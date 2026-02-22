నక్షత్రాలు, చల్లని గాలులను ఆస్వాదిస్తూ సినిమా చూడాలనుందా? - అయితే ఈ థియేటర్ ప్రదర్శనలు మీ కోసమే!
ఓపెన్ మూవీ థియేటర్లకు క్రమంగా పెరుగుతున్న ఆదరణ - వీకెండ్స్, సెలవుల్లో ప్రశాంత వాతావరణంలో సినిమా చూసే అవకాశం - పెళ్లి లాంటి కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్కూ అవకాశం కల్పిస్తున్న నిర్వాహకులు
Published : February 22, 2026 at 9:55 PM IST
Story on Outdoor Movie Shows in Hyderabad : ఇంట్లో కూర్చుని స్మార్ట్ఫోన్లో లేదా టీవీలో ఓటీటీ చూడటం ఈ రోజుల్లో సర్వసాధారణమైపోయింది. అయితే చల్లటి గాలుల నడుమ మిణుకుమిణుకుమంటూ మెరిసే నక్షత్రాలు, ఆహ్లాదకరవాతావరణంలో ఫ్రెండ్స్తో కలిసి సినిమా చూస్తుంటే అది జీవితంలో అది మరపురాని అనుభూతి. సరిగ్గా ఇలాంటి మూవీ థియేటర్ ట్రెండింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలో వేగంగా పుంజుకుంటోంది. వీకెండ్స్లో, సెలవురోజుల్లో ఈ విధంగా సినిమా చూసేందుకు, బంధుమిత్రులతో గడిపేందుకు నగరవాసులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అసలేంటీ వీటి ప్రత్యేకతలు? ప్రజల నుంచి వీటికి ఆదరణ ఎలా ఉంది తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కొత్త వాతావరణంలో గడపాలనుకునేవారికి : ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి నిద్రించే వరకు ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో అలా కాసేపు కొత్త వాతావరణంలో సేదదీరాలనుకునేవారు ఎక్కువగా ఓపెన్ మూవీ థియేటర్లకు హాజరవుతున్నారు. 30 నుంచి 300 మంది కూర్చోగలిగే సామర్థమున్న హోటళ్లు, పార్కుల్లో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్, ఆహార పానియాలను అందిస్తున్నారు. బాలీవుడ్, హాలీవుడ్, టాలీవుడ్ చిత్రాల నుంచి క్లాసిక్, రొమాంటిక్ సినిమాలను ప్రదర్శిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో ఇప్పడు ఇదే ట్రెండ్ : సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా వర్షం పడితే ముందుగా విధించుకున్న షరతుల ప్రకారం వాయిదా వేస్తారు. తరవాత ఏం చేయాలనేది నిర్ణయిస్తారు. ఇంట్లో వివాహ శుభకార్యం, ఆఫీసులో గెట్-టు గెదర్కు ఆరుబయట సినిమాను ప్రదర్శించాలనుకుంటే తగిన రుసుము తీసుకుని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో శని, ఆదివారాల్లో ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తూ ఐటీ ఉద్యోగులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఇటీవల కాలంలో వీటికి ఆదరణ పెరుగుతోంది.
ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్ సైతం : బర్త్డే కార్యక్రమం, వివాహ వేడుకలు ఉంటే ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్లకు అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు. కనీసం 30-50 మంది చూపరులు ఉంటేనే అనుమతిస్తున్నారు. ఆయా నిర్వాహక సంస్థల వెబ్సైట్లో వివరాలను నమోదు చేస్తే వారే ఏర్పాట్లు చేస్తారు. ఇటీవల కాలంలో కొన్ని సంస్థలు తమ ఉద్యోగులకు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించేందుకు ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్లను బుక్చేస్తున్నట్లుగా నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో వీటికి ప్రస్తుతం మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది.
"ఆరుబయట సినిమా ప్రదర్శనకు వీకెండ్స్లో ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు కాపీషాపులు, పార్కులు లాంటి ప్రదేశాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఒక వేల ఇంటివద్దకే కావాలంటే దానికి ప్రత్యేకమైన ధరతో అందుబాటులో ఉంచుతున్నాం"- పి.విష్ణు, ఓ సంస్థ నిర్వాహకులు
ఇవీ ప్రయోజనాలు :
- వీకెండ్స్లో కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులతో కలిసి సినిమా చూసే అవకాశం.
- ప్రకృతి ఒడిలో, చల్లని గాలుల మధ్య సినిమా చూసే భిన్నమైన అనుభూతి
- పాత రోజుల నాటి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
- ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో సినిమా వీక్షించే సౌలభ్యం
- కొన్ని చోట్ల ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్ సైతం అందుబాటులోకి
- పెళ్లి, ఇతర ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఇంటి వద్దనే ఓపెన్మూవీ థియేటర్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం
- అనుబంధాలను పెంపొందిస్తుంది
షరతులు వర్తిస్తాయ్ : అయితే ప్రైవేటు స్రీనింగ్ విషయంలో కొన్ని నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా గుర్తింపు కార్డును తమ వెంట తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది. వేదిక వద్ద నిబంధనలు పాటించాలి. ఆలస్యంగా వచ్చినట్లయితే లోనికి ప్రవేశం ఉండదు. హెల్మెట్లు, లేజర్, మారణాయుధాలు, సంగీత వాయిద్యాలు లాంటి వాటిని తమ వెంట తీసుకువెళ్లరాదు. ఏ కార్యక్రమమైనా ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నిబంధనల ప్రకారం నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
