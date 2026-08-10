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చాదర్‌ఘాట్‌-మలక్‌పేట మార్గంలో ప్రయాణికులకు నరకం - పాలకులు కన్నెత్తి చూడటం లేదని విమర్శలు

రాష్ట్ర రాజధానిలోనే అత్యంత రద్దీ మార్గం చాదర్‌ఘాట్‌ - ఇరుకైన రహదారితో ప్రయాణికులు, వాహనదారులకు నరకం - సమస్య తెలిసినా కారణాలు కళ్లముందే కనిపిస్తున్నా నిర్లక్ష్యం - పాలకులు కన్నెత్తి చూడటం లేదని విమర్శలు

Traffic Jam
Traffic Jam (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 10:10 PM IST

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Traffic Jam at Chaderghat in Hyderabad : ఆ మార్గంలో బస్సెక్కి వెళ్లినా, సొంత వాహనంలో ప్రయాణించినా మీ జీవితకాలంలో ఓ గంట సమయాన్ని వృథాగా వదులుకోవాల్సిందే. హైదరాబాద్‌లోని జాతీయ రహదారి-65పై ఉన్న చాదర్‌ఘాట్-మలక్‌పేట ప్రాంతంలో ఇరుకైన రహదారి కారణంగా ప్రయాణికులు, వాహనదారులు నిత్యం నరకం చూస్తున్నారు. ఆర్​యూబీ దాటేందుకు ఉదయం, సాయంత్రం ఓ యుద్ధమే చేయాల్సి వస్తోంది. అక్కడి పరిస్థితులపై ఈటీవీ ప్రత్యేకంగా ఆపరేషన్ చాదర్‌ఘాట్ డ్రైవ్‌ చేపట్టింది.

పాలకులు కన్నెత్తి చూడటం లేదు! : తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధానిలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే మార్గం చాదర్‌ఘాట్‌. పాతబస్తీ సహా కొత్త నగరంలోని ప్రముఖ వ్యాపార, వాణిజ్య కేంద్రాలు, ఆస్పత్రులు, విద్యా సంస్థలు, ఎంజీబీఎస్​తో అనుసంధానమై ఉంది. అలాంటి రహదారి రోజురోజుకు నరకంగా మారుతుంటే ప్రయాణికులు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. సమస్య తెలిసినా కారణాలు కళ్లముందే కనిపిస్తున్నా పాలకులు కన్నెత్తి చూడటం లేదని విమర్శిస్తున్నారు.

చాదర్‌ఘాట్‌-మలక్‌పేట మార్గం ప్రయాణికులకు నరకం - పాలకులు కన్నెత్తి చూడటం లేదని విమర్శలు (ETV)

"ఆఫీస్​కు అరగంటలో వెళ్లాల్సింది గంట సమయం పడుతుంది. రోడ్డు వ్యవస్థ సరిగ్గా లేదు. ఎల్​బీనగర్​ టూ ఖైరతాబాద్​ రహదారిలో రోజూ 9 గంటల నుంచి 10 గంటల మధ్య ట్రాఫిక్​ జాం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వర్షాల సమయంలో ఈ దారిలో ప్రయాణించాలంటే గంటన్నర సమయం పడుతుంది. వరద ఎక్కువగా వచ్చి నడవలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ద్విచక్ర వాహనదారులు ఎక్కువగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ట్రాఫిక్​ అధికారులు వెళ్లాలని చెబుతారు. కానీ ముందున్న వారు వెళ్లంది వెనుకున్న వారు ఎలా వెళతారు. ప్రభుత్వం ట్రాఫిక్​ రద్దీని తగ్గించడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఆలోచించాలి" - వాహనదారులు

ట్రాఫిక్‌ను నియంత్రించలేకపోతున్న పోలీసులు : చాదర్‌ఘాట్‌ వద్ద ట్రాఫిక్ రద్దీని నియంత్రించడం పోలీసు సిబ్బందికి సవాల్‌గా మారుతోంది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు, సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు విపరీతంగా వాహనాల రద్దీ పెరుగుతుండటంతో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. సుమారు 25 మంది విధుల్లో ఉన్నా ట్రాఫిక్‌ను నియంత్రించలేకపోతున్నారు. కొత్తగా నిర్మించిన మరో ఆర్​యూబీ వద్ద నిత్యం పహారా కాయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. అయినా సరే వాహనదారులు ప్రమాదాల బారిన పడుతూనే ఉన్నారు.

హెచ్‌-సిటీ ప్రాజెక్టు పేరుతో హైదరాబాద్‌ మహానగరంలో ఫ్లైఓవర్లు, అండర్‌ పాస్‌లను నిర్మిస్తున్న ప్రభుత్వం సిగ్నల్ లేని రహదారి వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దుతున్నామని గొప్పగా చెబుతోంది. కానీ ఇదంతా నాణేనికి ఒక వైపు మాత్రమే. రెండోవైపు చాదర్‌ఘాట్‌, మలక్‌పేట వంటి ప్రాంతాలను పూర్తిగా విస్మరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. యథా రాజా తథా అధికారులు అన్న చందంగా పరిస్థితి తయారైంది.

"నేను పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నా. మలక్‌పేట ఆర్‌యూబీ వద్ద చాలా సమస్య ఉంది. చిన్న వర్షం పడినా నీరు నిలిచిపోతుంది. రెండు మూడు గంటలు ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అవుతుంది. ఆర్‌ఓబీ నిర్మించాలని ఇప్పటికే ప్రతిపాదించాం. మెట్రో రైల్‌ మార్గానికి సమాంతరంగా రావడానికి , పోవడానికి రెండు ఆర్‌ఓబీలను ప్రతిపాదించాం. ఆర్‌డీపీ తయారవుతోంది. బఫర్‌జోన్‌ సహ అన్ని అంశాలను పరిగణిస్తున్నారు. కొన్ని రోజుల్లోనే డిజైన్‌ పూర్తి అవుతుందని చెప్పారు. మా ఎంపీతో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వద్దకు వెళ్తాం. ప్రాజెక్టు మంజూరు చేసేలా చూస్తాం" - బలాల, మలక్‌పేట ఎమ్మెల్యే

ట్రాఫిక్‌కు చెక్​ పెట్టేందుకు టీమార్స్‌ - గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్‌ సిబ్బంది కేటాయింపు!

అక్కడి ట్రాఫిక్​ నుంచి గంటలో బయటపడితే గొప్పే - కనీసం కాలుపెట్టే సందు కూడా ఉండదంటే నమ్మండి!

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హైదరాబాద్​లోని చాదర్‌ఘాట్‌ రద్దీ
TRAFFIC JAM IN CHADARGHAT
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