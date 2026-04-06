టెర్రకోట చిత్రకళకు ఆధునిక శైలి - తెలుగు యూనివర్సిటీలో ప్రత్యేక శిక్షణ
టెర్రకోట చిత్రకళ సంప్రదాయానికి ఆధునిక రూపం - తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణ - మూలాలను ప్రతిబింబించే కళ - సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ, ఆధునిక శైలిని జోడించేలా శిక్షణ
Published : April 6, 2026 at 3:19 PM IST
Updated : April 6, 2026 at 3:44 PM IST
Terracotta Art Training in Telugu University : టెర్రకోట అనేది మట్టితో రూపొందించే ప్రాచీన కళారూపం. సాధారణంగా కుండలు, పాత్రలు తయారు చేయడానికే పరిమితమైందని చాలా మంది భావిస్తారు. అయితే వాస్తవానికి టెర్రకోట ఒక ప్రత్యేకమైన చిత్రకళగా, శిల్పకళగా అభివృద్ధి చెందింది. మట్టి ఆకృతులకు జీవం పోసే ఈ కళలో సృజనాత్మకత, నైపుణ్యం, సహనం అత్యంత అవసరం. ప్రస్తుతం ఈ కళను ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చుకుంటూ కొత్త తరానికి చేరవేస్తున్నారు. టెర్రకోట అంటే ప్రత్యేకమైన చిత్రకళ కుండలు, పాత్రలు మాత్రమే చేస్తారని ఊహించుకోవద్దని అంటున్నారు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యులు, పరిశోధకులు.
సంప్రదాయం నుంచి ఆధునికత వైపు : టెర్రకోట కళకు వేల ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. సింధూ నాగరికత కాలంలోనే మట్టి పాత్రలు, బొమ్మలు విస్తృతంగా ఉపయోగంలో ఉన్నాయి. ఆ కాలంలో ప్రజల జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఈ కళ అభివృద్ధి చెందింది. ఇప్పటికీ అదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ, ఆధునిక శైలులను జోడించడం ద్వారా ఈ కళను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చుతున్నారు. ఇంజినీరింగ్ విద్యలో కృత్రిమ మేధ ఎలా కొత్త ఆవిష్కరణలకు దారితీస్తుందో, అలాగే టెర్రకోటలో కూడా ఆధునిక ఆకృతులు, డిజైన్లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
విద్యలో టెర్రకోట ప్రాధాన్యం : ప్రస్తుతం బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ (బీఎఫ్ఏ), మాస్టర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ (ఎంఎఫ్ఏ) కోర్సుల్లో టెర్రకోటకు ప్రత్యేక స్థానం కల్పిస్తున్నారు. విద్యార్థులకు కేవలం సిద్ధాంత పరమైన జ్ఞానం మాత్రమే కాకుండా, ప్రాక్టికల్ శిక్షణ కూడా అందిస్తున్నారు. ఈ శిక్షణ ద్వారా విద్యార్థులు తమ సృజనాత్మకతను పెంపొందించుకొని కొత్త ఆకృతులు రూపొందించగలుగుతున్నారు. ఈ విధంగా కళను నేర్చుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, దాన్ని ఉపాధిగా మార్చుకునే అవకాశాలు కూడా కలుగుతున్నాయి.
నిపుణుల మార్గదర్శకత్వం : టెర్రకోట కళను ప్రోత్సహించడానికి అనుభవజ్ఞులైన కళాకారులతో వర్క్షాప్ ఏర్పాటు చేశారు. అస్సాం రాష్ట్రానికి చెందిన యువ కళాకారుడు నిఖిల్ పాల్తో విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఆయన కుటుంబానికి సుమారు 250 ఏళ్ల నుంచి టెర్రకోట కళలో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈ తరహా వర్క్షాప్ల ద్వారా విద్యార్థులు మెలకువలు నేర్చుకోవడంతో పాటు తమలోని సృజనాత్మకతను గుర్తించగలుగుతున్నారు. నిపుణుల సూచనలు, సలహాలు వారికి ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి.
మార్కెట్లో పెరుగుతున్న గిరాకీ : టెర్రకోటతో రూపొందించిన వస్తువులకు ప్రస్తుతం మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాల్లో కూడా ఈ కళాకృతులకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఇళ్లలో అలంకరణ కోసం, కార్యాలయాల్లో ఇంటీరియర్ డిజైన్లో భాగంగా టెర్రకోట వస్తువులను ఉపయోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఐటీ కంపెనీలు, కార్పొరేట్ సంస్థలు తమ కార్యాలయాలను అందంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఈ కళాకృతులను ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంటున్నాయి.
స్వయం ఉపాధికి మార్గం : టెర్రకోట కళ విద్యార్థులకు స్వయం ఉపాధికి మంచి మార్గం చూపిస్తోంది. ఈ కళలో నైపుణ్యం సంపాదిస్తే స్వంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించి, తయారు చేసిన వస్తువులను విక్రయించవచ్చు. చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభించి, ఆన్లైన్ మార్కెట్ల ద్వారా విస్తరించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా టెర్రకోట కళ ఆర్థికంగా కూడా విద్యార్థులను బలపరుస్తోంది.
"టెర్రకోట కేవలం ఒక కళ మాత్రమే కాదు, మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతిబింబం. ఐదు వేల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ కళ మన మూలాలను అందంగా చూపిస్తుంది. అస్సాంలోని ధుబ్రి ప్రాంతం మొత్తం టెర్రకోట కళాకారులతో నిండి ఉండటం ఈ కళకు ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని తెలియజేస్తుంది" నిఖిల్ పాల్, కళాకారుడు
టెర్రకోట చిత్రకళ సంప్రదాయం ఆధునికత కలయికగా నిలుస్తోంది. విద్యా వ్యవస్థలో దీనికి ప్రాధాన్యం పెరగడం, మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండడం వల్ల ఈ కళ భవిష్యత్తులో మరింత అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. యువత ఈ కళను నేర్చుకుని సృజనాత్మకతతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలను కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.