మీ బండికి సైడ్ అద్దం ముఖ్యం బిగిలు - లేకుండే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం!

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో దాదాపు 1,500 రోడ్డు ప్రమాదాలు - 20 శాతం ప్రమాదాలు అద్దాలు లేకపోవడం వల్లనే - రోడ్డు భద్రతలో అద్దాల ప్రాధాన్యం చాలా కీలకం

Special Story On Vehicle Side Mirrors Importance
Special Story On Vehicle Side Mirrors Importance (Getty Image)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 23, 2026 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Special Story On Vehicle Side Mirrors Importance : ద్విచక్ర వాహనం, కారు, లారీ, బస్సు వాహనం ఏదైనా దానికి ఇరువైపులా అద్దాలు ఉండటం మనం సాధారణంగా చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే అవి కేవలం అలంకారం కోసం మాత్రమే కాదు డ్రైవర్‌కు వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలు, వ్యక్తులు, అడ్డంకులు స్పష్టంగా కనిపించేందుకు ఆ అద్దాలు ఉపయోగపడతాయి. అద్దాలు లేకపోవడం, ఉన్నా సరిగా అమర్చుకోకపోవడం, లేదా డ్రైవింగ్ సమయంలో వాటిని వినియోగించకపోవడం వల్ల అధికంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కుడివైపు అద్దం (రైట్ సైడ్ మిర్రర్) సక్రమంగా ఉపయోగిస్తే ఎన్నో ప్రమాదాలను నివారించవచ్చని రవాణా అధికారులు అంటున్నారు.

పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు - ఆందోళనకర గణాంకాలు : ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 1,500 రోడ్డు ప్రమాదాలు నమోదవుతున్నాయి. అందులో కనీసం 20 శాతం ప్రమాదాలు అద్దాల లేకపోవడం లేదా అవి సక్రమంగా వినియోగించకపోవడమే కారణమని అధికారులు చెబుతున్నారు. వాహనం మలుపు తిప్పేటప్పుడు, యూటర్న్ తీసుకునేటప్పుడు, ఓవర్‌టేక్ చేయేటప్పుడు లేదా పక్కకు నిలిపేటప్పుడు అద్దాల్లో చూడకపోవడం వల్ల వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఢీకొట్టే ఘటనలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి.

నిర్లక్ష్యం వల్ల జరిగిన దుర్ఘటనలు : -

  • నల్గొండలోని ఓ పాఠశాలలో స్కూల్ బస్సు కింద పడి ఓ చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన తీవ్ర విషాదానికి దారితీసింది. బస్సు డ్రైవర్ అద్దాలను గమనించకుండా వాహనాన్ని రివర్స్ చేయడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు గుర్తించారు. సరైన రీతిలో అద్దాలను పరిశీలించి ఉంటే ఆ చిన్నారి ప్రాణం కాపాడవచ్చని అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
  • అలాగే మిర్యాలగూడకు చెందిన ఓ యువకుడు ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతూ వెనక్కి చూడకుండా ఒక్కసారిగా పక్కకు తిప్పడంతో వెనుక నుంచి వచ్చిన వాహనం ఢీకొట్టి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అతని వాహనానికి అద్దాలు లేకపోవడం ఈ ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణంగా పేర్కొంటున్నారు. ఈ సంఘటనలు అద్దాల ప్రాముఖ్యతను మళ్లీ మళ్లీ గుర్తు చేస్తున్నాయి.

పాఠశాల బస్సులకు ప్రత్యేక అద్దాలు : పిల్లల భద్రత దృష్ట్యా పాఠశాల బస్సులకు ప్రాక్సిమిటీ మిర్రర్లు (కుంభాకార అద్దాలు) అమర్చాలని రవాణా అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ కుంభాకార అద్దాల వల్ల బస్సు కుడి, ఎడమ వైపులే కాకుండా ముందు, వెనుక భాగాలు కూడా డ్రైవర్‌కు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. బస్సు ఎక్కే, దిగే విద్యార్థులు, బస్సు వెనుక నిలబడి ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఈ అద్దాల్లో కనిపించడం వల్ల ప్రమాదాల తగ్గే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా చిన్నారులు బస్సు ముందు లేదా వెనుక నిలబడినప్పుడు డ్రైవర్‌కు అవగాహన కలగడం అత్యంత కీలకం.

ఫ్యాషన్ కోసం అద్దాల తొలగింపు - ప్రమాదకర ధోరణి : ఇటీవల కాలంలో యువతలో ఫ్యాషన్ ధోరణి పెరిగింది. కొందరు వాహనం కొన్న వెంటనే అద్దాలు అందవిహీనంగా ఉన్నాయని భావించి వాటిని తొలగిస్తున్నారు. ఇది కేవలం చట్ట విరుద్ధమే కాకుండా ప్రాణాలకు ముప్పు తెచ్చిపెడుతోంది. అతి వేగంతో ప్రయాణిస్తూ వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలను గమనించకపోవడం వల్ల నియంత్రణ కోల్పోయి ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. వాహనం తయారీ సంస్థ అమర్చిన అద్దాలు సాంకేతికంగా పరీక్షించి, భద్రత దృష్ట్యా అమర్చబడినవే. వాటిని అలాగే ఉపయోగించడం ఎంతో ముఖ్యం.

కుడి అద్దం - ప్రాణాలను కాపాడే కవచం : చాలామంది డ్రైవర్లు ఎడమ అద్దాన్ని మాత్రమే గమనించి, కుడి అద్దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ కుడివైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు, ముఖ్యంగా ఓవర్‌టేక్ చేసే వాహనాలు గమనించేందుకు కుడి అద్దం కీలకం. యూటర్న్ తీసుకునేటప్పుడు లేదా రోడ్డు దాటేటప్పుడు కుడి అద్దం చూడడం ద్వారా ప్రమాదాలను ముందుగానే అంచనా వేయడం సులభం. ఈ అలవాటు రోడ్డు భద్రతలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

"వాహనం ఏదైనా డ్రైవర్‌కు వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలు, వ్యక్తులు కనిపించేలా ఇరువైపులా కుంభాకార అద్దాలు ఉండటం అత్యంత ముఖ్యం. అద్దాలు సరిగా బిగించి ఉండాలి. డ్రైవింగ్ సమయంలో తరచూ అద్దాలను పరిశీలించే అలవాటు పెంపొందించుకోవాలి. వాహనం యూటర్న్ తీసుకునేటప్పుడు, పక్కకు నిలిపేటప్పుడు, రివర్స్ చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా అద్దాల్లో చూడాలి." - చంద్రశేఖర్ గౌడ్, ఎంవీఐ, మిర్యాలగూడ

