భోగభాగ్యాల భోగి, సిరి సంపదల సంక్రాంతి - సంకల్పిస్తే అంతా శుభమే

భోగి మంటల కాంతుల నడుమ సంక్రాంతి సంబురాలు - భోగభాగ్యాల గురించే చేప్పే భోగి - సిరిసంపదల కోసం సంక్రాంతి - కర్షకుల కష్టానికి పాడిపంటలకు ప్రతీకైన కనుమలపై ప్రత్యేక కథనం

Sankranti Festival in Telangana
Sankranti Festival (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Sankranti Festival in Telugu States : భోగభాగ్యాలతో భోగి, సిరిసంపదలు చేకూర్చే సంక్రాంతి, సుభిక్షమైన పాడిపంటలకు ప్రతీకైన కనుమ ప్రతి ఇంటా నూతనోత్సాహాన్ని ఆనందాన్ని నింపుతాయి. మంచి సందేశాన్ని ఇస్తాయి. ఆకాశంలో గాలిపటాల రెపరెపలు దూరదృష్టిని కాంక్షిస్తుంది. నోరూరించే అప్పాలు ఆరోగ్య జాగ్రత్తలను చెబుతాయి. వాకిట్లో వేసే ముగ్గులు మనలోని సృజనాత్మకతను చాటుతాయి. ఈ స్ఫూర్తిని అందిపుచ్చుకొని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత వైభవంగా సాగే సంక్రాతిని, అందులోని అంతరార్థాన్ని ఓసారి తెలుసుకుందాం.

గగనతలంలో ఎగిరే గాలిపటం : ఎగిరే పతంగికి దారం ఎంత అవసరమో ప్రతి ఒక్కరికి లక్ష్యం అంత అవశ్యం. విద్యార్థులు, యువతకు మరింత కీలకం. ఇంటర్, పది పరీక్షలు రానే వస్తున్నాయి. ఈ రెండు దశలు దాటడం విద్యార్థులకు వారి జీవితంలో కీలకం. ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లేందుకు గాలిపటం ఎన్నో ఒడుదొడుకుల ఎదుర్కొంటుంది. బాలబాలికలు అంతే ఇబ్బందులను అధిగమించి ప్రణాళికతో చదివితే సత్ఫలితాలు అధిగమించడం ఖాయం. ఇటీవల తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో కొంతమంది యువత గ్రూప్స్, ఇతర ఉద్యోగాలు సాధించి వారి సత్తా చాటారు.

సంకల్పిస్తే అంతా శుభమే : సంక్రాంతి వేళ పాలు పొంగించడం మన ఆనవాయితీ. దీన్ని పెద్దలు శుభసూచకంగా భావిస్తారు. అలాగే పల్లెల్లో గత డిసెంబరులో గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గాలు కొలువుదీరాయి. ఈ తరుణంలో ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలనే సంకల్పంతో ప్రగతి సాధనకు అడుగేయాలి. అప్పాల మాదిరి రుచికరమైన పాలన అందించి, అభివృద్ధికి ప్రత్యేక చొరవ చూపడం అనేది ముఖ్యం. ఇప్పటికే పలువురు సర్పంచులు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తూ గ్రామ ప్రజల మన్ననలు అందుకుంటున్నారు.

ఆధునికంగా సాగు : కనుమ నిత్యం పంట పొలాల్లో చెమట చిందించే కర్షకుల పండుగ. పాడి పంటలు, పశుసంపదను వారు లక్ష్మీ స్వరూపంగా ఆరాధిస్తారు. తెలంగాణ వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రమే. ఏటా సాగులో గణనీయమైన ప్రగతిని సాధిస్తోంది. వరి, పత్తి, వివిధ ధాన్యాలు సహా ఆయిల్‌పామ్, ఇతర వాణిజ్య పంటలను రైతులు సాగుచేస్తున్నారు. బాలేష్‌ అనే రైతు ఆధునిక పద్ధతులు పాటిస్తూ తనకున్న ఐదెకరాలలో 20కి పైగా పంటలు పండిస్తుండటం అభినందించాల్సిన విషయం.

నైపుణ్యం స్వయం సమృద్ధి : జనవరి ఆరంభం నుంచే రంగవల్లుల సందడి ప్రారంభం అయ్యింది. మహిళలు, యువతులు, బాలికలు ముంగిళ్లను భిన్నమైన ఆకృతుల్లో వాటిని తీర్చిదిద్ది చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. మహిళల కళా నైపుణ్యానికి ఇది మంచి నిదర్శనం. దీన్ని జీవితానికి అనుగుణంగా అన్వయించుకోవాలి. ఇప్పటికే పలువురు అధికారిణులుగా, వ్యాపారులుగా వారి రోజు వారి కార్యకలాపాల్లో రాణిస్తున్నారు.

విషాదంగా మారొద్దు : సంక్రాంతి సందర్భంగా మరో నాలుగు రోజులు సెలవులే. ఇప్పటికే అందరూ వారి వారి సొంతూర్లకు చేరుకున్నారు. మైదానాలు సహా భవనాలు, డాబాలపై గాలిపటం ఎగురవేసే సమయంలో విద్యుత్తు తీగలను గమనించడం మరిచిపోవద్దు. మనుషులు, పక్షులకు ప్రమాదకరంగా మారిన చైనా మాంజాను స్వచ్ఛందంగా వ్యతిరేకించాల్సిందే. విహార యాత్రలకు వెళ్తే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవశ్యం. నీటి వనరుల వద్ద మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పిల్లలపై తల్లిదండ్రులు ఓ కన్ను వేసి ఉంచాలి.

పాతవి పనికిరానివి భోగి మంటల్లో వేసేస్తాం. అలాంటివి మన ఇంట్లోనే కాదు. మనలోనూ చాలానే ఉంటాయి. ఆడంబరాల నుంచి అబద్ధాల వరకు, ప్రతికూల ఆలోచనల నుంచి పట్టరాని కోపం వరకు, మనలో చెడు భావాల్ని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. అందుకే ఈసారి వీటిని భోగి మంటల్లో కాల్చేయండి. ఆనందాల సంక్రాంతిని చేసుకోండి. నిజమైన మార్పు కోసం కొన్ని అలవాట్లను వదిలేయడం అత్యంత అవసరం. అలాంటి వాటితో కూడిన ఈ కింది జాబితాలో మనకెన్ని వర్తిస్తాయో వాటిలో ఏవి వదలాలో నిర్ణయించుకోండి.

