రామీణ మండలం పొచ్చర గ్రామానికి చెందిన కంది మమత తన ప్రత్యర్థి అల్లూరి వెంకటమ్మపై ఒక్క ఓటు ఎక్కువ రావడంతో విజయం సాధించారు. మమత 224 ఓట్లు, వెంకటమ్మ 223 ఓట్లు సాధించారు.

సర్పంచిని నిర్ణయించిన లక్కీ డ్రా : నిర్మల్‌ జిల్లా ముథోల్‌ మండలం బోరిగాం గ్రామంలో ఇద్దరు సర్పంచి అభ్యర్థులు ఎర్రం అమృత, బలగారి చిన్నుబాయికి సమాన (494) ఓట్లు లభించాయి. రీ కౌంటింగ్‌లోనూ అంతే వచ్చాయి. దీంతో అధికారులు నిర్వహించిన లక్కీ డ్రాలో ఎర్రం అమృత విజేతగా నిలిచారు. ఇదే మండలంలోని ఎడ్‌బిడ్‌తండాలో దూమ నాయక్‌ తన ప్రత్యర్థి బాబుపై ఒక్క ఓటు తేడాతో సర్పంచి పదవిని కైవసం చేసుకున్నారు. ఇదీ ఓటుకు ఉన్న విలువ.

'నా ఒక్క ఓటే కదా! వేసినా, వేయకున్నా తేడా ఏముంది' అనే నిర్లిప్తత వద్దు. విజయాన్ని నిర్దేశించడంలో మీ ఒక్క ఓటే కీలకమయ్యే అవకాశం ఉంది. తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేసి సమర్థులకు పట్టం కట్టండి.

3,836 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు : రాష్ట్రంలో తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. మొదటి విడతకు సంబంధించి 395 గ్రామ పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. మొత్తం 9,331 వార్డులు ఏకగ్రీవమైనట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. తొలి విడతలో 8,095 సర్పంచి అభ్యర్థులు, 9,226 వార్డు సభ్యుల అభ్యర్థులు నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకున్నారు. ఈ నెల 11న తొలి విడతలో మిగిలిన 3,836 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 415 మంది సర్పంచ్​లు, 8,304 మంది వార్డు మెంబర్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. రెండో విడతలో 4,332 పంచాయతీలు, 38,322 వార్డుల్లో ఎన్నికల కోసం ఎస్ఈసీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. అయితే 5 గ్రామ పంచాయతీలు, 107 వార్డుల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. ఈ నెల 14న రెండో విడత ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మూడో విడత ఎన్నికలు 17న జరుగుతాయి.

సర్పంచ్​ పోతేపోయింది - ఉప సర్పంచి మాత్రం నేనే - గ్రామాల్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్!

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులారా బీ అలర్ట్ - మీ 'ప్రచార' వీడియో చిక్కిందో ఉద్యోగం ఊస్టే

TAGGED:

TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TS PANCHAYAT ELECTIONS 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.