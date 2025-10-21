మీ పాత బండి 15 ఏళ్లు దాటేసిందా? - రూ.30 వేలతో ఎలక్ట్రిక్ బైక్గా మార్చేసుకోండి!
పెట్రోల్, డీజిల్ అవసరం లేకుండా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు - రెట్రో ఫిట్మెంట్ గురించి తెలుసా?
Published : October 21, 2025 at 8:58 AM IST
Special Story on Retrofitment : కొత్తగా ఉద్యోగం వచ్చిన వాళ్లు కారో, బైకో కొనేందుకు ఉత్సాహపడతారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్కు తగ్గట్లుగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తు అంతా ఈవీలదే! అందుకే వాటివైపు మొగ్గు చూపుతారు. అయితే ఇప్పటికే పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలు ఉన్నవాళ్లు ఏం చేయాలి? శబ్దాలు, పొగ రాకుండా బండి కదలాలంటే ఇంధనం అవసరం లేకుండా ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మార్చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దాన్నే రెట్రో ఫిట్మెంట్ పద్ధతి అని అంటారు. ఈ పద్ధతి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, ఉపయోగాలు చూద్దాం.
రెట్రో ఫిట్మెంట్ : డీజిల్, పెట్రోల్ ఇంజిన్ స్థానంలో బ్యాటరీతో నడిచేలా వాహనంలో సాంకేతిక మార్పులు చేయడాన్ని రెట్రో ఫిట్మెంట్ అంటారు. తద్వారా వాహనం మళ్లీ కొత్తగా ప్రాణం పోసుకుంటుంది. ద్విచక్ర వాహనానికైతే సుమారు రూ.30 వేలు ఖర్చు అవుతుంది. అదే కారుకైతే రూ.3 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది.
- 15 ఏళ్లు నిండిన పాత డీజిల్, పెట్రోల్ వాహనాల్ని ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మార్చుకోవచ్చు. వీటికి గ్రీన్ ట్యాక్స్ నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది.
- ఒకవేళ 14 ఏళ్లలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మార్చుకుంటే 15వ ఏడాది తర్వాత రెన్యువల్ అవసరం అవుతుంది.
- రెట్రో ఫిట్మెంట్ చేసే సంస్థల వివరాలు మెకానిక్లు, వాహన విక్రయాల డీలర్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. స్థానిక రవాణా శాఖ కార్యాలయాన్ని కూడా సంప్రదించవచ్చు.
- ఈ సదుపాయం హైదరాబాద్తో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లా కేంద్రాల్లో అందుబాటులో ఉంది.
- రవాణా శాఖ అనుమతి ఉన్న సర్టిఫైడ్ సెంటర్లలో మార్పులు చేయించుకుంటే నకిలీ కిట్లు, లోకల్ ఫిట్టింగ్స్ వల్ల నష్టం కలిగే ఆస్కారం ఉండదు.
- ఇలా మార్చుకునే వాటికి, కొత్తగా కొనేవాటికి పనితీరులో తేడాలు ఏమీ ఉండవు.
- శబ్ద, వాయు కాలుష్యాలు ఉండవు. బ్యాటరీ సామర్థ్యం, తిరిగే దూరాన్ని బట్టి ఛార్జింగ్ చేసుకోవాలి.
చాలా లాభాలు :
- వాహన జీవిత కాలం పెరుగుతుంది.
- కాలుష్య ఉద్గారాలకు చెక్ పెట్టవచ్చు.
- ఒక్కో డీజిల్ బస్సు నుంచి ఏడాదికి 52 టన్నుల కాలుష్య ఉద్గారాలు విడుదలవుతున్నాయి. అదే ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మారిస్తే ఆ సమస్య ఉండదు.
- ఇన్నాళ్లూ ఇంజిన్ రిపేర్ చేస్తున్న మెకానిక్లు ఇప్పుడు బ్యాటరీ, కంట్రోలర్, కన్వర్టర్లపై శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. ఇది గ్రామీణ యువతకు ఉపాధి అవకాశంగా మారుతోంది.
పాలసీ ఉన్నా బీమా రాదు : కొందరైతే డీజిల్, పెట్రోల్ వాహనాన్ని బ్యాటరీతో తిరిగేలా మార్చుకుంటున్నారు. కానీ రవాణా శాఖ రికార్డుల్లో మాత్రం మార్పులు అనేవి చేసుకోవడం లేదు. ఇది నిబంధనల ఉల్లంఘనే కాదు, బీమా కూడా వీరికి వర్తించదు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాహనానికి నష్టం వాటిల్లినా, ఆ వాహనంలో ఉన్నవారికి ఏమైనా జరిగినా, పాలసీ ఉన్నా బీమా రాదు. అందుకే కొత్తగా ఆర్సీ తీసుకోవడం అనేది తప్పనిసరి. అఫ్రూవర్డ్ సెంటర్లో వాహనాన్ని మార్పు చేయిస్తే ఓ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. అప్పటికే ఉన్న వాహనానికి ఉన్న ఆర్సీ, ఇతర పత్రాలతో పాటు ఈ సర్టిఫికెట్ను కూడా చూపితే, ఇది బ్యాటరీతో నడిచే వాహనం అంటూ రవాణా శాఖ కొత్త ఆర్సీని జారీ చేస్తుంది.
డీజిల్ బస్సును ఎలక్ట్రిక్ బస్సుగా మార్చిన టీజీఎస్ ఆర్టీసీ : టీజీఎస్ ఆర్టీసీ సైతం ఈ మార్గంలో అడుగేసింది. ఉప్పల్ డిపోలో డీజిల్తో నడిచే మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సును ఎలక్ట్రిక్ బస్సుగా మార్చేసింది. మరో 200 డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రోఫిట్టెడ్గా మార్చేందుకు ప్రణాళిక సైతం రూపొందించింది. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సైతం సుమారు 270 బస్సులకు ఈ తరహా ప్రణాళిక రూపొందించింది.
