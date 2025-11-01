రహదారులపై ఈ గుర్తులు ఎందుకు ఉంటాయి? - అసలు వీటి అర్థం ఏంటో తెలుసా?
రహదారులపై రోడ్డు ప్రమాదాలు - భద్రత కోసం అనేక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు - నియమాలు పాటిస్తే ఇతరుల ప్రాణాలను కూడా కాపాడవచ్చు
Published : November 1, 2025 at 7:47 PM IST
Special Story on Road Signs on National Highways : రహదారులపై ప్రతిరోజూ వేలాది వాహనదారులు ప్రయాణం చేస్తుంటారు. జాతీయ రహదారులపై నిర్లక్ష్యం, అతివేగం, పొరపాట్లు ఎన్నో రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నాయి. రద్దీ రహదారులపై భద్రత కోసం, ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి వివిధ రకాల ట్రాఫిక్ గుర్తులు(సిగ్నల్స్) ఏర్పాటు చేస్తారు. అయితే వాటి అర్థం చాలా మందికి తెలియకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి.
ప్రతి గుర్తు ఒక ముఖ్యమైన సూచనను అందిస్తుంది. ఎక్కడ నెమ్మదిగా వెళ్లాలి, ఎక్కడ ఆగాలి, ఎక్కడ ఓవర్టేక్ చేయకూడదు వంటి సమాచారం అందిస్తుంది. డ్రైవింగ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ గుర్తుల అర్థం తెలుసుకుని వాటిని పాటిస్తే అనేక ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు. అవగాహనతో నడిస్తే మన భద్రతతో పాటు ఇతరుల ప్రాణాలు కూడా కాపాడవచ్చు. వాటిలోని ప్రధాన సిగ్నల్స్ అర్థాల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పని జరుగుతోంది ఇక్కడ : ఈ గుర్తు ముందు పనులు జరుగుతున్నాయని తెలుపుతుంది. పని జరుగుతున్న ప్రాంతంలో కార్మికులు ఉన్నారని, వాహన వేగాన్ని తగ్గించాలని తెలుపుతోంది. ఈ బోర్డు కనిపిస్తే వాహనాన్ని నెమ్మదిగా డ్రైవ్ చేయాలి.
ఒక వైపు మాత్రమే ప్రవేశం : ఈ గుర్తు ఒకే దిశలో వెళ్లేందుకే వాహనాలకు అనుమతి ఉంటుందని సూచిస్తుంది. రెండో దిశలో వాహనాలకు వెళ్లేందుకు ప్రవేశం ఉండదు. ఒకే దిశలోనే లోడును మోసుకువెళ్లే స్లాబ్. రాంగ్ రూట్లో బండ్లు నడిపేవారు అందుకు తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు.
ఇచ్చట ప్రవేశం నిషిద్ధం : ఈ సంకేతం ఉన్న చోటికి వాహనాలు వెళ్లకూడదని అర్థం. ఈ గుర్తును పట్టించుకోకుండా వెళ్లడం చట్టరీత్యా నేరం అవుతుంది. అందుకు తగిన జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రోడ్డు ప్రమాదాలు, రద్దీని నివారించడానికి ఈ సంకేతాన్ని వాడతారు.
ఓవర్ టేక్ అసలు వద్దు : ఈ సంకేతం ఎదురుగా వెళ్లే వాహనాలను ఓవర్ టేక్ చేయవద్దని సూచిస్తుంది. రోడ్డు ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్న, ప్రజలు సంచరించే ప్రాంతంలో వాహనాలను దాటకుండా నిషేధం విధిస్తారు. ఆ గుర్తు ఉన్న దగ్గర వాహనాలను దాటి వెళ్లవద్దు.
యూ టర్న్కు అనుమతి లేదు : ఈ సంకేతం ఉన్న చోట వాహనాలు యూ టర్న్ తీసుకోకూడదు. వాహనాలు వేగంగా వెళ్లే ప్రాంతంలో యూ టర్న్ తీసుకుంటే 2 వాహనాలు ఢీకొని ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కొంత దూరం వెళ్లాక చూసుకుని యూ టర్న్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది.
వాహనాలు నిలుపరాదు : ఈ గుర్తు వాహనాలు నిలిపేందుకు అనుమతి లేదని తెలుపుతుంది. ఆ ప్రాంతంలో వాహనాలు నిలిపితే జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రమాదకర పరిస్థితులు ఉన్న ప్రదేశంలో ఈ గుర్తను ఏర్పాటు చేస్తారు. నిబంధనలు పాటించకపోతే కఠిన చర్యలు ఎదుర్కొంటారు.
విద్యాసంస్థ వద్ద తక్కువ వేగం : ఈ సంకేతం కొంత దూరంలో విద్యాసంస్థ ఉందని సూచిస్తుంది. వేగంగా వచ్చే వాహనాలను గమనించకుండా పిల్లలు రహదారిని దాటుతుంటారు. స్టూడెంట్స్ భద్రత దృష్ట్యా తక్కువ వేగంతో వెళ్లేందుకు ఈ గుర్తును ఏర్పాటు చేస్తారు.
ముందర ఇరుకైన వంతెన : ఈ గుర్తు ముందు ఇరుకైన వంతెన ఉందని తెలుపుతోంది. ఇరుకైన వంతెనలు ఉన్న ప్రాంతంలో 2 వాహనాలు ఒకే సారి వెళ్లడం కష్టతరమవుతుంది. ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఈ సూచికతో కూడిన బోర్డును ఏర్పాటు చేస్తారు.
రైలు మార్గం : ఈ గుర్తు ఉంటే ముందు రైల్వే క్రాసింగ్ ఉందని అర్థం. ఎదురుగా రైల్వే గేట్, సిగ్నల్ ఉందని తెలియజేస్తోంది.
