దేశాన్నే కుదిపేసిన 'పాలెం బస్సు ప్రమాదానికి' 12 ఏళ్లు పూర్తి ' - గాఢ నిద్రలోనే 45 మంది సజీవ దహనం

వనపర్తి బస్సు ప్రమాదంలో 45 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనం - నేటికి పన్నెండు సంవత్సరాలు పూర్తి - సరైన పాఠం నేర్చుకోని ప్రభుత్వాలు - అందుకు నిదర్శనమే కర్నూలు ఘటన

12 Years for Wanaparthy Bus Tragedy
12 Years for Wanaparthy Bus Tragedy (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 10:05 PM IST

3 Min Read
12 Years for Wanaparthy Bus Tragedy : వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట-పాలెం వద్ద జరిగిన ఆ భయానక ఘటనకు నేటికి 12 ఏళ్లు పూర్తి అయ్యాయి. 2013లో అక్టోబరు 30 తెల్లవారుజామున బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్​ వస్తున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​ బస్సు ప్రమాదానికి గురై అగ్నికి ఆహుతి అయిన ఘటన దేశాన్ని కుదిపేసింది. అర్ధరాత్రి సమయంలో ప్రయాణికులంతా గాఢ నిద్రలో ఉండగా బస్సు కల్వర్టును ఢీ కొట్టి, వెంటనే మంటలు చెలరేగాయి. ఆ ఘటనలో బయటకు రాలేని 45 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనమైన విషయం ఇప్పటికీ అందరికీ గుర్తే ఉంటుంది. వారిలో చిన్నారులు, మహిళలు కూడా ఉన్నారు.

లైవ్‌ ఫౌండేషన్‌ న్యాయ పోరాటం : సంఘటన అనంతరం సీఐడీ దర్యాప్తులో బస్సు అతి వేగమే కాకుండా జాతీయ రహదారి నిర్మాణం, నిర్వహణలో ఉన్న లోపాలే ప్రమాదానికి మూల కారణమని తేలింది. ఆ సమయంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, మార్పులు మాత్రం చాలా తక్కువగా జరిగాయి. తర్వాత కొద్ది నెలల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. బాధిత కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని "లైవ్‌ ఫౌండేషన్‌" పేరిట పలువురు న్యాయ పోరాటం ప్రారంభించారు. బీమా కంపెనీలు రాజీకి వచ్చి ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.30 లక్షల నుంచి రూ.1 కోటి వరకు పరిహారం చెల్లించాయి. ఒకే కుటుంబంలో తల్లి, ఇద్దరు కవలలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనకు రూ.1.30 కోట్లు పరిహారం ఇచ్చారు. అయితే బస్సు యాజమాన్యంపై నమోదైన కేసు ఇంకా కోర్టుల్లోనే కొనసాగుతోంది.

రాత్రి బస్సుల వేగం - అదుపు లేని పరిగెత్తు : ఈ ప్రమాదం తరవాత కూడా రాత్రి బస్సుల వేగం తగ్గలేదు. బెంగళూరు, చెన్నై వంటి నగరాల నుంచి హైదరాబాద్‌ వచ్చే వాహనాల డ్రైవర్లకు "ఉదయం 7 గంటలలోపు చేరుకోవాలి" అనే గమ్య సమయం నిర్దేశించడంతో వారు గంటకు 120 కి.మీ. వరకు వేగం పెంచుతున్నారు. ఇటువంటి వేగం కారణంగానే తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. పలు ప్రైవేటు లగ్జరీ బస్సులలో భద్రతా ప్రమాణాలు ఉన్నప్పటికీ, డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రయాణికుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి.

రాత్రి వేళల్లో సరైన మానిటరింగ్‌ లేకపోవడం : రవాణా శాఖ అధికారులు ప్రతి ప్రమాదం తరవాత తాత్కాలిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. కానీ కొద్ది రోజులకే పరిస్థితి మామూలు అవుతోంది. బస్సు యజమానులు, డ్రైవర్లు, టూరిజం సంస్థలు లాభాల కోసం భద్రతా నియమాలను తుంగలో తొక్కేస్తున్నారు. రోడ్లపై నియంత్రణ లేకపోవడం, రాత్రి వేళల్లో సరైన మానిటరింగ్‌ లేకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు ఆగడం లేదు.

పునరావృతం అవుతున్న చరిత్ర : ఇటీవల కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన భయానక ఘటన దీనికి నిదర్శనం. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు తగలబడి 19 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. ఇది వనపర్తి ఘటనను మళ్లీ గుర్తు చేసింది. 12 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఆ విషాదం నుంచి ప్రభుత్వాలు, రవాణా శాఖ అధికారులు సరైన పాఠం నేర్చుకున్నట్లైతే, ఈ తరహా ఘటనలు మళ్లీ జరిగేవి కావని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రతి ప్రమాదం తర్వాతే భద్రతా చర్చలు మొదలవుతాయని కానీ అమలు మాత్రం ఉండదని ఆరోపిస్తున్నారు. డ్రైవర్‌లకు తగినంత విశ్రాంతి ఇవ్వకపోవడం, రాత్రి సమయాల్లో కఠిన నియంత్రణలు లేకపోవడం, బస్సు యజమానులు సమయ పట్టింపుల కోసం ఒత్తిడి చేయడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

'ఫిట్​నెస్'​ కావాలా? - వీడియో కాల్​ చేసి చూపిస్తే సరిపోతుంది!

ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్న ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్ అక్రమాలు - బస్సుల్లో కల్తీ డీజిల్ వినియోగం

KURNOOL BUS TRAGEDY
వనపర్తి బస్సు ఘటన
NATIONAL HIGHWAY FIRE ACCIDENT
PRIVATE BUS SAFETY
12 YEARS FOR WANAPARTHY BUS TRAGEDY

