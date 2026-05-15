కరవు నేలను 'అన్నపూర్ణ'గా మార్చిన అపర భగీరథుడు - 150 ఏళ్లు గడిచినా గోదావరి ప్రజల గుండెల్లో చిరంజీవి
తెలుగు నేల ఉన్నంత వరకు సర్ ఆర్థర్ కాటన్ పేరు అజరామరం- ధవళేశ్వరం బ్యారేజీతో తెలుగు నేలపై చెరగని ముద్ర-బ్రిటీష్ పాలకుల అడ్డంకులు దాటి ఐదేళ్లలోనే ఆనకట్ట పూర్తి
Published : May 15, 2026 at 10:18 AM IST
Sir Arthur Cotton Birth Anniversary : దోపిడీయే లక్ష్యమైన తెల్లదొరల కాలంలో తన దాతృత్వంతో తెలుగు నేల తలరాతను ఆయన మార్చారు. ఎండిన గొంతులకు గోదారమ్మ జలాల్ని అందించారు. బీడు భూములకు ధాన్యపు రాశులను బహుమతిగా ఇచ్చారు. శతాబ్దాలు దాటినా చెదరని జ్ఞాపకంగా వెలుగొందుతున్నారు. గోదావరి జిల్లాల్లో ప్రతి రైతు గుండె చప్పుడై వినిపిస్తున్నారు. దైవంలా మారి దేవుడి పటాల సరసన పూజలు అందుకుంటున్నారు. ఆయనే అపర భగీరథుడు, నిత్యస్మరణీయుడు తెల్లదొర సర్ ఆర్థర్ కాటన్. నేడు ఆయన జయంతి సందర్భంగా గోదావరి తీరాన్న ఆయన సృష్టించిన అద్భుత కట్టడాన్ని స్మరించుకుంటూ 'ఈటీవీ - భారత్' ప్రత్యేక కథనం.
అఖండ గోదావరికి అందమైన వడ్డాణం. అన్నదాతల పాలిట కల్పతరువు. అదే ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ. రాజమహేంద్రవరం చెంత ఉద్ధృతంగా పరవళ్లు తొక్కే గోదావరమ్మకు నడక నేర్పిన అద్భుత కట్టడమిది. వృథాగా సముద్రం పాలయ్యే నీటిని మళ్లించి, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను సస్యశ్యామలం చేసిన ఈ ప్రాజెక్టు వెనుక ఒక మహనీయుడి కృషి ఉంది. ఆయనే బ్రిటీష్ ఇంజినీర్ సర్ ఆర్థర్ కాటన్. ఆంగ్లేయుడైనా, తెలుగు నేలపై ఆయన చూపిన మమకారం అసమానమైనది. గోదావరి తీరంలో ధవళేశ్వరం బ్యారేజీని నిర్మించి, ఈ ప్రాంతాన్ని దక్షిణ భారత ధాన్యాగారంగా మార్చిన అపర భగీరథుడి త్యాగానికి ఇది సజీవ సాక్ష్యం.
గోదావరిని 'దుఃఖదాయిని' నుంచి 'జలప్రదాయిని'గా: 18వ శతాబ్దంలో దక్షిణ భారత ఇంజినీర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన సర్ ఆర్థర్ కాటన్, అప్పటి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల దుస్థితిని చూసి చలించిపోయారు. కళ్లముందే జీవనది ప్రవహిస్తున్నా ఒకవైపు అతివృష్టి, మరోవైపు అనావృష్టితో జనం అల్లాడుతుండేవారు. ముఖ్యంగా 1833, 1839 నాటి కరవుకాటకాలు, ఉప్పెనల ధాటికి లక్షలాది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. గోదావరిని 'దుఃఖదాయిని' నుంచి 'జలప్రదాయిని'గా మార్చాలని కాటన్ దొర సంకల్పించారు.
