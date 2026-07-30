అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే తమ కుమార్తె ఇంటికి వచ్చిందన్న భావన - ఉజ్జయిని బోనాలకు ఎన్నో ప్రత్యేకతలు
ఆగస్టు 2 ఆదివారం సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో బోనాల జాతర - లక్షలాదిగా తరలిరానున్న భక్తులు - కొంగుబంగారంలా కోరిన కోరికలు తీర్చే మహంకాళి అమ్మవారు
Published : July 30, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 8:55 PM IST
Secunderabad Ujjaini Mahankali Bonalu 2026 : ఆషాఢం వచ్చిందంటే చాలు భాగ్యనగరం బోనాల శోభతో పులకించిపోతుంది. వీధి వాడా ఎటు చూసినా సందడే! ఎటు విన్నా అమ్మవారి నామ స్మరణమే! ఆగస్టు 2న ఆదివారం సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో బోనాల జాతర జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
పుట్టింటికి అమ్మవారు : ఆషాఢంలో తెలంగాణాలో జరిగే అతిపెద్ద జాతర బోనాలు పండుగ. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక ఈ బోనాల పండుగ. ఆషాఢమాసంలో కొత్తగా వివాహమైన అమ్మాయిలు పుట్టింటికి వెళ్లడం మన సంప్రదాయం. అలాగే నిత్య పెళ్లి కుమార్తై అయిన అమ్మవారు ప్రతి ఆషాఢంలో తన పుట్టింటికి వెళ్తుందని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే భక్తులు ఈ పండుగ టైంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని తమ సొంత కుమార్తె తమ ఇంటికి వచ్చిన భావనతో, భక్తి శ్రద్ధలతోనేగాక, ప్రేమానురాగాలతో బోనాల పేరిట ఆహారాన్ని నైవేధ్యంగా సమర్పిస్తారు.
200 ఏళ్ల నాటి ఆలయం : ఆగస్టు 2, ఆదివారం సికింద్రాబాద్లో వెలసిన శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో బోనాలు జాతర జరగనుంది. ఈ ఆలయం దాదాపు 200 సంవత్సరాల క్రితం నాటిదని స్థానికుల నమ్మకం. ఈ గుడిలో శక్తికి, అధికారానికి దేవత అయిన మహంకాళి మాత కొలువై ఉంటారు.
లక్షల్లో రానున్న భక్తులు : నిత్యం రద్దీగా ఉండే సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయాన్ని ప్రతి రోజు వందల సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ఇక బోనాల పండుగ రెండు రోజులు ఇక్కడకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య లక్షల్లో ఉంటుంది. లష్కర్ బోనాలుగా పిలవబడే ఈ సికింద్రాబాద్ జాతరను చూడటానికి తెలంగాణ నలుమూలల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, ఇతర దేశాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తారు.
ఆలయ విశేషాలు - స్థల పురాణం : ఉజ్జయిని మహాంకాళి దేవాలయం 1815లో నిర్మితమైనది. సికింద్రాబాద్ పాత బోయిగూడ నివాసి అయిన సురటి అప్పయ్య బ్రిటిష్ ఆర్మీలో ఉద్యోగం చేసేవారు. 1813 సంవత్సరంలో ఉద్యోగ రీత్యా ఆయనను మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయినికి బదిలీ చేశారు. బదిలీ జరిగిన కొద్ది రోజులకే ఉజ్జయిని ప్రాంతంలో కలరా వ్యాధి సోకి వేలాది మంది మృతి చెందారు.
అప్పయ్య మొక్కులు : ఆ సమయంలో మిలిటరీ జాబ్ చేస్తున్న అప్పయ్య సహోద్యోగులతో కలిసి ఉజ్జయినిలోని మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకొని ఉజ్జయినిలో కలరా మహమ్మారి నుంచి ప్రజలను రక్షించి, పరిస్థితులు చక్కబడితే తన స్వస్థలమైన సికింద్రాబాద్ (లష్కర్)లో ఉజ్జయిని అమ్మవారికి గుడి కట్టి కొలుస్తామనీ మొక్కుకున్నారంట.
