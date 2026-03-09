ETV Bharat / state

గ్రామీణ యువత ఆశాకిరణం స్వర్ణ భారత్‌ ట్రస్ట్ - 3 నెలల కోర్సు చేస్తే జాబ్ పక్కా!

గ్రామీణ యువతకు వివిధ వృత్తుల్లో స్వర్ణభారత్‌ నైపుణ్య శిక్షణ - ఆయా రంగాల్లో స్వయం ఉపాధి సాధించేలా నైపుణ్యాల పెంపుదల - స్థాపించిన 9 ఏళ్లలో సుమారు 16వేల మందికి శిక్షణ

Swarna Bharat Trust Providing Training (ETV Bharat)
Swarna Bharat Trust Providing Training To The Rural Youth In Self Employment : గ్రామీణ యువతకు వివిధ వృత్తుల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి, ఆయా రంగాల్లో స్వయం ఉపాధి సాధించడం లేదా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం చేస్తోంది కృష్ణా జిల్లా ఆత్కూరులోని స్వర్ణభారత్‌ ట్రస్ట్‌. ఇందుకు వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారం తీసుకుంటోంది. శిక్షణతో పాటు ఉచిత వసతి, భోజన సౌకర్యం కల్పిస్తోంది. స్థాపించిన 9 ఏళ్లలో సుమారు 16 వేల మందికి శిక్షణ ఇవ్వగా 13 వేల మంది జీవితంలో స్థిరపడ్డారు.

శిక్షణలు అన్నీ ఉచితం : కృష్ణా జిల్లా ఆత్కూరు వద్ద జాతీయ రహదారికి ఆనుకుని ఎనిమిదిన్నర ఎకరాల్లో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు 2016లో స్వర్ణభారత్‌ ట్రస్ట్‌ను ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ యువతి, యువకులకు ఉద్యోగ, స్వయం ఉపాధి రంగాల్లో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు దీన్ని నెలకొల్పారు. ప్రతీ సంవత్సరం 2 వేల మంది యువతకు ట్రస్ట్ ద్వారా 25 కోర్సుల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇచ్చే శిక్షణలు అన్నీ ఉచితం. అభ్యర్ధులకు శిక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా తరగతి గదులు, కార్యశాల, పూర్తి వస్తు సామగ్రి అందుబాటులో ఉంచారు. ఆయా రంగాల్లో అభ్యర్థులకు ప్రత్యక్ష శిక్షణ కూడా అందిస్తారు. నైపుణ్యం సాధించిన తర్వాత సొంతంగా స్థిరపడేలా చేస్తారు. అలా కాకుంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తారు. ఉచిత భోజనం, వసతి సౌకర్యాలు అందిస్తారు. ఇందుకు వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారం తీసుకుంటారు. స్వర్ణభారత్‌ ట్రస్ట్‌ అందిస్తున్న సహకారంపై శిక్షణ పొందుతున్న వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"నేను ఐటీఐ పూర్తి చేశాను. ఇక్కడ వన్​బీహెచ్​కే, టూబీహెచ్​కే, త్రీఫేజ్ వైరింగ్​తో పాటు ఇన్​వెయిటర్​, జనరేటర్​ కనెక్షన్​, మోటర్లు, ఫ్యాన్ల వైరింగ్​ మొదలైనవి నేర్చుకున్నాను. ఇక్కడ మూడు నెలల ట్రైనింగ్​ ఉంటుంది. తర్వాత జాబ్​ వచ్చేలా చేస్తారు. ఈ శిక్షణ నిరుద్యోగులకు చాలా మంచి అవకాశం"- విద్యార్థి

సైన్స్‌, ఇంగ్లీష్‌, గణితం ల్యాబ్‌లు : యువతకు వివిధ రంగాల్లో శిక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్ధులకు కూడా ఉపయోగపడేలా స్వర్ణభారత్‌ ట్రస్ట్ అధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. గన్నవరం నియోజకవర్గంలోని ఉంగుటూరు, బాపులపాడు, గన్నవరం మండలాల్లో ఉన్న 27 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యార్ధులకు ఈ ట్రస్ట్‌ ప్రాంగణంలో సైన్స్‌, ఇంగ్లీష్‌, గణితం ల్యాబ్‌లు నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యార్ధులను ప్రత్యేక వాహనంలో పాఠశాల నుంచి తీసుకొచ్చి ల్యాబ్‌ల్లో శిక్షణ ఇచ్చి మళ్లీ తిరిగి విద్యార్ధులను ఆయా పాఠశాలల వద్ద దింపుతారు.

"మా స్నేహితులు చాలా మంది ఇక్కడే ట్రైనింగ్​ తీసుకున్నారు. భవిష్యత్తులో సోలార్​కు డిమాండ్​ ఉంటుందని ఈ కోర్సులో చేరాను. దీనిలో హౌస్​ వైరింగ్​తో పాటు అనేక కోర్సులు నేర్పిస్తున్నారు. మూడు నెలల్లో కావాల్సినదానికంటే ఎక్కువగానే నేర్పుతున్నారు. ప్లేస్​మెంట్​ కూడా వీరే చూసుకుంటారు. ఇదే కోర్సు బయట నేర్చుకుంటే ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ దీనిని ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. గ్రామాల్లోని యువతకు నైపుణ్యాన్ని కల్పించేందుకు వీరు చేస్తున్న కృషి నిజంగా అభినందనీయం."- విద్యార్థి

53 మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహణ : స్వర్ణభారత్‌ ట్రస్ట్‌ వృత్తిపరమైన శిక్షణకే పరిమితం కాకుండా ఆరోగ్య రక్షణపైనా అవగాహన కల్పిస్తోంది. ట్రస్ట్ ప్రాంగణంలో గ్రామీణ డిస్పెన్సరీ, డెంటల్ హాస్పిటల్ నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి నెల మెగా వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 53 మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించారు. రెండు నెలలకోసారి బెంగళూరు నుంచి హోమియోపతి వైద్యులు ట్రస్ట్‌కు వచ్చి వైద్య సేవలు అందిస్తుంటారు.

స్వర్ణభారత్‌ ట్రస్ట్‌లో 20 కోర్సులు నడుస్తున్నాయి : విద్య, వైద్యం, గ్రామీణ సాధికారికత, భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాల పరిరక్షణ వంటి నాలుగు అంశాలపై స్వర్ణభారత్ ద్వారా కృషి చేస్తున్నామని ట్రస్ట్ డైరెక్టర్ పరదేశి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ట్రస్ట్‌లో 20 కోర్సులు అందిస్తున్నామని, రానున్న రోజుల్లో కోర్సుల సంఖ్యను 500కు పెంచాలనే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని, త్వరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని పేర్కొన్నారు.

"ప్రతి సంవత్సరం 2 వేల మంది యువత ఇక్కడ చేరతారు. మొత్తం 25 రకాల కోర్సులు అందజేస్తున్నాం. సాంకేతిక నైపుణ్యం, గ్రామీణ స్వయం ఉపాధి, డిజిటల్ లిట్ర​సీ, ఐటీ ఎనేబుల్డ్, ఆతిథ్య రంగం, ఆరోగ్య రంగం, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగానికి సంబంధించిన వంటి అంశాలలో శిక్షణ ఇస్తున్నాం. కొంతమందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ, మరికొంతమందికి స్వయం ఉపాధి రంగాల్లో స్థిరపడటానికి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాం. ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో 16 వేలమందికి శిక్షణ ఇచ్చాం."- పరదేశి, స్వర్ణభారత్‌ ట్రస్ట్ డైరెక్టర్

