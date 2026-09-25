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పోలీసు కొలువు సాధనే ధ్యేయం - గ్రౌండ్​లో కసరత్తులు, పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్న అభ్యర్థులు

పోలీస్‌ కొలువు సాధనే ధ్యేయం - ఉదయం గ్రౌండ్​లో కసరత్తులు, రాత్రి పొద్దుపోయేదాక పుస్తకాలతో కుస్తీ పోలీస్‌ కొలువు సాధనే ధ్యేయం - గ్రౌండ్​లో కసరత్తులు, పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్న అభ్యర్థులు

పోలీసు కొలువుల కోసం గ్రౌండ్​లో కసరత్తులు, పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్న అభ్యర్థులు
పోలీసు కొలువుల కోసం గ్రౌండ్​లో కసరత్తులు, పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్న అభ్యర్థులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:49 PM IST

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Special Story on Police Candidates Preparation in AP : పోలీస్‌ కొలువు సాధనే ధ్యేయంగా అభ్యర్థులు కసరత్తు తీవ్రతరం చేశారు. ఏళ్ల తరబడి ఎదురుచూసిన పోలీస్‌ నియామక నోటిఫికేషన్‌ వెలువడటంతో ఆశావహులు పుస్తకాలు, గ్రౌండ్ల బాటపట్టారు. ఒకవైపు రాత పరీక్షకు ప్రణాళికాబద్ధంగా సన్నద్ధమవుతూనే మరోవైపు శారీరక దారుఢ్య పరీక్షలకూ చెమటోడుస్తున్నారు. అభ్యర్థుల డిమాండ్‌కు తగినట్లుగా కోచింగ్ కేంద్రాలూ తమ వ్యూహాలను మార్చుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుత తరుణంలో అభ్యర్థుల ప్రిపరేషన్‌ ఎలా సాగుతోంది? కోచింగ్‌ సంస్థలు అందిస్తున్న శిక్షణ ఏ తీరుగా ఉంది? ఈ ప్రత్యేక కథనంలో చూద్దాం.

రాష్ట్రంలో పోలీస్‌, ఫైర్‌, జైళ్లు, ఫోరెన్సిక్‌ తదితర విభాగాల్లో 2,050 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ వెలువడటంతో నిరుద్యోగ యువతలో ఉత్సాహం వ్యక్తమవుతోంది. SI, కానిస్టేబుల్‌ సహా వివిధ పోస్టులకు సంబంధించి అభ్యర్థులు తమ అర్హతకు తగిన విభాగాలను ఎంచుకునే పనిలో పడ్డారు. పోలీస్‌ ఉద్యోగానికి కేవలం గ్రంథాలయాల్లో కూర్చుని చదివితే సరిపోదు, రాత పరీక్షలో మెరుగైన మార్కులతో పాటు శారీరక సామర్థ్యాన్ని కూడా నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో తెల్లవారుజామునే గ్రౌండ్‌కు చేరుకుని పరుగు, లాంగ్‌ జంప్‌, షాట్‌పుట్ వంటి ఫిజికల్‌ ఎక్సర్‌సైజెస్‌ చేస్తుండగా పగటివేళ కోచింగ్‌ సెంటర్లలో జనరల్ స్టడీస్, కరెంట్ అఫైర్స్, రీజనింగ్‌, అర్థమెటిక్‌ అంశాలపై అభ్యర్థులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.

కోచింగ్ సెంటర్లలో సందడి వాతావరణం : నోటిఫికేషన్‌ రాకతో కోచింగ్ సెంటర్లలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. మారిన సిలబస్‌, పరీక్ష విధానానికి అనుగుణంగా నిర్వాహకులు ప్రత్యేక బ్యాచ్‌లను ప్రారంభించారు. అయితే, పోలీస్‌ కొలువు సాధించాలనే లక్ష్యం అంత తేలికైన విషయం కాదు. గంటల తరబడి ఏకాగ్రతతో చదవడం, రోజూ కఠినమైన శారీరక శిక్షణ పొందడం రెండూ సవాలుగా మారుతున్నాయి. సిలబస్‌ పూర్తిచేయడం, క్రమం తప్పకుండా రివిజన్‌ చేయడం, మాక్‌ టెస్టుల ద్వారా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడంపై అభ్యర్థులు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు.

కొలువులు సాధించాలన్న కసితో సాధన : ఉద్యోగ సాధనే లక్ష్యంగా అభ్యర్థులు ఉదయం గ్రౌండ్‌ ప్రాక్టీస్‌, ఆ తర్వాత కోచింగ్, రాత్రివేళ సెల్ఫ్‌ స్టడీతో తీరికలేకుండా గడుపుతున్నారు. తొలిసారి పోటీ పడుతున్నవారితో పాటు, గతేడాది స్వల్ప తేడాతో అవకాశాన్ని కోల్పోయిన అనుభవజ్ఞులు ఈసారి మరింత పక్కా వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. నోటిఫికేషన్‌ వెలువడిందన్న ఆనందం కంటే, ఈసారైనా కొలువు సాధించాలన్న కసి వారిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు పుస్తకాలతో కుస్తీ : ఉదయం గ్రౌండ్‌లో చెమటోడ్చే పరుగుతో మొదలైన దినచర్య, రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు పుస్తకాల కుస్తీతో ముగుస్తోంది. సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడటంతో అభ్యర్థులు తమ అసలైన సమరానికి సిద్ధమయ్యారు. రాత పరీక్షలో ప్రతిభతో పాటు శారీరక సామర్థ్య పరీక్షల్లోనూ రాణించినప్పుడే ఖాకీ వస్త్రాల కల సాకారమవుతుందని భావిస్తూ ఇరు విభాగాలపై అభ్యర్థులు సమానమైన పట్టు సాధిస్తున్నారు.

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