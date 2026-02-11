ప్రామిస్ డే 2026 : రెండు హృదయాలు - ఒకే మాటతో జీవితాంతం ప్రయాణం
ఈ వారం వేలంటైన్ వీక్ - ఇద్దరు మనుషుల్ని ఒకటి చేసేదే ప్రేమ - మాట ఇవ్వడం దీనికున్న ప్రాముఖ్యమే వేరు - వాలెంటైన్ వీక్లో నేడు ప్రామిస్ డే
Published : February 11, 2026 at 4:16 PM IST
Special Story on Promise Day 2026 : ప్రేమ... రెండు హృదయాలను పెనవేసే అద్భుతమైన అనుభూతి. ఈ రెండక్షరాల మాటలో అపారమైన భావోద్వేగం, విశ్వాసం, ఆనందం దాగి ఉన్నాయి. ప్రేమలో మునిగిపోయిన వారికి ఈ ప్రపంచం చిన్నదిగా అనిపిస్తుంది. ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ ముసిముసిగా నవ్వుకోవడం, మాటల్లో చెప్పలేని అనుబంధాన్ని కళ్లలో వ్యక్తం చేయడం, ప్రతి క్షణం ఒకరి గురించి ఒకరు ఆలోచించడం. ఇవన్నీ ప్రేమ అందించే మధుర క్షణాలు. ఈ అనుభూతులను మరింతగా పంచుకోవడానికి ప్రేమికుల దినోత్సవం, అలాగే వేలంటైన్ వీక్లోని ప్రత్యేక రోజులు ఒక వేదికగా నిలుస్తాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనదే 'ప్రామిస్ డే'. ఈ రోజు ప్రేమికులు ఒకరికొకరు చేసే వాగ్దానాలు వారి బంధానికి బలమైన పునాది వేస్తాయి. అయితే ప్రేమను నిలబెట్టేది ఒక్కరోజు చేసిన మాటలు కాదు, ప్రతిరోజూ ఆ మాటలను నిలబెట్టుకోవడమే నిజమైన ప్రేమ.
నేనున్నానని నీకేం కాదని! : ప్రేమలో అత్యంత విలువైనది అండదండలు. మనకు తెలియని వారికైనా కష్టమొస్తే మనసు కలిచివేస్తుంది. అలాంటిది మన ప్రాణంగా భావించే వ్యక్తి బాధలో ఉంటే అది భరించలేం. అప్పుడు 'నీకేం కష్టమొస్తే నేనున్నానని మర్చిపోకు' అనే మాట ఎంతో ధైర్యాన్నిస్తుంది. ప్రామిస్ డే సందర్భంగా చాలామంది ప్రేమికులు ఒకరికొకరు ఈ మాట చెబుతారు. కానీ నిజమైన అర్థం, అవసరమైన సమయంలో వారి పక్కన నిలబడడంలో ఉంది. సంతోషంలో తోడుగా ఉండడం సులువు. కష్టంలో అండగా నిలబడటం గొప్ప విషయం. ఒకరి సమస్యను ఇద్దరూ కలిసి ఎదుర్కొంటే బంధం మరింత బలపడుతుంది. ఇలాంటి ప్రమాణాలు మాటల్లోనే కాకుండా ఆచరణలో కనిపించినప్పుడే ప్రేమలోని మాధుర్యం బయటపడుతుంది. పరస్పర విశ్వాసం పెరుగుతుంది.
నీ సంతోషమే నా సంతోషం! : జీవితం కష్టసుఖాల కలయిక. ప్రతి రోజూ పూలవాన కురవదు. కొన్ని సందర్భాల్లో సమస్యలు, నిరాశలు ఎదురవుతాయి. అలాంటి సమయంలో భాగస్వామిపై కోపం చూపడం, బాధను వారి మీద మోపడం సరికాదు. 'నీ సంతోషమే నా సంతోషం' అనే భావనతో జీవించాలి. ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకోవడం, బాధను పంచుకోవడం, అవసరమైనప్పుడు ధైర్యం చెప్పడం ఇవే నిజమైన ప్రేమ లక్షణాలు. మన భాగస్వామి ఆనందంగా ఉంటే మనకూ సంతోషమే అనే ఆలోచన బంధాన్ని మరింత అందంగా మార్చుతుంది. చిన్న చిన్న విషయాల్లోనూ ఒకరిని ఒకరు ప్రోత్సహించడం, విజయాలను కలిసి జరుపుకోవడం, అపజయాల్లో ఆదుకోవడం ద్వారా ప్రేమ మరింత గాఢమవుతుంది. ప్రామిస్ డే రోజున 'నిన్ను ఎప్పుడూ బాధపెట్టను' అని చెప్పడం కన్నా, ప్రతి రోజూ వారి మనసును గౌరవించడం గొప్పది.
