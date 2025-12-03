ETV Bharat / state

లోపం ఉందని కృంగిపోలేదు - అవకాశంగా మలచుకొని సాధించారు

అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం ప్రత్యేకం - అంగవైకల్యాన్నే అవకాశంగా మార్చుకున్న యువకులు, క్రికెట్​లో అత్యుత్తమ ప్రతిభను కనబరుస్తూ పలు అవార్డులు కైవసం

International Day of Persons with Disabilities
International Day of Persons with Disabilities (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on The Occasion of International Day of Persons with Disabilities: తన వైకల్యాన్ని అడ్డంకిగా భావించలేదు. అందరిలాగా ఇది నా వల్ల కాదు, చేయలేను అని సాకులు చెబుతూ కూర్చోలేదు. అంగవైకల్యాన్నే అవకాశంగా మార్చుకున్నారు. సాధించలేనిది లేదని నిరూపించారు. తమకంటూ ఓ ప్రత్యేకతను ఏర్పరచుకుని సాగిపోతున్నారు ఈ యువకులు. నేడు అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా వారి స్ఫూర్తి ప్రయాణాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం

ఆటలు, చదువుల్లోనూ అదుర్స్: గరివిడి మండలం కోనూరు గ్రామానికి చెందిన రమేశ్ సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడుకు పుట్టుకతోనే రెండు చేతులు, కాళ్లకు వేళ్ల నిర్మాణం సరిగా లేదు. కుడికాలి పాదానికి ఒక బొటన వేలు మాత్రమే ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్‌పై అమితమైన మక్కువతో ఉత్సాహంగా మైదానంలోకి వెళ్లినప్పటికీ ఎవరూ ఆడించేవారు కాదు. ఆసక్తిని గమనించిన తండ్రి స్వయంగా మైదానానికి తీసుకెళ్లి ఆడించేవారు. క్రమం తప్పకుండా సాధన చేస్తూ నైపుణ్యం పెంచుకున్నాడు.

దివ్యాంగుల జట్టుకు కెప్టెన్‌గా ఎంపిక: మద్రాసు ఐఐటీలో ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసి, ప్రస్తుతం అక్కడే ఎంటెక్‌ చదువుతున్నాడు రమేశ్ సుబ్రహ్మణ్యం. కోచ్‌ల సారథ్యంలో క్రికెట్‌లో రాటుదేలాడు. ఆ తర్వాత ఇతని ప్రతిభను గుర్తించిన తమిళనాడు రాష్ట్ర క్రికెట్‌ సంఘం దివ్యాంగుల క్రికెట్‌కు రమేశ్​ను సిఫారసు చేసింది. అనంతరం అతను ప్రతిభ చూపి, ఆ రాష్ట్ర దివ్యాంగుల జట్టుకు ఏకంగా కెప్టెన్‌గా ఎంపికయ్యాడు.

సాధించిన విజయాలు:

  • 2024లో వారణాసిలో జరిగిన జోనల్‌ స్థాయి క్రికెట్‌ పోటీల్లో సౌత్‌జోన్‌ టీమ్‌కు వైస్‌ కెప్టెన్‌గా సారథ్యం వహించి జట్టును విజేతగా నిలిపాడు.
  • ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు నెలలో కోయంబత్తూరులో జరిగిన ఇండియన్‌ పారా క్రికెట్‌ లీగ్‌లో ఉత్తమ ప్రతిభతో రాణించి మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ది సిరీస్‌ అవార్డును రమేశ్ దక్కించుకున్నాడు.
  • 2026 ఏప్రిల్‌లో నిర్వహించనున్న ప్రపంచ దివ్యాంగుల క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌కు భారత క్రీడాకారుల ఎంపికకు ఈనెల 5 నుంచి నిర్వహించే ప్రొబబుల్స్‌ శిబిరానికి వైస్‌ కెప్టెన్‌గా ఈ వ్యవహరించనున్నాడు.

క్రీడ ఏదైనా సవ్యసాచి: పాలకొండ పట్టణంలోని సనారివిశ్వేశర ఆలయ వీధికి చెందిన బెహరా శివదుర్గాప్రసాద్‌ ఆటలపై ఆసక్తితో పలు క్రీడల్లో రాణిస్తున్నాడు. ఈ యువకుడికి పుట్టుక నుంచే దురదృష్టవశాత్తు ఎడమ చేయి సహకరించడం లేదు. అయినప్పటికీ పట్టు విడవకుండా సాధన చేస్తూ సాగుతున్నాడు. దాతల సహకారంతో పోటీలకు వెళ్తున్నాడు. దాంతో ఈ నెల శ్రీలంకలో జరగనున్న దక్షిణాసియా పారా త్రోబాల్‌ పోటీలకు ఎంపికవ్వడం శుభపరిణామం.

వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడి ప్రేరణతో: పేదరికం కారణంగా ఐటీఐతో చదువుకు స్వస్తి పలికినా ఆటలపై పూర్తి దృష్టి సారించాడు. వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు ఆర్‌. రాములు ఇచ్చిన ప్రేరణతో వివిధ క్రీడలలో ప్రావీణ్యాన్ని సాధించినట్లు బెహరా శివదుర్గాప్రసాద్ చెబుతున్నాడు.

అధిరోహించిన విజయాలు :

  • ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో గుంటూరులో జరిగిన దివ్యాంగుల పారా క్రికెట్‌ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలలో జిల్లా జట్టుకుగా ఏకంగా కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించి సత్తా చాటాడు. జట్టును ప్రథమ స్థానంలో నిలిచేలా చేసి కప్‌ కైవసం చేసుకున్నాడు.
  • ఈ ఏడాది జనవరిలో విశాఖలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి క్రికెట్‌ పోటీల్లో జిల్లా జట్టు తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. జట్టు తృతీయ స్థానంలో నిలిచింది.
  • గత ఏడాది చెన్నైలో జరిగిన జాతీయస్థాయి పారా కబడ్డీ పోటీల్లో రాష్ట్ర జట్టు తరఫున ఆడాడు. జట్టు ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచింది.
  • నాలుగేళ్ల కిందట భువనేశ్వర్‌లో జరిగిన జాతీయస్థాయి పారా అథ్లెటిక్‌ పోటీల్లో 100 మీటర్లు విభాగంలో పాల్గొని ద్వితీయ స్థానం సాధించాడు.

దివ్యాంగుల హక్కుల విస్మరణలో 'వైకల్యం' విధానాలదే!

లోపాన్ని ఎదిరించారు - వివిధ పోటీల్లో సత్తా చాటారు

TAGGED:

నేడు అంతర్జాతీయ దివ్యాంగులదినోత్సవం
HANDICAPPED RAMESH SUCCESS STORY
HANDICAPPED DURGA INSPIRING STORY
DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
HANDICAPPED PERSONS INSPIRING STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.