అడ్డంకులు దాటి ఐదేళ్లలోనే ఆనకట్ట పూర్తి: బ్యారేజీ నిర్మాణం తలపెట్టి ప్లాన్ ఆమోదానికి పంపగా అసాధ్యమని, నిధులు ఇవ్వమంటూ బ్రిటీష్ పాలకులు అడ్డు తగిలారు. అయినా వెనకడుగు వేయకుండా లండన్ నుంచి ఆయన అనుమతులు సాధించారు. ధవళేశ్వరం వద్ద ఆనకట్టకు పునాది వేశారు. అధునాతన యంత్రాలు లేని ఆ కాలంలో కేవలం మానవ వనరులతోనే 1847-52 మధ్య అంటే కేవలం ఐదేళ్లలోనే ఈ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ ఆనకట్ట ఉభయ గోదావరి జిల్లాల తలరాతనే మార్చేసింది. నాటి నుంచి నేటి వరకు, ఆ ప్రాంత రైతుల గుండెల్లో కాటన్ దొర 'అపర భగీరథుడి'గా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు.
ఆనకట్టతో పాటు నెట్వర్క్ కాలువలు, అక్విడెక్టులను నిర్మించి లక్షలాది ఎకరాల బీడు భూములను సస్యశ్యామలం చేశారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణ సమయంలో సొంత కుమారుడిని కోల్పోయినా, ఆ శోకాన్ని దిగమింగుకుని పట్టుదలతో బ్యారేజీని పూర్తి చేశారు. తెలుగు ప్రజల పట్ల ఆయన చూపిన ఆ అపార త్యాగానికి చిహ్నంగా నేటికీ గోదావరి ప్రాంత ప్రజలు ఆయన్ను ఒక 'ప్రత్యక్ష దైవం'గా ఆరాధిస్తున్నారు.
క్షామపీడిత ప్రాంతం కాస్తా పచ్చని తోరణం: కాటన్ దొర దార్శనికతతో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల తలరాతే మారింది. ఆనకట్ట నిర్మాణంతో అప్పట్లో 6 లక్షల ఎకరాలు సాగులోకి వచ్చాయి. క్షామపీడిత ప్రాంతం కాస్తా పచ్చని తోరణంగా మారి, ధాన్యపు రాశులతో రైతుల ఇళ్లు కళకళలాడాయి. సాగునీరే కాదు, తాగునీటి కష్టాలు తీరడంతో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెరిగి, జనాభా 3 రెట్లు వృద్ధి చెందింది. ఎన్ని దేవుళ్లకు మొక్కినా తీరని కన్నీళ్లు కాటన్ దొర పుణ్యమా అని తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి" అని గోదావరి ప్రజలు గర్వంగా చెబుతుంటారు. ఒకప్పుడు కరవుకు నిలయమైన గోదావరి జిల్లాలు, నేడు మూడు పంటలతో రాష్ట్రానికే 'అన్నపూర్ణ'గా మారాయంటే అది ఈ మహనీయుడి కృషి ఫలితమే. అందుకే ఊరూరా ఆయన విగ్రహాలు పెట్టారు.
150 ఏళ్లు గడిచినా చిరంజీవిగా: సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్రిటిష్ ఇంజినీరైనా, ఆయన చూపిన సేవా నిరతికి ముగ్ధులైన ప్రభుత్వం. ఆ మహనీయుని త్యాగాన్ని అధికారికంగా కొనియాడుతోంది. నదీ తీరాన కొలువుదీరిన ఆయన పాలరాతి విగ్రహం, నిర్మించిన మ్యూజియం నేటికీ ఆయన ఘనతను చాటుతున్నాయి. స్నానాదులు ముగించుకుని ఆ దొర విగ్రహానికి నమస్కరించడం గోదావరి తీరవాసులకు ఆచారంగా మారింది. ఆయన మృతి చెంది దశాబ్దాలు గడిచినా ఏటా ఘనంగా జయంతి వేడుకలు నిర్వహిస్తూ గోదావరి ప్రజలు తమ కృతజ్ఞతను చాటుకుంటున్నారు. 150 ఏళ్లు గడిచినా ఇంకా గోదావరి ప్రజల గుండెల్లో కాటన్ దొర చిరంజీవిగా నిలిచిపోయారు.
