రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో కొనసాగుతున్న ఫెస్టివల్ కార్నివాల్ - ఫెస్టివల్ కార్నివాల్కు పెద్దఎత్తున తరలివస్తున్న సందర్శకులు - నవంబర్ 2న ముగియనున్న ఫెస్టివల్ కార్నివాల్ - ఆకట్టుకుంటున్న ప్రత్యేక కట్టడాలు, అబ్బురపరిచే నృత్యాలు
Published : October 26, 2025 at 7:29 AM IST|
Updated : October 26, 2025 at 8:07 AM IST
Ramoji Film City Festival Carnival : పర్యాటక స్వర్గధామం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఫెస్టివల్ కార్నివాల్ సందడిగా సాగుతోంది. వారాంతపు సెలవులు రావడంతో ఫిల్మ్సిటీకి పెద్దఎత్తున సందర్శకులు తరలివచ్చారు. ఫెస్టివ్ కార్నివాల్ నవంబర్ 2న ముగియనుంది. మరో వారం రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పర్యాటకుల తాకిడి ఎక్కువైంది. వెలుగుజిలుగుల్లో ఫిల్మ్సిటీ అందాలు సందర్శకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
భూతల స్వర్గం రంగుల ప్రపంచం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ ఫెస్టివ్ కార్నివాల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమాలు పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. వినోద కార్యక్రమాలు అలరిస్తున్నాయి. యువత, మహిళలు, పిల్లలు అనే తేడా లేకుండా రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా గడిపారు.
మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్న బహుబలి సెట్ : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలోని అద్భుత కళాకండాలు, ప్రత్యేక కట్టడాలు సందర్శకులను సరికొత్త లోకంలో విహరింపజేశాయి. బాహుబలి సెట్ వీక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. ఉదయం ఫిల్మ్సిటీ అందాలను వీక్షించిన పర్యాటకులను సాయంత్రం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరింపజేశాయి. ఫిల్మ్సిటీ అందాలు చూసి సరికొత్త అనుభూతి పొందుతున్నామని పర్యాటకులు చెబుతున్నారు.
"మా కుటుంబసభ్యులంతా కలిసి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ సందర్శనకు వచ్చాం. డే టూర్ ప్యాకేజీ తీసుకున్నాం. మాకు అద్భుతమైన అనుభూతి కలిగింది. ఇక్కడ ఏర్పాట్లు బాగున్నాయి. బహుబలి సెట్, మూవీ మ్యాజిక్, పిల్లల యాక్టివిటీస్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా సందర్శించాల్సిన ప్రదేశం ఇది. ఫిల్మ్సిటీ టూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. మా పిల్లలు, మేము ఇక్కడ చాలా ఎంజాయ్ చేశాం. మ్యూజికల్ నైట్ సరికొత్త అనుభూతినిచ్చింది." - సందర్శకులు
అలరించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు : కళ్లు మిరిమిట్లు గొలిపే విద్యుత్ కాంతుల్లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అందాలు సందర్శకుల మదిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశ నలుమూలల నుంచి పర్యాటకులు వస్తున్నారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో కళాకారుల నృత్యాలు ఆకట్టుకున్నాయని పర్యాటకులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఫెస్టివ్ కార్నివాల్కు విశేష స్పందన వస్తోంది. నవంబర్ 2న కార్నివాల్ ముగియనుండటంతో పర్యాటకులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఇక్కడి ఏర్పాట్లు చాలా బాగున్నాయని సందర్శకులు తెలిపారు. ఫిల్మ్సిటీ సందర్శన తమకు మంచి అనుభూతిని ఇచ్చిందని వారు చెబుతున్నారు. బహుబలి సెట్ తమని ఎంతగానో ఆకట్టుకుందని వివరించారు.
