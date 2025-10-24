ETV Bharat / state

ఇంట్లో 35 వేలకుపైగా పుస్తకాలు - భావితరాలకు సాహిత్య సంపద అందించడమే లక్ష్యం

ఇంట్లో 35 వేల పుస్తకాలు, 2 లక్షల దిన పత్రికలు - ఎన్నో ఏళ్లుగా జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తున్న నాదమునుల రామారావు

Teacher turns his home into a library in Telangana
Teacher turns his home into a library in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on English Teacher Ramarao From Telangana: ఆయనో ఇంగ్లిష్‌ మాస్టారు. చిన్నప్పట్నుంచి నిత్యం పుస్తకాలు, పత్రికలను చదవడం అలవాటు. అందులో ప్రత్యేకత ఏముంది అనుకుంటున్నారా! అందరిలా చదివిన తర్వాత వాటిని ఆయన పక్కన పడేయలేదు. చదివిన ప్రతి పుస్తకం, పత్రికను పదిలంగా భద్రపరుస్తూ వస్తున్నారు. అందుకే తెలంగాణ సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్‌కు చెందిన నాదమునుల రామారావు గురించి ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.

వరంగల్‌లోని మండిబజార్‌ నాదమునుల రామారావు స్వస్థలం. ఇతను చదువులో ఎంఏ ఇంగ్లిష్​ను పూర్తి చేశారు. పాతికేళ్ల క్రితం స్పోకెన్‌ ఇంగ్లిష్ క్లాసులు బోధించేందుకు సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్‌కు వచ్చి అక్కడే స్థిరపడ్డారు. ఇప్పటికీ ప్రైవేటుగా పాఠాలు చెబుతూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. రామారావు తండ్రి దశరథరామయ్య, చిన్నాన్న అయోధ్య రామయ్యలకు పుస్తకాలు, పత్రికలు చదివే అలవాటు ఉండేది. వారి స్ఫూర్తితో 4వ తరగతి నుంచే రామారావు పుస్తకాలు, పత్రికలు చదవడం అలవాటు చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా చదివాక వాటిని దాచిపెట్టడం ఆరంభించారు. ఒకట్రెండేళ్ల తర్వాత దాన్నో అభిరుచిగా మార్చుకున్నారు. పుస్తకాలు, పత్రికలు కొనడం, చదవడం, తర్వాత వాటిని భద్రపరచడాన్ని కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు.

Teacher turns his home into a library in Telangana
ఇంగ్లిష్ ఉపాధ్యాయుడు నాదమునుల రామారావు (Eenadu)

ఇల్లే ఓ గ్రంథాలయం: ఈ అభిరుచితో ఆయన ఇల్లు ఓ గ్రంథాలయంగా మారింది. ప్రస్తుతం 35 వేలకుపైగా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. జాబితాలో ఆయుర్వేద వైద్యానికి సంబంధించిన తాళపత్ర గ్రంథాలు, సంగీతం, సాహిత్యం, శిల్పకళ, నాట్యకళ చరిత్రకు సంబంధించిన పుస్తకాలు, చందమామ, బాలమిత్ర, విపుల, చతుర, అన్నదాత వంటివి ఉన్నాయి. సితార, శివరంజని, సినీ వారపత్రికలు, ఫిలింఫేర్‌ పత్రికలు, దేశ, విదేశాల ఆంగ్ల మాస పత్రికలు, 1965 నుంచి నేటి వరకు వెలువడిన దినపత్రికలు రెండు లక్షలకుపైగా ఉన్నాయి.

సాహిత్య సంపదను భావి తరాలకు అందించడమే లక్ష్యం: మరో ఆసక్తికర అంశం ఏమిటంటే ఆయనకు సొంత ఇల్లు లేదు. అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నారు. సంపాదనలో 70 శాతం పుస్తకాలు, పత్రికల కొనుగోలుకే వెచ్చిస్తున్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రతి రోజూ అన్ని దినపత్రికలు కొంటానని తెలిపారు. మాజీ ప్రధాని జవహర్​లాల్ నెహ్రూ మృతి చెందిన రోజు అచ్చయిన దినపత్రిక కూడా ఉందని గుర్తు చేశారు. అద్దె ఇంట్లోని ఆరు గదులు పుస్తకాలతో నిండిపోయాయని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. సాహిత్య సంపదను భావి తరాలకు అందించాలనేది తన లక్ష్యమని రామారావు చెబుతున్నారు.

Teacher Turns his Home Into A Library in Telangana
గది గదిలో అక్షరాల నిధి (Eenadu)

"సంపాదనలో 70 శాతం పుస్తకాలు, పత్రికల కొనుగోలుకే వెచ్చిస్తున్నాను. ప్రతి రోజూ అన్ని దినపత్రికలు కొంటాను. మాజీ ప్రధాని జవహర్​లాల్ నెహ్రూ మృతి చెందిన రోజు అచ్చయిన దినపత్రిక కూడా ఉంది. అద్దె ఇంట్లోని ఆరు గదులు పుస్తకాలతో నిండిపోయాయి. సాహిత్య సంపదను భావి తరాలకు అందించాలనేది నా లక్ష్యం"-నాదమునుల రామారావు,ఉపాధ్యాయుడు, సిద్ధిపేట జిల్లా, తెలంగాణ

గాంధీ కొండకు నూతన సొబగులు - దేశంలోని 6 ప్రధాన స్మారక స్థలాల్లో ఈ స్తూపం ఒకటి!

విద్యార్థుల భవిష్యత్‌కు బాటలు వేస్తున్న సర్వోత్తమ గ్రంథాలయం - 38 ఏళ్లుగా లైబ్రరీ కార్యదర్శిగానే శారద

TAGGED:

SPECIAL STORY ON TEACHER RAMARAO
RAMARAO FROM SIDDIPET DIST TG
గది గదిలో అక్షరాల నిధి
TEACHERTURNED HIS HOME INTO LIBRARY
ENGLISH TEACHER RAMARAO TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.