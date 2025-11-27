ETV Bharat / state

ప్రతి నలుగురిలో ఒకరికి ఊబకాయం - ఆశ్చర్యపరుస్తున్న సర్వే గణాంకాలు

పెరుగుతున్న ఊబకాయం బాధితులు - నియంత్రణ లేని ఆహారాన్ని తీసుకోవడంతో శరీరంలో అనేక సమస్యలు - గ్రామీణ ప్రాంత వాసులతో పోలిస్తే పట్టణాల్లో అధికంగా బాధితులు

World Obesity Day
World Obesity Day (Eenadu)
Published : November 27, 2025 at 1:36 PM IST

Increasing Obesity problems in People : ప్రస్తుతం మారిన జీవనశైలి ఆహారపు అలవాట్లు తీవ్రమైన సమస్యల ఊబిలోకి దించుతున్నాయి. ఒకప్పుడు ఎక్కడో ఓ చోట అసహజంగా ఊబకాయులు కనిపించేవారు. ప్రస్తుతం వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఊబకాయుల జాబితాలో చేరుతున్న వారి సంఖ్య పెరగటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నియంత్రణ లేని ఆహారానికి తోడు చెమటోడ్చని పనులు అంటే ఆఫీస్​లో కూర్చొని పనిచేసే వారు అవస్థ పడుతున్నారు. ఊబకాయం సమస్యతో బాధితులు తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రతి 8 మందిలో ఒకరు ఈ ఊబకాయం సమస్యతో బాధపడుతున్నారని లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ప్రణాళికాయుత జీవనం, కొన్ని మార్పులు, చేర్పులతో ఆరోగ్యాన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు.

పిల్లలే అధికంగా ఉంటున్నారు : కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన నేషనల్‌ ఫ్యామిలీ హెల్త్‌ సర్వే-5 ఆధారంగా ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు ఊబకాయులు ఉన్నట్లు తేలింది. గ్రామీణ ప్రాంత వాసులతో పోలిస్తే పట్టణాలు, నగరాల్లోని ప్రజలే అధికంగా ఉంటున్నారు. యువతతో పోల్చితే బాల సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. సిద్దిపేటలోని ఇర్కోడు ఆదర్శ పాఠశాలకు చెందిన అర్థశాస్త్ర టీచర్​ శ్రీదేవి 2020లో సంభవించిన కరోనా వ్యాధి బారినపడ్డారు. ఐసొలేషన్‌లో ఉన్న క్రమంలో పౌష్టికాహారాన్ని ఎక్కువగా తీసుకున్నారు. ఆమె బరువు ఏకంగా 75 కిలోలకు పెరగడంతో మోకాళ్లు, నడుము నొప్పి, ఆయాసం వంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. యోగా, నడకతో పాటు నిపుణుల సూచనలతో సమతుల ఆహారాన్ని పక్కాగా తీసుకున్నారు. ఏడాదిన్నర సమయంలో ఏకంగా 13 కిలోల బరువు తగ్గారు.

"ఫాస్ట్‌ఫుడ్, ప్రాసెస్డ్‌ ఫుడ్, జంక్‌ఫుడ్‌ తీసుకోవడం వల్ల అది ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఆహారంలో అత్యధికంగా ఉండే పిండి, కొవ్వు పదార్థాలు సమస్యగా మారాయి. శారీరక శ్రమ చేయడంతోనే ఊబకాయం నుంచి బయట పడొచ్చు. జీవన శైలిలో మంచి మార్పులతోనే సమస్యను అధిగమించవచ్చు. ఒత్తిడికి మాత్రం చాలా దూరంగా ఉండాలి. పోషకాహారం శరీరానికి కావాల్సినంత సరైన సమయానికి తీసుకోవాలి. ఇవి పాటిస్తే శరీరంలో మార్పును చూడవచ్చు" -డా. పోకల సురేశ్, జనరల్‌ సర్జన్, మెదక్‌

దుష్పరిణామాలు : చక్కెర, రక్తపోటు, పక్షవాతం, హృద్రోగం, ఫ్యాటీ లివర్, కిడ్నీలో రాళ్లు, రకరకాల క్యాన్సర్ల బారినపడే అవకాశం ఉంటుంది.

  • మానసిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు.
  • శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
  • కీళ్ల అరుగుదల సమస్య ఏర్పడుతుంది.

మహిళా క్లినిక్‌ల ద్వారా వెలుగులోకి : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్య మహిళా క్లినిక్‌లు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి మంగళవారం ప్రత్యేక సేవలు అందిస్తుండగా రకరకాల వ్యాధులు వెలుగు చూస్తున్నాయి. అధిక బరువుతో బాధపడే వారిని గుర్తిస్తున్న వైద్యులు కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తున్నారు.

వివిధ మార్గాలు ఇలా..

  • నిత్యం అరగంట సైకిల్‌ తొక్కితే 250 కేలరీలు బర్న్​ అవుతాయి.
  • పరుగుతో శరీరం ఉత్తేజం పొందుతుంది. కనీసం ఐదు నిమిషాలు పరిగెత్తినా కేలరీలు కరుగుతాయి.
  • నడకతో నిమిషానికి 7 కేలరీల శక్తి బయటకు వస్తుంది.
  • ఆటలతో ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది.
  • నిత్యం యోగా సాధనతో ఆరు నెలల్లో 10 కిలోల బరువు తగ్గొచ్చు
  • కొవ్వు పదార్థాలతో కూడిన ఆహారాన్ని చాలా తగ్గించాలి.

