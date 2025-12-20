ETV Bharat / state

ఈ రాకాసి గుళ్లు 3 వేల ఏళ్ల చరిత్రకు ఆనవాళ్లు! - పట్టించుకునే వారే కరవు!!

ఏళ్లనాటి చరిత్రకు ఆనవాళ్లుగా నిలుస్తున్న భద్రాద్రి జిల్లాలో రాకాసిగుళ్లు - పట్టించుకునేవారు లేక క్రమంగా కనుమరుగవుతున్న వైనం - ఈ ప్రాంతాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసి పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయాలంటున్న స్థానికులు

SPECIAL STORY ON RAKASI GULLU
SPECIAL STORY ON RAKASI GULLU (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on Rakasi Gullu In Bhadradri District : రాకాసి గుళ్లు! 3 వేల ఏళ్లనాటి ఆదిమానవుల మౌనచరిత్రకు ఆనవాళ్లుగా నిలుస్తున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వాపురం మండలంలో గొందిగూడెం నుంచి వేములూరు మార్గంలో అడవిలో ఇవి దర్శనమిస్తాయి. ఓ ప్రత్యేక ఆకృతిలో ఉండి, చూసేవారికి ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని, అద్భుతాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. పురాతత్వ అధికారులూ ఇక్కడ పర్యటించారు. పరిశోధనలు, పరిశీలనలు జరిపారు. తర్వాత ఎలాంటి చర్యలూ చేపట్టకపోవడంతో వాటిని పట్టించుకునే వారే కరవయ్యారు.

నిధులు, నిక్షేపాలు ఉంటాయనే పేరుతో గతంలో కొందరు దుండగుల దురాగతాలకు కొన్ని రాకాసి గుళ్లు గురయ్యాయి. పరిసర గ్రామాల రైతులు ఆయా ప్రాంతాల్లో పంటలు సాగు చేయటంతో మరికొన్ని రాకాసి గుళ్లు క్రమంగా కనుమరుగవుతున్నాయి. దీనివల్ల ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర కాలగర్భంలో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

అసలేంటీ రాకాసి గుళ్లు : వీటిని రాకాసి గుళ్లు, రాకాసి సమాధులు, రాకాసి బండలు ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతంలో భద్రాద్రి జిల్లాలో గొందిగూడెం మొదలుకుని ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి, భూపాలపల్లి జిల్లాలోని దామరవాయి వరకు ఇవి దాదాపు 200 కిలోమీటర్ల పరిధిలో అడవులు, కొండలు, గుట్టలపై పలుచోట్ల దర్శనమిస్తాయి. వీటిలో 16 రకాలు ఉన్నాయనేది చరిత్రకారుల చెబుతున్న మాట. ఓ రకం రాకాసి సమాధులు అశ్వాపురం మండలంలోని వేములూరు, మనుబోతులగూడెంలో మరో రకం రాకాసి గుళ్లు పినపాక మండలం జానంపేట, అమరారం ప్రాంతాల్లో దర్శనమిస్తాయి. సుమారు 8-9 అడుగుల పొడవు, 4-5 అడుగుల వెడల్పు, 6-7 అడుగుల లోతుతో భూమిలో తవ్విన కందకాలు ఉంటాయి. ఈ రాకాసి గుళ్లు ఆదిమానవుల కాలం నాటివని తెలుస్తోంది.

SPECIAL STORY ON RAKASI GULLU
పురాతన రాకాసి గుళ్లు (EENADU)

