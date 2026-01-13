ETV Bharat / state

పండక్కి ఊరెళ్లే యజమానులకు ఊరట - పెట్స్‌కు ప్రత్యేక హాస్టళ్లు

సంక్రాంతికి ఇంటికి వెళ్తున్న ప్రజలు - ప్రస్తుత కాలంలో చాలామంది ఇంట్లో పెంపుడు జంతువు - యజమానులకు తమతో పాటు పెట్స్​ను తీసుకెళ్లడం ఇబ్బంది - వారికోసమే సిద్ధంగా ఉన్న పెట్‌ హాస్టళ్లు

Pets Hostel in Hyderabad
Pets Hostel in Hyderabad (Eenadu)
Pets Hostels in Hyderabad : ప్రస్తుత కాలంలో పెంపుడు జంతువు ఇంట్లో ఉండటం అనేది చాలా మంది ఇళ్లల్లో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. వాటిని పెంచుకునే వారి సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరిగిపోతోంది. ఇంట్లో ఎవరూ లేనప్పుడు అవే ఇంటికి కాపలాగా ఉంటూ, ఎవరినీ లోపలికి రాకుండా చూసుకుంటాయి. ఓ రకంగా ఇంటికి రక్షణగా ఉంటాయి. వీటి సంరక్షణ బాధ్యతను కూడా యజమానులు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు.

ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే హాస్టళ్లలోకి : ప్రస్తుతం సంక్రాంతి పండగకు హైదరాబాద్​ నగరం నుంచి చాలామంది సొంత ఊరికి వెళుతున్నారు. పెంపుడు జంతువులు ఉన్న యజమానులకు తమతో పాటు వాటిని తీసుకెళ్లడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భంలో పెంపుడు జంతువులను తమ పొరుగింటి వాళ్లకు అప్పగించినా వారు సరిగ్గా ఆహారం పెడతారో? లేదో? అనే అనుమానం ఉంటుంది. మరోవైపు, పెంపుడు జంతువులు కూడా కొత్త వాళ్ల దగ్గరకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపవు. ఈ నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్​లో అనేక పెట్‌ హాస్టళ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. పండగలు, ఇతరత్రా కార్యక్రమాలకు వాటి యజమానులు వెళ్లినప్పుడు రోజు చొప్పున అద్దె చెల్లిస్తే పెంపుడు జంతువుల బాగోగులన్నీ వాళ్లే చూసుకుంటారు.

హైదరాబాద్​లోని శునకాలకు సంబంధించిన వసతిగృహాలూ చాలానే ఉన్నాయి. వాటికి తప్పనిసరిగా అన్నిరకాల టీకాలు ఇప్పించిన తరువాత, ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే పెంపుడు జంతువులను హాస్టళ్లలోకి అనుమతి ఇస్తారు. హాస్టళ్లలో పెంపుడు జంతువులు జుట్టు, గోళ్లు, స్నానం వంటి కోసం ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ చూపిస్తారు. అందులో పెట్స్​ కేరింగ్​, గ్రూమింగ్​ సెంటర్లు, హాస్టళ్లు ఎక్కువగా పుట్టుకొస్తున్నాయి. పెట్స్​ పేరెంట్స్​ కమ్యూనిటీలు, పెట్​ వాక్​లు, ప్రత్యేక షోలు ఇలా ఎన్నో నిర్వహిస్తున్నారు.

రోజుకు అద్దె ఎంత ఉంటుందంటే? : -

  • కూకట్‌పల్లి, హిమాయత్‌నగర్, హైటెక్‌ సిటీ, నాగోల్, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో డాగ్‌ బోర్డింగులు, పెట్‌ హాస్టళ్లు, ట్రైనింగ్‌ సెంటర్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
  • పెట్‌ వయసు, బ్రీడ్, బరువు మేరకు రోజువారీగా అద్దె ఉంటుంది.
  • రోజుకు రూ.400 నుంచి అద్దె ప్రారంభమవుతుంది. గరిష్ఠంగా రూ.1,500 వరకు ఉంటుంది.
  • ఏసీ, సింగిల్ రూమ్​లకు ప్రత్యేకంగా డబ్బులు చెల్లించాలి.
  • వీటికి కూడా ప్రత్యేకంగా సింగిల్, డబుల్, ట్రిపుల్‌ షేరింగ్‌ రూములు ఉంటాయి.

సౌకర్యాలేంటంటే? : -

  • ప్రతిరోజూ పెంపుడు జంతువులను నడకకు తీసుకెళ్తారు. ఆటలు ఆడిపిస్తారు.
  • ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటారు. ట్రైనింగ్‌, గ్రూమింగ్ ఇస్తారు.
  • చెల్లించిన అద్దెకు అనుగుణంగా మటన్‌, చికెన్ పెడతారు.
  • 24 గంటల పర్యవేక్షణ ఉంటుంది.
  • చలికాలంలో శునకాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా వెచ్చదనం కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తారు.

పప్పీల సంరక్షణ : పప్పీల కోసం ప్రత్యేకంగా డే కేర్​ సెంటర్లు ఉన్నాయి. యజమానులు లేనప్పుడు పెట్స్​ ఆలనాపాలనా వీరే చూస్తారు. గ్రేటర్​లో ప్రభుత్వ వెటర్నరీ ఆసుపత్రులు 17 ఉన్నాయి. జంతువుల షెల్టర్లు 5 వరకు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ప్రైవేటు కేంద్రాలు 100కు పైగానే పెట్​ క్లినిక్​లు పుట్టుకొచ్చాయి. పెంపుడు జంతువులు అనారోగ్యానికి గురైతే ఎవరికీ చెప్పుకోలేవు. పెట్​ పేరెంట్స్​ వాటి ఆరోగ్యాన్ని తెలుసుకోవడం కష్టమే. వైద్యంతో పాటు అన్ని సేవలను ఇక్కడ అందిస్తారు. ప్రతి నెలా ఆరోగ్య పరీక్షలు, శస్త్ర చికిత్సలు, టీకాలు, అత్యవసర సేవలూ అందిస్తున్నారు.

ప్రత్యేక ఫుడ్​ స్టోర్లు : పెంపుడు జంతువులకు ప్రత్యేకంగా ఫుడ్​ స్టోర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పెట్స్​ ఆట వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలు అందులో లభిస్తాయి. కేవలం శునకాలు మాత్రమే కాదు, ఇతర అన్ని రకాల పెంపుడు జంతువులకు విభిన్న ఆహారం ఇందులో లభించనుంది. వీటితో వాటు డాగ్​ వాకర్లు, మొబైల్​ వెటర్నరీ సెంటర్లు సైతం అందుబాటులో ఉన్నాయి. అపాయింట్​మెంట్​ బుక్​ చేసుకుంటే ఇంటికే వచ్చి సేవలు అందించే పలు యాప్​లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

