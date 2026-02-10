మనం ఓటేయ్యకపోతే మనమే ఓడిపోతాం! - రండి ఓటేద్దాం!

ETV Bharat / state

Telangana Municipal Elections 2026 : ఓటు హక్కు మన చేతిలో వజ్రాయుధం లాంటిది. నేతల రాతలు మార్చేది. ఐదేళ్ల భవిష్యత్‌ నిర్దేశించేది. మన గీతను మార్చి భవితను నిర్దేశించే శక్తి ఓటుకే ఉంది. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పదిలంగా ఉండాలన్నా, ప్రజల గొంతుక వినబడాలన్నా, ప్రతి ఒక్కరూ ఓటుహక్కును సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. కోటి పనులున్నా ఓటు తర్వాతే. రాచకార్యాలైనా ఓటేసి వచ్చాకే. ఎన్నికల రోజు అధికారిక సెలవు’కాదు. అధికారం ఎవరికివ్వాలో సెలవు ఏ పార్టీకి ప్రకటించాలో నిర్ణయించుకునే రోజు. కొద్దిసేపు వరుసలో నిలబడటానికి బద్ధకిస్తే మొత్తంగా ప్రజాస్వామ్యమే వరుస తప్పుతుంది. ఎందుకు ఓటెయ్యాలని నోరు పారేసుకుంటే ఐదేళ్లూ నోరు మూసుకుని బతకాల్సి వస్తుంది. మనం ఓటేయకపోయినా ఎవరో ఒకరు గెలుస్తారు. కానీ, మనం ఓడిపోతాం. అందుకే పట్టణ ఓటర్లు కాలు కదపాలి. బాధ్యతగా ఓటేసి భవితను నిర్ణయించుకోవాలి.

అసలైన పౌరుడిగా నిలుస్తాం : ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఓటు పౌరుల చేతులో తిరుగులేని ఆయుధం. అవినీతి పాలకులపై వేటు వేసి సమర్థమైన నేతలకు పగ్గాలు అప్పగించే సాధనం. అభ్యర్థుల గుణగణాలు, విద్యార్హతలు, గత చరిత్రను చూడకుండా ఓటు వేయడం ఎంత తప్పో అసలు ఆ హక్కునే వినియోగించుకోకపోవడం అంతే తప్పు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ దిశ-దశను నిర్దేశించే ఓటు హక్కుని నిర్లక్ష్యం చేస్తే దేశంలో మనం కోరుకున్న మార్పు ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదు. ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటేనే మన పాలకులను నిర్దేశించే స్థితిలో ఉంటాం. ఓటు వేయాల్సిన ధర్మం పాటించనప్పుడు ప్రభుత్వ పథకాల ఫలాలు గుమ్మం దాటి ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టాలనుకోవటం స్వార్థమే అవుతుంది. బాధ్యత నిర్వర్తించనప్పుడు బాధలు తీర్చమని నిలదీసే అవకాశం ఎక్కడుంటుంది? అందుకే ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటేనే అసలైన పౌరుడిగా నిలుస్తాం. ఎన్ని పనులున్నా సరే వాటన్నింటినీ పక్కన పెట్టి పోలింగ్ రోజున ఓటేస్తేనే మన కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చిన వారమవుతాం.

దేశం తలరాతను మార్చే సత్తా : నాయకుడితోపాటు దేశ తలరాతను సైతం మార్చే సత్తా ఓటుకు ఉంది. రాజకీయ అధికారంలో ప్రజలను భాగస్వాములను చేయడం ద్వారా తమను తాము పాలించుకోవడానికి ఉద్దేశించిన ప్రభుత్వ విధానమే ప్రజాస్వామ్యం. ఈ ప్రజాస్వామానికి ప్రాతిపదిక ఎన్నికల్లో ప్రజలు వేసే ఓటు. బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థుల్లో తమకు ప్రాతినిధ్యం వహించే సమర్ధుడైన నాయకుడిని గెలిపించుకునే అవకాశాన్ని ఓటు పౌరులకు కల్పిస్తుంది. ప్రజలు అంతిమంగా విచక్షణతో వినియోగించుకునే ఓటు ద్వారానే మన ప్రగతి ఆధారపడి ఉంటుంది. మంచి నాయకత్వం లేకుండా, మంచి సమాజం సాకారం కాదు. మంచి నాయకులు సమాజానికి సేవ చేస్తే, దుష్ట నాయకులు దోచుకుంటారు. సమాజమే తమకు సేవ చేసే విధంగా మలచుకుంటారు. అలాంటి ఉదాహరణలు నేటి సమాజంలో మనం చూస్తున్నాం. అదే ఒక సమర్థ నాయకుడిని ఎన్నుకుంటే ఈ తలనొప్పి ఉండదు కదా. అందుకే మంచి నాయకులను ఎన్నుకోడానికి, మన సమస్యలను పరిష్కరించుకోడానికి ప్రజలకు దక్కిన వెలకట్టలేని ఆయుధం ఓటు. నేతలతోపాటు, తమ చుట్టూ ఉన్న సమాజం, తద్వారా దేశం తలరాతను మార్చే సత్తా ఓటుకు ఉంది. అందుకే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పటిష్ఠంగా ఉండాలంటే ప్రతి పౌరుడు ఓటు హక్కును తప్పకుండా వినియోగించుకోవాలి.