అమ్మవారి కరుణ వల్లనే ఇదంతా జరిగింది : తన బిడ్డలను ఎల్లప్పుడూ రక్షించే ఆ అమ్మవారు కరుణ వల్ల కొద్ది రోజులకు కలరా వ్యాధికి గురైన వారు కోలుకున్నారు. కలరా వ్యాధి కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది. అంతట అమ్మవారి కరుణ వల్లనే ఇదంతా జరిగిందని విశ్వసించిన సురటి అప్పయ్య, ఆయన మిత్రులు 1815లో ఉజ్జయిని నుంచి సికింద్రాబాద్కు వచ్చి, ఉజ్జయినిలో జరిగిన కలరా వ్యాధి సమయంలో తన మొక్కుబడి గురించి కుటుంబ సభ్యులకు ఆయన వివరించారు.
మహంకాళికి తాత్కాలిక ఆలయం : కుటుంబ సభ్యులు, ఇరుగు పొరుగు వారితో కలిసి పాత బోయిగూడ బస్తీకి దూరంగా ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో (ప్రస్తుతం గుడి ఉన్న ప్రాంతంలో) కట్టెలతో తయారు చేసిన మహంకాళి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి, ఉజ్జయిని మహంకాళిగా నామకరణం చేసి పూజలు మొదలుపెట్టారు.
బావిలో మాణిక్యాల అమ్మవారి విగ్రహం : ఆలయ నిర్మాణం జరుగుతున్న సమయంలో జాతరకు తరలివచ్చే భక్తులకు నీటి సౌకర్యం కోసం పక్కనే ఉన్న పాడుబడిన బావిని పునరుద్ధరిస్తున్న సమయంలో మాణిక్యాల అమ్మవారి ప్రతిమ లభించింది. ఆ ప్రతిమను మహంకాళి అమ్మవారి విగ్రహం పక్కనే ప్రతిష్ఠించి మాణిక్యాల అమ్మవారిగా నామకరణం చేశారు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఆలయం దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతూ భాగ్యనగరానికి తలమానికంగా నిలిచింది.
పండుగ వాతావరణం : బోనాలు జరిగే రెండు రోజులు ఆలయ పరిసరాలన్నీ సుందరంగా తీర్చి దిద్దుతారు. పండుగ సందర్భంగా మామిడి, వేపాకులతో అలంకరించబడిన వీధులు దర్శనమిస్తాయి. జానపద శైలిలో ఉండే అమ్మవారి కీర్తనల హోరుతో, భక్త జనసంద్రంతో పండుగ వాతావరణం కళతో సికింద్రాబాద్ ప్రాంతం అంతా కోలాహలంగా ఉంటుంది.
రంగం - భవిష్యవాణి : అమ్మవారు స్వరూపంగా భావించే మహిళ చెప్పే భవిష్యవాణి ఈ 2 రోజుల జాతరలో కీలకం. భవిష్యవాణిలో ఈ సంవత్సరం వర్షాలు ఎలా కురుస్తాయో, ప్రజలు సుఖశాంతులతో ఉండాలంటే ఏమి చెయ్యాలో ఇవన్నీ చెబుతారు. ఇందుకోసం ఎంతో మంది ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తారు.
బోనాల జాతరలో అమ్మవారిని దర్శించుకొని మొక్కుకుంటే తీరని కోరిక ఉండదు. ఈ సంవత్సరం కోరుకొని, అనుకున్న పనులు పూర్తి అయ్యాక వచ్చే సంవత్సరం మొక్కులు తీర్చుకోవడం ఆనవాయితీ. ఊరు ఊరంతా ఒక చోట చేరి భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించుకునే ఈ బోనాల పండుగ కోసం అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు 2026 - జాతర షెడ్యూల్ ఇదే!
ఆగస్టు 2న సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు - ఆలయ చరిత్ర మీకు తెలుసా?