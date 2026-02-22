ETV Bharat / state

నక్షత్రాలు, చల్లని గాలులను ఆస్వాదిస్తూ సినిమా చూడాలనుందా? - అయితే ఈ థియేటర్ ప్రదర్శనలు మీ కోసమే!

ఓపెన్​ మూవీ థియేటర్​లకు క్రమంగా పెరుగుతున్న ఆదరణ - వీకెండ్స్​, సెలవుల్లో ప్రశాంత వాతావరణంలో సినిమా చూసే అవకాశం - పెళ్లి లాంటి కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్​కూ అవకాశం కల్పిస్తున్న నిర్వాహకులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 22, 2026 at 9:55 PM IST

Story on Outdoor Movie Shows in Hyderabad : ఇంట్లో కూర్చుని స్మార్ట్​ఫోన్​లో లేదా టీవీలో ఓటీటీ చూడటం ఈ రోజుల్లో సర్వసాధారణమైపోయింది. అయితే చల్లటి గాలుల నడుమ మిణుకుమిణుకుమంటూ మెరిసే నక్షత్రాలు, ఆహ్లాదకరవాతావరణంలో ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి సినిమా చూస్తుంటే అది జీవితంలో అది మరపురాని అనుభూతి. సరిగ్గా ఇలాంటి మూవీ థియేటర్ ట్రెండింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​ నగరంలో వేగంగా పుంజుకుంటోంది. వీకెండ్స్​లో, సెలవురోజుల్లో ఈ విధంగా సినిమా చూసేందుకు, బంధుమిత్రులతో గడిపేందుకు నగరవాసులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అసలేంటీ వీటి ప్రత్యేకతలు? ప్రజల నుంచి వీటికి ఆదరణ ఎలా ఉంది తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కొత్త వాతావరణంలో గడపాలనుకునేవారికి : ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి నిద్రించే వరకు ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో అలా కాసేపు కొత్త వాతావరణంలో సేదదీరాలనుకునేవారు ఎక్కువగా ఓపెన్​ మూవీ థియేటర్లకు హాజరవుతున్నారు. 30 నుంచి 300 మంది కూర్చోగలిగే సామర్థమున్న హోటళ్లు, పార్కుల్లో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్, ఆహార పానియాలను అందిస్తున్నారు. బాలీవుడ్, హాలీవుడ్, టాలీవుడ్ చిత్రాల నుంచి క్లాసిక్, రొమాంటిక్ సినిమాలను ప్రదర్శిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్​లో ఇప్పడు ఇదే ట్రెండ్ : సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా వర్షం పడితే ముందుగా విధించుకున్న షరతుల ప్రకారం వాయిదా వేస్తారు. తరవాత ఏం చేయాలనేది నిర్ణయిస్తారు. ఇంట్లో వివాహ శుభకార్యం, ఆఫీసులో గెట్‌-టు గెదర్‌కు ఆరుబయట సినిమాను ప్రదర్శించాలనుకుంటే తగిన రుసుము తీసుకుని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్, హైటెక్‌ సిటీ, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో శని, ఆదివారాల్లో ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తూ ఐటీ ఉద్యోగులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఇటీవల కాలంలో వీటికి ఆదరణ పెరుగుతోంది.

ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్‌ సైతం : బర్త్​డే కార్యక్రమం, వివాహ వేడుకలు ఉంటే ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్​లకు అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు. కనీసం 30-50 మంది చూపరులు ఉంటేనే అనుమతిస్తున్నారు. ఆయా నిర్వాహక సంస్థల వెబ్​సైట్​లో వివరాలను నమోదు చేస్తే వారే ఏర్పాట్లు చేస్తారు. ఇటీవల కాలంలో కొన్ని సంస్థలు తమ ఉద్యోగులకు ఇలాంటి ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందించేందుకు ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్​లను బుక్​చేస్తున్నట్లుగా నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్​ నగరంలో వీటికి ప్రస్తుతం మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది.

"ఆరుబయట సినిమా ప్రదర్శనకు వీకెండ్స్​లో ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు కాపీషాపులు, పార్కులు లాంటి ప్రదేశాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఒక వేల ఇంటివద్దకే కావాలంటే దానికి ప్రత్యేకమైన ధరతో అందుబాటులో ఉంచుతున్నాం"- పి.విష్ణు, ఓ సంస్థ నిర్వాహకులు

ఇవీ ప్రయోజనాలు :

  • వీకెండ్స్​లో కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులతో కలిసి సినిమా చూసే అవకాశం.
  • ప్రకృతి ఒడిలో, చల్లని గాలుల మధ్య సినిమా చూసే భిన్నమైన అనుభూతి
  • పాత రోజుల నాటి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
  • ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో సినిమా వీక్షించే సౌలభ్యం
  • కొన్ని చోట్ల ప్రైవేటు స్క్రీనింగ్​ సైతం అందుబాటులోకి
  • పెళ్లి, ఇతర ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఇంటి వద్దనే ఓపెన్​మూవీ థియేటర్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం
  • అనుబంధాలను పెంపొందిస్తుంది

షరతులు వర్తిస్తాయ్‌ : అయితే ప్రైవేటు స్రీనింగ్ విషయంలో కొన్ని నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా గుర్తింపు కార్డును తమ వెంట తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది. వేదిక వద్ద నిబంధనలు పాటించాలి. ఆలస్యంగా వచ్చినట్లయితే లోనికి ప్రవేశం ఉండదు. హెల్మెట్లు, లేజర్​, మారణాయుధాలు, సంగీత వాయిద్యాలు లాంటి వాటిని తమ వెంట తీసుకువెళ్లరాదు. ఏ కార్యక్రమమైనా ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నిబంధనల ప్రకారం నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ సినిమా చూడాలనుందా? - ఈ 'ఓపెన్​ ఎయిర్​ థియేటర్​ స్క్రీనింగ్'​ మీకోసమే

