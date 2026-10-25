ఒకే రహదారి - అటు అడుగేస్తే బాపట్ల, ఇటు ప్రకాశం
ఒకే రహదారికి అటువైపు ఒక గ్రామం,ఇటువైపు మరో గ్రామం. ఓ మలుపు తిరిగితే బాపట్ల జిల్లా, నేరుగా వెళ్తే ప్రకాశం జిల్లా! ఇలా ఒకే రహదారి రెండు జిల్లాలను,రెండు మండలాలను, రెండు నియోజకవర్గాలను కలుపుతుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 7:25 PM IST
One Road Two Districts in AP : ఒకే రహదారి! రోడ్డుకు అటువైపు ఓ గ్రామం! ఇటువైపు ఇంకో గ్రామం! రెండు ఊళ్లు వేర్వేరు మండలాల పరిధిలో ఉన్నాయి!. అంతే కాదండోయ్ రెండూ వేర్వేరు నియోజకవర్గాలకు చెందినవి!. ఇది చాలదన్నట్లు మలుపు తిరిగితే బాపట్ల జిల్లా, నేరుగా వెళ్తే ప్రకాశం జిల్లా! వినడానికి కాస్త విడ్డూరంగా ఉంది కదా! ఆ గ్రామాల గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి.
రాజుపాలెం, కె.రాజుపాలెం ఇవీ రెండూ పక్కపక్కనే ఉన్న రెండు ఊళ్లు!. రెండింటికీ మధ్య అడ్డం ఓ రహదారి మాత్రమే! అదేముంది మామూలు విషయమే కదా అనుకుంటున్నారా! ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ ఉంది! ఓ రహదారి విడగొట్టిన ఈ రెండు గ్రామాలు మొదటిది కె.రాజపాలెం ఇది ప్రకాశం జిల్లా పర్చూరు నియోజకవర్గం బల్లికురవ మండలంలో ఉంది. రెండోది రాజుపాలెం బాపట్ల జిల్లా మార్టూరు మండలంలో ఉంది. గతంలో ఈ రెండు గ్రామాలు మార్టూరు సమితిలో ఉండేవి. అయితే మండల వ్యవస్థ ఏర్పడ్డాక ఈ రెండు గ్రామాలు వేర్వేరు మండలాల పరిధిలోకి వెళ్లిపోయాయి. పంచాయతీల పునర్వ్యవస్థీకరణలో రెండూ ప్రత్యేక పంచాయతీలుగా ఏర్పడ్డాయి. దీంతో రహదారి ఒకటే అయినా గ్రామాలు వేరు, మండలాలు వేరు, నియోజకవర్గాలు వేరు, జిల్లాలు వేరు.
సాధారణంగా రామాలయం ఉన్నచోట ఆయన భక్తుడు ఆంజనేయుడి గుడి నిర్మిస్తారు! ఇక్కడ కూడా అలాగే నిర్మించారు. అయితే రోడ్డుకు అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి ఉండటం వల్ల రాములోరు రాజపాలెంలో ఉంటే, హనమంతుడు కె.రాజుపాలెం పరిధిలోకి వెళ్లాడు. ఇన్ని అంశాలు ఈ గ్రామాలను విడదీస్తున్నా ప్రజల మధ్య మాత్రం ఎలాంటి అవాంతరాలు లేవు! అందరూ కలిసే ఉంటారు! మరోవైపు ఈ రెండు గ్రామాలను కలిపితే అభివృద్ధి పనులు సాధించుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుందని కొందరు స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే పక్కపక్కనే ఉన్న ఊర్లను కలిపితే పెద్ద పంచాయతీగా మారుతుందనే ఆలోచనతో కొందరు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం వేర్వేరుగా ఉండటమే మంచిదని భావిస్తున్నవారూ ఉన్నారు. ఈ రెండు గ్రామాలను కలిపినా పర్లేదు, కలపకపోయినా ఇబ్బంది లేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
అందర్ని ఆకట్టుకుంటున్న గ్రామాలు : మొత్తానికి రహదారి ఒక్కటే! కానీ జిల్లాలు రెండు, మండలాలు రెండు, నియోజకవర్గాలు రెండు! పరిపాలనా సరిహద్దులు వేరైనా, ప్రజల మధ్య మాత్రం అనుబంధం ఒక్కటే. ప్రశాంత సహజీవనానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్న ఈ రెండు గ్రామాలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
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