25 ఏళ్లు వచ్చినా 4 ఏళ్ల పసిపాపలా శివాని - పీజీ పూర్తి చేసినా ఎక్కడా ఉద్యోగం దొరకట్లే!
పుట్టుకతోనే జన్యులోపంతో జన్మించిన శివాని - దివ్యాంగురాలు కావడంతో కష్టతరంగా మారిన ఉద్యోగావకాశం - అందరిలా లేకపోవడంతో ఉద్యోగం రావడం లేదని ఆవేదన - చదువుకు తగ్గ ఉద్యోగావకాశం కల్పించాలని కోరుతున్న శివాని
Published : October 17, 2025 at 10:25 AM IST|
Updated : October 17, 2025 at 10:44 AM IST
Shivani Born with Genetic Defect : పాతికేళ్ల వయసొచ్చినా, నాలుగేళ్ల పాప లాగానే ఉండిపోయింది ఆ యువతి. నడవలేదు, పాకలేదు. ఎక్కడికైనా వెళ్లాలన్నా ఎవరో ఒకరు ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. ఒకవైపు అంగవైకల్యం, మరోవైపు ఆర్థిక సమస్యలు. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా పట్టు వదలకుండా ఉన్నత చదువులు అభ్యసించింది. పీజీ వరకు చదివినా, అనుకూలమైన ఉద్యోగాలు రావడం లేదని, తనకు ఉద్యోగం కల్పించాలని ఆ యువతి కోరుతుంది.
బోన్ వీక్నెస్ సమస్యతో : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ బంగారుగడ్డకు చెందిన వెంకటాచారి-కళావతి దంపతుల కుమార్తె శివాని. తండ్రి సాధారణ బైక్ మెకానిక్. శివాని పుట్టుకతోనే జన్యులోపంతో లోకోమోటివ్ ఆర్థోపెడిక్, బోన్ వీక్నెస్ సమస్యలతో జన్మించింది. పుట్టిన మూడో రోజే సమస్యను గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు, పలు ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగారు. పాప నడవలేదు, పాకలేదు. ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే ఎవరో ఒకరు ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లాలి.
పట్టువదలకుండా పీజీ వరకు పూర్తి చేసిన శివాని : ఒకవేళ ఎవరైనా ఎత్తుకున్నా సరే, ఏదో ఒక చోట ఎముకలు విరిగిపోయేవి. ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరిగి రూ.లక్షల్లో ఖర్చు చేశారు. అప్పటి నుంచి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మందులు వాడ సాగారు. ఎనిమిదేళ్లకు పాఠశాలకు పంపించి పదో తరగతి, ఇంటర్, డిగ్రీతో పాటు పీజీ సైతం పూర్తి చేసింది. చదువుతో పాటు పలు కంప్యూటర్ కోర్సులు సైతం పూర్తి చేసింది. అయినా అందరిలా లేకపోవడంతో ఉద్యోగం రావడం కష్టతరంగా మారిందని ఆవేదన చెందుతోంది.
తోటి విద్యార్థులలా పాఠశాల, కళాశాలకు వెళ్లేందుకు అవకాశం లేకపోయినా పట్టువీడలేదు. అవమానాలు, అవహేళనలు లెక్కచేయలేదు. ఎన్ని ఇబ్బందులైనా తండ్రి సాయంతో ప్రతి రోజు పాఠశాల, కళాశాలకు వెళ్లింది. మంచి మార్కులతో పీజీ వరకు చదివింది. మిర్యాలగూడలోనే ఓ చిన్న కంపెనీలో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్గా చేరింది. సుమారు ఏడాది పాటు ఉద్యోగం చేసింది. వయసు మీద పడుతున్నా తండ్రి రోజు తీసుకువెళ్లడం, తీసుకురావడం ఇబ్బందిగా మారడంతో ఉద్యోగానికి వెళ్లలేకపోతున్నానని శివాని చెబుతోంది.
''నేను ఇంతవరకు చదివినా కూడా ఏ జాబ్ సపోర్టివ్గా లేదు. గతంలో ప్రైవేటు జాబ్ చేశాను. 8 నెలలు చేశాను. ఆ తర్వాత నా ఆరోగ్యం బాగోలేనందున, అలాగే డ్రాప్ చేయడం, పికప్ చేసుకోవడానికి మా నాన్నకు ఇబ్బంది అవుతుండడంతో ఆ జాబ్ మానేశాను. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాను. చాలా కంపెనీలు హైర్ చేస్తున్నాయి కానీ, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎక్కడా లేదు అంటున్నారు. ప్రభుత్వం నాకు సహకరించాలి. కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగమైనా, రెగ్యులర్ జాబ్స్ ఉన్నా, ఆఫీస్లో జాబ్స్ ఉన్నాగానీ నేను చేయగలుగుతాను.'' - శివాని, దివ్యాంగురాలు
కంప్యూటర్ కోర్సుల్లో ప్రావీణ్యం : పీజీతో పాటు డీసీఏ, ట్యాలీ, డీటీపీ, టైపింగ్, యానిమేషన్ డిజైనింగ్ వంటి అంశాల్లో సైతం శివాని ప్రావీణ్యం సాధించింది. అందరిలా లేకపోవడంతో తనకు ఉద్యోగం రావడం లేదని శివాని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తనకు వీల్ చైర్ కూడా లేదని, తనకు సాయం చేయాలని కోరుతుంది. ప్రజా ప్రతినిధులు స్పందించి, తనకు ఉద్యోగం కల్పించాలని శివాని వేడుకుంటోంది.
ఉదోగ్య అవకాశం కోసం : పుట్టిన మూడో రోజే సమస్యను గుర్తించి అనేక ఆస్పత్రులకు తిరిగినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందని శివాని తండ్రి వెంకటాచారి చెబుతున్నాడు. రూ.లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టినా ఫలితం లేకుండా పోయిందన్నారు. పీజీ వరకు చదువుకున్న తన కుమార్తెకు ఏదైనా ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించాలని కోరుతున్నాడు.
