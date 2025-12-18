Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

పదవి చేపట్టనున్న ప్రథమ పౌరుడు - సర్పంచి బాధ్యతలు ఏంటంటే?

ముగిశాయి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - 4,5 రోజుల్లో నూతన పాలకవర్గాలు - సర్పంచి, ఉప సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల బాధ్యతలపై కథనం

Special Story on Sarpanch and Deputy Sarpanch Responsibilities
Special Story on Sarpanch and Deputy Sarpanch Responsibilities (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 9:16 AM IST

|

Updated : December 18, 2025 at 10:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on Sarpanch and Deputy Sarpanch Responsibilities : తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామ పంచాయతీ మూడు విడత ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఇక 4,5 రోజుల్లో నూతన పాలకవర్గాలు అధికారికంగా కొలువుదీరనున్నాయి. గ్రామ పాలనలో కీలకమైన సర్పంచి అంటే పల్లెకు ప్రథమ పౌరుడు, మార్గదర్శి. ఐతే గ్రామ బాగోగులు చూడటంలో అతనితో పాటు ఉప సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల బాధ్యత కూడా ఉందని పంచాయతీరాజ్‌ చట్టం చెబుతోంది. సర్పంచి, ఉప సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల బాధ్యతలపై ప్రత్యేక కథనం.

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025 పూర్తి ఫలితాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి

సర్పంచి ప్రధాన విధులు ఏమిటంటే? : -

  • మొదటి పాలకవర్గ సమావేశం నిర్వహించిన రోజు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల పాటు సర్పంచి పదవిలో ఉంటారు. గ్రామ పంచాయతీ సమావేశాలకు, గ్రామ సభలకు అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారు.
  • 2 నెలలకు ఒకసారి పాలకవర్గ మీటింగ్ నిర్వహించాలి.
  • సంవత్సరంలో జరిగే 6 సమావేశాల్లో ప్రత్యేకంగా 2 సమావేశాల్లో మహిళలు, వృద్ధులు, అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి చర్చించాలి.
  • పంచాయతీ రికార్డుల తనిఖీ, అధికారుల నుంచి సమాచారం పొందడం.
  • పంచాయతీ సభ్యుడు అనర్హతకు గురైతే జిల్లా పంచాయతీ అధికారికి సమాచారం ఇవ్వాలి.
  • పంచాయతీ కార్యదర్శిపై పాలనాపరమైన నియంత్రణ.
  • రైతన్నలకు అప్రమత్తం చేస్తూ ఏఏ భూముల్లో ఏఏ కాలంలో ఎలాంటి పంటలు సాగు చేయాలనే దానిపై అవగాహన కల్పించాలి.
  • ఆదాయ వనరులు పెంపు ఏర్పాట్లు చేయడం, వాణిజ్య సముదాయాలను నిర్మించి పంచాయతీ ఆదాయం పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.
  • పాలకవర్గాల తీర్మానాలతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ద్వారా సమకూరే నిధులను గ్రామాల అభివృద్ధికి ఉపయోగించాలి.

అత్యవసర అధికారాలు : -

సర్పంచికి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఉంటుంది. అంటువ్యాధులు ప్రబలినప్పుడు, భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు, అగ్ని ప్రమాదాలు, వరదలు సంభవించినప్పుడు విచక్షణ అధికారాలను కలిగి ఉంటారు.

ఉప సర్పంచి ఏం చేస్తారంటే? : -

  • సర్పంచి అందుబాటులో లేని టైంలో పంచాయతీ మీటింగ్​లకు అధ్యక్షత వహించవచ్చు.
  • సర్పంచి పదవి ఏదైనా కారణంతో ఖాళీ అయితే తిరిగి ఎన్నిక జరిగే వరకు ఉప సర్పంచే సర్పంచిగా ఉంటారు. కొత్త పంచాయతీరాజ్‌ చట్టంలో చెక్‌పవర్‌ భాగస్వామ్యం కల్పించటంతో ఉప సర్పంచులు ప్రస్తుతం కీలకంగా మారారు.

వార్డు సభ్యుల విధులు ఏమిటంటే? : -

  • పంచాయతీ మీటింగ్​లకు తప్పనిసరిగ్గా హాజరుకావాలి.
  • సంబంధిత వార్డు సమస్యలు, అవసరాలను గ్రామ సభల్లో, పాలకవర్గ మీటింగ్​లో చర్చించాలి. సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలి.
  • సమావేశ ఎజెండాపై అవగాహన ఏర్పరచుకుని సభలు, సమావేశాల్లో అభిప్రాయాలను వెల్లడించాలి.
  • పాలకవర్గ సమావేశాలకు 2 రోజుల ముందు ప్రజావసరాలు, వార్డుల సమస్యలు గుర్తించాలి.

2,286 స్థానాల్లో విజయం : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ జయకేతనం ఎగురవేసింది. మొదటి, రెండో విడతల్లో దాాదాపు 56 % స్థానాలను గెలిచిన పార్టీ మూడో విడతలోనూ అదే ఆధిక్యాన్ని కొనసాగించింది. బుధవారం మొత్తం 4,159 స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవాలతో కలిపి (రాత్రి 12.30 గంటల వరకు) కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మద్దతుదారులు 2,286 స్థానాలను గెలిచారు. బీఆర్​ఎస్​ 1,142, బీజేపీ 242, ఇతరులు 479 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. వీరిలో సీపీఐ మద్దతుదారులు 24 చోట్ల, సీపీఎం వారు 7 చోట్ల గెలిచారు. సిద్దిపేట మినహా మిగిలిన 30 జిల్లాల్లోనూ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఆధిక్యం సాధించింది. 31 జిల్లాల్లోని 12,733 పంచాయతీ సర్పంచి పదవులకు మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. ఇందులో 7,010 స్థానాల్లో అధికార పార్టీ విజయం సాధించింది. 3,502 స్థానాల్లో బీఆర్​ఎస్​ విజయం సాధించింది. బీజేపీ 688 స్థానాలు పొందగా ఇతరులు 1,505 స్థానాల్లో గెలిచారు.

పల్లెపోరులో కాంగ్రెస్​ జోరు - మూడు విడతలోనూ 2,286 స్థానాల్లో విజయం

ఒక్క ఓటు వారిని సర్పంచ్​ పీఠంపై కూర్చోబెట్టింది - ఎక్కడెక్కడంటే?

Last Updated : December 18, 2025 at 10:10 AM IST

TAGGED:

SARPANCH RESPONSIBILITIES
సర్పంచి బాధ్యతలు
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
SARPANCH DUTIES
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.