ఆశ్చర్యం కలిగించే సమాధులు : నాలుగు దిశలా నాలుగు పొడవైనటువంటి పెద్దరాళ్లను నిలబెట్టి అంతే పరిమాణం కలిగిన మరో పెద్దరాయిని పైభాగంలో పెట్టి మూసివేసి ఎంతో పొందికగా ఈ సమాధులను ఏర్పాటుచేశారు. వేములూరు, మనుబోతులగూడెం ప్రాంతాల్లో సుమారు 40 వరకు ఇలాంటివి దర్శనమిస్తాయి. ఒక సమాధికి మరోదానికి మధ్య సుమారు 30 అడుగుల దూరం ఉంటుంది. మరికొన్ని పక్కపక్కనే ఉండటం గమనించవచ్చు. పినపాక మండలంలోని అమరారం అడవుల్లో గుట్టలపై ఇలాంటి సమాధులు వందల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. అంతంత పెద్దబండరాళ్లను ఎత్తి సమాధులను ఎలా ఏర్పాటుచేశారనేది అంతుబట్టనిదిగా ఉంది. ఇలాంటివి ఎన్నో వందల ఏళ్ల మానవ పరిణామ చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి.

అసలు ఈ రాకాసి గుళ్లను ఎందుకు నిర్మించారు? : ఇవి శిలాయుగం నాటి ఆదిమానవుల సమాధులుగా చెబుతున్నారు. వారు ప్రాచీన కాలంలో కొన్ని ప్రత్యేక విశ్వాసాలతో సమూహాలుగా(గుంపులు గుంపులుగా) జీవించేవారు. ఈ క్రమంలోనే శిలలను పనిముట్లుగా ఉపయోగించుకునేవారు. ఈ రాకాసి గుళ్లు చాలా అరుదైనవి. ఎన్నో వందల ఏళ్ల ప్రాచీన చరిత్ర కలిగినవి. ఈ ప్రాంతాన్ని పరిరక్షించి, పర్యాటకులు సందర్శించేవిధంగా తీర్చిదిద్దగలిగితే మరింత మేలు జరుగుతుంది. భవిష్యత్​ తరాల వారికి చరిత్రను తెలుసుకునేందుకు ఒక సాధనమవుతుంది.

మహబూబ్​నగర్​లో ఇనుపయుగం నాటి ఆనవాళ్లు : మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా అడ్డాకుల మండలం మూసాపేటలో ఇనుపయుగం నాటి సమాధులు ఉన్నాయని మూడేళ్ల క్రితమే పురావస్తు పరిశోధకుడు ఈమని శివనాగిరెడ్డి గుర్తించారు. మూసాపేట రామస్వామిగుట్ట సమీపంలోని ఈ రాళ్లను ఆయన ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు. చనిపోయినవారిని పూడ్చి వారి జ్ఞాపకంగా పెద్దరాళ్లతో ఈ సమాధులు నిర్మించారని పురావస్తు పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

స్థానికులు వీటిని ముత్యంగుండ్లు అంటున్నారని వివరించారు. ఇక్కడ 1988లో వంద సమాధులు ఉండగా ప్రస్తుతం ఆరు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇలాంటి వెళ్లఏళ్లనాటి ఆనవాళ్లను కాపాడి భవిష్యత్​ తరాలకు అందివ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మానవ పరిణామ క్రమంలో తొలి దశ నుంచే తెలంగాణలో మనుషుల సంచారం, నివాసం ఉన్నట్లుగా ఆధారాలున్నాయి. మూడు లక్షల ఏళ్ల క్రితమే కృష్టా నది ఒడ్డున, గోదావరి నదుల లోయలో తొలిమానవుడు రాతిపనిముట్లతో వేట సాగించాడని చరిత్ర చెబుతోంది.

Musical stone aitipamula Nalgonda : ఆ బండరాయిని తాకితే... మధురమైన సంగీతం..!

సొసైటీ టు సేవ్ రాక్స్ - శిలల ప్రాధాన్యాన్ని వివరిస్తూ ధ్వంసం చేయొద్దని పిలుపు - ROCKS IN TELANGANA

TAGGED:

SPECIAL STORY ON RAKASI GULLU
3వేల ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న రాకాసి గుళ్లు
ANCIENT SCULPTURES OF TELANGANA
OLD ANCIENT HUMAN GRAVES
SPECIAL STORY ON RAKASI GULLU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.