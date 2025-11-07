ఆదర్శగ్రామం - ఒకప్పటి గుడుంబా కేంద్రం - నేడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేరాఫ్గా
ఒకప్పుడు గుడుంబా తయారీతో పోలీసులు నిత్యం దాడులు - నేడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సాధనలో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న పెద్దపల్లి జిల్లాలోని రాజీవ్నగర్ తండా - 2007లో తండా నుంచి తొలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం
Published : November 7, 2025 at 10:32 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 10:55 PM IST
Special Story on Transformation of Rajiv nagar Thanda : ఒకప్పుడు గుడుంబా తయారీతో పోలీసులు నిత్యం దాడులు నిర్వహించిన ఆ తండాల్లో ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పంట పండుతోంది. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం నగరపాలిక పరిధిలో గతంలో గుడుంబా తయారీకి కేంద్రంగా ఉండేది. దీంతో పోలీసులు నిత్యం ఆ తండాలో దాడులు నిర్వహించేవారు. అదే తండా నేడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన వారికి కేరాఫ్గా నిలచింది.
తండా నుంచి తొలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా : రామగుండం నగర పాలిక పరిధి యైటింక్లయిన్కాలనీలో 19వ డివిజన్లోని రాజీవ్నగర్ తండాలో నిరక్షరాస్యుల అధికంగా ఉండేవారు. దీంతో 2010కి ఆ ప్రాంతం మందు గుడుంబా తయారీకి కేంద్రంగా ఉండేది. అక్కడ 206 కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. దాదాపు 1,100 జనాభా నివసిస్తున్నారు. ఈ తండా నుంచి మొట్టమొదటగా 2007లో రిజర్వ్ ఎస్సైగా రాజు నాయక్ తొలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించారు.
2015లో రాజ్కుమార్జాదవ్ ప్రభుత్వ వైద్యుడయ్యారు. అప్పటి నుంచి తండా ముఖచిత్రం మారిపోయింది. ప్రస్తుతం ఆ తండాలో అయిదుగురు వైద్యులు, ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు, ఇద్దరు ఇంజినీర్లు, పోలీసు శాఖలో ఎనిమిది మంది, ఇద్దరి చొప్పున రైల్వే, ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, బ్యాంకు సిబ్బంది ఒక్కరు, సింగరేణిలో 20 మంది కొలువుదీరారు. విశ్రాంత ఉద్యోగులు 80 నుంచి 100 లోపు ఉంటారు.
ఆర్ఎస్సై నుంచి ఏసీపీ స్థాయికి : తాను బీటెక్ పూర్తిచేసిన తర్వాత 2007లో తొలి ప్రయత్నంలోనే ఆర్ఎస్సైగా ఎంపికయ్యానని రాజునాయక్ తెలిపారు. పదోన్నతి పొంది ప్రస్తుతం వరంగల్లో ఏసీపీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఉద్యోగం రాకముందు తాను కూలీ పనులు చేసేవాడినని. తరువాత చికెన్ సెంటర్లో కూడా పని చేశానని గుర్తుచేశారు. చివరిగా పోలీసు ఉద్యోగం సాధించానని అన్నారు. తాను ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడమే కాకుండా తండాలోని యువత ఈదిశగా అడుగులు వేసేందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
అర్ధరాత్రి తేలుకుట్టడంతో డాక్టర్ విలువ తెలిసి : తాను సామాన్య మధ్య తరగతి కుటుంబం నుంచి వైద్య వృత్తిన చేపట్టానని డాక్టర్ రాజ్కుమార్ జాదవ్ అన్నారు. తనకు చిన్నతనంలో అర్ధరాత్రి తేలుకుట్టడంతో నాన్న సైకిల్పై వర్షంలో తడుస్తూ వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లి చికిత్స చేయించడంతో డాక్టర్ విలువ తెలిసిందని చెప్పారు. అప్పుడే వైద్యుడిని కావాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారిని దానికోసం కష్టపడి ఎంబీబీఎస్లో ర్యాంకు సాధించానని పేర్కొన్నారు. దీంతో 2015-16 నాటికి నా చేతికి ఎంబీబీఎస్ పట్టా సాధించానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం మహబూబాబాద్లో సివిల్ అసిస్టెంట్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. వారి తండాలో యువతను ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించేలా తన వంతు కృషి చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
