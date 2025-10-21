ETV Bharat / state

మీ పాత బండి 15 ఏళ్లు దాటేసిందా? - రూ.30 వేలతో ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​గా మార్చేసుకోండి!

పెట్రోల్​, డీజిల్​ అవసరం లేకుండా ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాలు - రెట్రో ఫిట్​మెంట్​ గురించి తెలుసా?

special story on retrofitment
special story on retrofitment (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 8:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on Retrofitment : కొత్తగా ఉద్యోగం వచ్చిన వాళ్లు కారో, బైకో కొనేందుకు ఉత్సాహపడతారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్​కు తగ్గట్లుగా ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాన్ని తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తు అంతా ఈవీలదే! అందుకే వాటివైపు మొగ్గు చూపుతారు. అయితే ఇప్పటికే పెట్రోల్​, డీజిల్​ వాహనాలు ఉన్నవాళ్లు ఏం చేయాలి? శబ్దాలు, పొగ రాకుండా బండి కదలాలంటే ఇంధనం అవసరం లేకుండా ఎలక్ట్రిక్​ వాహనంగా మార్చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దాన్నే రెట్రో ఫిట్​మెంట్​ పద్ధతి అని అంటారు. ఈ పద్ధతి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, ఉపయోగాలు చూద్దాం.

రెట్రో ఫిట్​మెంట్​ : డీజిల్​, పెట్రోల్​ ఇంజిన్​ స్థానంలో బ్యాటరీతో నడిచేలా వాహనంలో సాంకేతిక మార్పులు చేయడాన్ని రెట్రో ఫిట్​మెంట్​ అంటారు. తద్వారా వాహనం మళ్లీ కొత్తగా ప్రాణం పోసుకుంటుంది. ద్విచక్ర వాహనానికైతే సుమారు రూ.30 వేలు ఖర్చు అవుతుంది. అదే కారుకైతే రూ.3 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది.

  • 15 ఏళ్లు నిండిన పాత డీజిల్​, పెట్రోల్​ వాహనాల్ని ఎలక్ట్రిక్​ వాహనంగా మార్చుకోవచ్చు. వీటికి గ్రీన్​ ట్యాక్స్​ నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది.
  • ఒకవేళ 14 ఏళ్లలో ఎలక్ట్రిక్​ వాహనంగా మార్చుకుంటే 15వ ఏడాది తర్వాత రెన్యువల్​ అవసరం అవుతుంది.
  • రెట్రో ఫిట్​మెంట్​ చేసే సంస్థల వివరాలు మెకానిక్​లు, వాహన విక్రయాల డీలర్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. స్థానిక రవాణా శాఖ కార్యాలయాన్ని కూడా సంప్రదించవచ్చు.
  • ఈ సదుపాయం హైదరాబాద్​తో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లా కేంద్రాల్లో అందుబాటులో ఉంది.
  • రవాణా శాఖ అనుమతి ఉన్న సర్టిఫైడ్​ సెంటర్లలో మార్పులు చేయించుకుంటే నకిలీ కిట్లు, లోకల్​ ఫిట్టింగ్స్​ వల్ల నష్టం కలిగే ఆస్కారం ఉండదు.
  • ఇలా మార్చుకునే వాటికి, కొత్తగా కొనేవాటికి పనితీరులో తేడాలు ఏమీ ఉండవు.
  • శబ్ద, వాయు కాలుష్యాలు ఉండవు. బ్యాటరీ సామర్థ్యం, తిరిగే దూరాన్ని బట్టి ఛార్జింగ్​ చేసుకోవాలి.

చాలా లాభాలు :

  • వాహన జీవిత కాలం పెరుగుతుంది.
  • కాలుష్య ఉద్గారాలకు చెక్​ పెట్టవచ్చు.
  • ఒక్కో డీజిల్​ బస్సు నుంచి ఏడాదికి 52 టన్నుల కాలుష్య ఉద్గారాలు విడుదలవుతున్నాయి. అదే ఎలక్ట్రిక్​ వాహనంగా మారిస్తే ఆ సమస్య ఉండదు.
  • ఇన్నాళ్లూ ఇంజిన్​ రిపేర్​ చేస్తున్న మెకానిక్​లు ఇప్పుడు బ్యాటరీ, కంట్రోలర్​, కన్వర్టర్​లపై శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. ఇది గ్రామీణ యువతకు ఉపాధి అవకాశంగా మారుతోంది.

పాలసీ ఉన్నా బీమా రాదు : కొందరైతే డీజిల్​, పెట్రోల్​ వాహనాన్ని బ్యాటరీతో తిరిగేలా మార్చుకుంటున్నారు. కానీ రవాణా శాఖ రికార్డుల్లో మాత్రం మార్పులు అనేవి చేసుకోవడం లేదు. ఇది నిబంధనల ఉల్లంఘనే కాదు, బీమా కూడా వీరికి వర్తించదు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాహనానికి నష్టం వాటిల్లినా, ఆ వాహనంలో ఉన్నవారికి ఏమైనా జరిగినా, పాలసీ ఉన్నా బీమా రాదు. అందుకే కొత్తగా ఆర్​సీ తీసుకోవడం అనేది తప్పనిసరి. అఫ్రూవర్డ్​ సెంటర్​లో వాహనాన్ని మార్పు చేయిస్తే ఓ సర్టిఫికెట్​ ఇస్తారు. అప్పటికే ఉన్న వాహనానికి ఉన్న ఆర్​సీ, ఇతర పత్రాలతో పాటు ఈ సర్టిఫికెట్​ను కూడా చూపితే, ఇది బ్యాటరీతో నడిచే వాహనం అంటూ రవాణా శాఖ కొత్త ఆర్​సీని జారీ చేస్తుంది.

డీజిల్​ బస్సును ఎలక్ట్రిక్​ బస్సుగా మార్చిన టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ : టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సైతం ఈ మార్గంలో అడుగేసింది. ఉప్పల్​ డిపోలో డీజిల్​తో నడిచే మెట్రో ఎక్స్​ప్రెస్​ బస్సును ఎలక్ట్రిక్​ బస్సుగా మార్చేసింది. మరో 200 డీజిల్​ బస్సులను ఎలక్ట్రోఫిట్టెడ్​గా మార్చేందుకు ప్రణాళిక సైతం రూపొందించింది. ఏపీఎస్​ఆర్టీసీ సైతం సుమారు 270 బస్సులకు ఈ తరహా ప్రణాళిక రూపొందించింది.

రూపాయితో 4 కిలోమీటర్లు- మార్కెట్లోకి ఇండియా ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ గేర్ బైక్

ఎలక్ట్రిక్​ వాహనం కొనుగోలు చేస్తున్నారా? - గవర్నమెంట్ ఇచ్చే​ సబ్సిడీ గురించి తెలుసా?

TAGGED:

ELECTRICAL VEHICLES
RETROFITMENT
RETROFITMENT TO VEHICLES
రెట్రో ఫిట్​మెంట్​
SPECIAL STORY ON RETROFITMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.