జీవితాంతం నీ ప్రేమలోనే! : ప్రేమ ఒకరోజు పండుగ కాదు... అది జీవితాంతం సాగాల్సిన అనుబంధం. మొదట్లో ఉన్న ఉత్సాహం, ఆకర్షణ కాలక్రమేణా తగ్గిపోకుండా ఉండాలంటే పరస్పర గౌరవం, అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. ప్రతిరోజూ ప్రేమను వ్యక్తపరచడం ద్వారా బంధం నిత్యనూతనంగా ఉంటుంది. చిన్న సందేశం, ఒక మధురమైన మాట, అనుకోకుండా ఇచ్చే సర్ప్రైజ్-ఇవన్నీ ప్రేమను సజీవంగా ఉంచుతాయి. 'జీవితాంతం నిన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉంటా' అనే మాటకు విలువ ఇవ్వాలంటే ఆ ప్రేమను చర్యల్లో చూపాలి. ఒకరికొకరు సమయం కేటాయించడం, పరస్పర అభిరుచులను గౌరవించడం, కలిసి కలలు కట్టడం-ఇవే శాశ్వతమైన ప్రేమకు బాటలు వేస్తాయి.
నీ వాళ్లు నా వాళ్లు కాదా! : ప్రేమ ఇద్దరితో మాత్రమే ముగిసిపోదు... అది రెండు కుటుంబాలను కలుపుతుంది. ఒకరిని ప్రేమించడం అంటే వారి కుటుంబాన్ని గౌరవించడం కూడా. 'మన కుటుంబం అంటే మనిద్దరమే కాదు, మా వాళ్లు మీ వాళ్లు కలిస్తేనే మనం' అనే భావన బంధాన్ని మరింత విశాలంగా చేస్తుంది. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఇరు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సమయం గడపడం, వారి ఆనందాల్లో భాగమవడం, సమస్యల్లో తోడుగా ఉండడం ద్వారా ప్రేమ మరింత బలపడుతుంది. ఇలా కుటుంబాల మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగితే దాంపత్య జీవితం మరింత సంతోషకరంగా మారుతుంది.
ఇద్దరినీ ఒక్కటి చేసే వాగ్దానం : ప్రామిస్ డే ఒక గుర్తింపు మాత్రమే. నిజమైన ప్రేమకు ప్రతి రోజూ ప్రత్యేకమే. చేసుకున్న వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకోవడం, పరస్పర గౌరవం, విశ్వాసం, అండదండలు ఇవే శాశ్వతమైన బంధానికి మూలాధారాలు. మాటలతో ఇచ్చిన హామీ కంటే, హృదయంతో నిలబెట్టుకున్న వాగ్దానం గొప్పది. ప్రేమను పంచుకోవడానికైనా, పెంచుకోవడానికైనా ప్రతి క్షణం అమూల్యం. అందుచేత మీరు చేసుకున్న బాసలను గౌరవించి, వాటిని ఆచరణలో చూపగలిగితే మీ బంధం సుస్థిరమవుతుంది. ప్రేమతో చేసిన ప్రమాణాలు జీవితాంతం నిలిచి ఉంటే, ఆ బంధం నిజమైన ఆనందానికి చిరునామా అవుతుంది.
చివరిగా ఈరోజు మీరు చేసుకున్న ప్రామిస్కి జీవితాంతం కట్టుబడి ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం...
'ఓయ్ నీకో సర్ప్రైజ్ ఉంది - ఈ లింక్ క్లిక్ చెయ్' : ఇలాంటి 'ప్రేమ' మెసేజ్తో జాగ్రత్త