పోలింగ్‌ రోజున సెలవుగా భావిస్తున్న కొందరు తమ శక్తిని చాటలేకపోతున్నారు. పట్టణాల్లోనైతే చాలా మంది ఓటింగ్‌కు తమకు సంబంధం లేదనే విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఆ రోజు విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారు. ఓటును సద్వినియోగం చేసుకోలేక వ్యవస్థలను విమర్శించడం పనిగా పెట్టుకుంటున్నారు. సమాజంలో మార్పుతో కూడిన అభివృద్ధి సాధించాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలి. పోలింగ్ రోజు మనకున్న ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.

అభివృద్ధిలో వెనుకబడుతుండడమే కాకుండా : ఓటుతో మన భవిష్యత్‌ను మనమే నిర్ణయించుకోవాలి. తమ ఒక్క ఓటుతో జరిగేదేముంది అనే నిర్లక్ష్యధోరణికి చరమగీతం పాడాలి. సరైన ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకునేందుకు సంసిద్ధం కావాలి. అప్పుడే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా ఉన్న మన దేశ భవిత.. సరైనవారి చేతుల్లో ఉంటుంది. నీ కర్తవ్యం నెరవేర్చాల్సిన రోజున బాధ్యరాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తే సమాజమే కాదు దేశం కూడా మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు. కొన్నిసార్లు చిత్తశుద్ధితో పనిచేసే ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుత్వాలు ఎన్నిక కాకపోవడంతో అభివృద్ధిలో వెనుకబడుతుండడమే కాకుండా ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే ఉంటున్నాయి.

విద్యావంతులే అనాసక్తి : సామాన్యుల చేతిలో ఏకైక పాశుపతాస్త్రం ఓటు హక్కంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎందుకు కొరగాకుండా చేస్తుంటారు కొందరు. చేతిలోని అస్త్రం వినియోగించకుండా అస్త్ర సన్యాసం చేస్తుంటారు. రకరకాల కారణాలతో ఓటు వేయటం మానేస్తుంటారు. కొంతమందైతే ఓటు వేసేది మనకోసం కాదు వేరే వారికోసం అన్న భావనలో ఉంటారు. ఇంకొందరైతే ఓటు ఉంటే ఎంత లేకపోతే ఎంత అని నిర్లక్ష్యం వహిస్తారు. ఐదేళ్ల కోసారి వచ్చే అవకాశం వదులుకొని సమస్యల్ని పరిష్కరించలేదంటూ విమర్శలు చేస్తుంటారు. ఓటు వేసే వారే ప్రశ్నించగలరన్న సంగతి మర్చిపోతుంటారు. రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోకుంటే ప్రజాప్రతినిధులను ప్రశ్నించే నైతిక అర్హత కోల్పోతాం. ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడంలో విద్యావంతులే అనాసక్తి ప్రదర్శిస్తుండటం వల్ల సగం ఓట్లు కూడా పొందనివారు ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎన్నికైపోతున్నారు. గెలుపోటముల్లో ప్రతిఓటూ కీలకమైన తరుణంలో కొందరు బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించ డం వల్లే ఈ పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. ఇలాంటి వారివల్లే ఎంతో మంది అవినీతి, నేరచరితులైన నేతలు గద్దెనెక్కుతున్నారు. ఫలితంగా వారు చెప్పినట్లే ప్రజలు వినాల్సిన పరిస్థితులున్నాయి.

రండి ఓటేద్దాం! : దూరపు కొండలు నునుపు అన్నట్లుగా పక్క దేశాల అభివృద్ధి చూసి నివ్వెరపోవటం కాదు. అక్కడ ఆ స్థాయిలో పురోగతి కనిపించటానికి కారణమేంటి? అందులో ఆ దేశ ప్రజల భాగస్వామ్యం ఎంత? అనేది కూడా ఆలోచించాలి. నిజాయతీగా ఓటు వేసి సమర్థవంతమైన నాయకత్వాన్ని ఎన్నుకుంటేనే అన్నీ సాధ్యమవుతాయని గుర్తించాలి. దేశం బాగుపడాలని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇదే విన్నపం. రండి ఓటేద్దాం! మన భవితను మనమే నిర్ణయించుకుందాం.

